'화양연화 특별판' 추가된 9분... 25년 만에 도착한 왕가위의 선물

<화양연화 특별판> 스틸대개 '감독판', '완결판' 같은 수식어가 붙은 채 돌아오는 재개봉 버전과 달리 이번 <화양연화>는 '특별판'이란 표기를 덧붙여 등장한다. 왜 하필 특별판일까? 이유는 간단하다. 대개 재개봉 판일수록 원판보다 상영 시간이 조금씩 늘어나게 마련이다. 요즘처럼 제작자나 스튜디오가 촬영과정에 실시간 개입하며 표준 모델을 요구하는 현장에선 가능하지 않은 일이지만, 과거엔 일단 가능한 촬영해 놓자는 감독의 고집이 통했기에 써먹지 못한 분량이 상당해서 가능한 특성이다. 그렇게 길게는 10여 분 넘게 추가된 분량은 때로는 영화에 대한 감상을 제법 뒤바꾸는 발견으로 기능한다.<화양연화 특별판> 역시 9분가량 원래 판보다 늘었다. 대수롭지 않아 보이지만, 감독의 또 다른 대표작 <동사서독>의 경우엔 <동사서독 리덕스>라 불린 재개봉 버전에서 오히려 상영 시간이 줄어든 전례처럼, 그저 쭉 잡아서 늘리는 게 감독의 비전이 아님을 아는 팬들로선 궁금하고 놀라운 일이다. 명품이라 칭송되는 기존 판본에서 더 끼워넣는 게 오히려 사족이 되지 않나 염려할 만하다. 하지만 안심해도 좋다.영화를 극장에서 만났다. 색감은 선명하고 소리는 더 잘 귀에 스민다. 이것만으로도 충분히 좋았다. 하지만 물음표가 따라온다. 대체 어디가 늘어난 거지? 몇 번이고 보고 또 본 영화이니 대차대조하지 않을 수 없다. 기존에 봤던 내용에서 하등 추가된 게 느껴지지 않는다. 그런 의문이 크레디트가 올라오자 끼어든다. 그러나 궁금증은 곧 풀린다. 너무나 반갑고 감격스런 만남이 시작될 차례다.이 영화에는 전설로 떠돌기만 했던 '판도라의 상자' 같은 존재가 있었다. 단 한 번, 2000년 최초 공개가 이뤄진 칸영화제가 다음연도 영화제에서 감독의 마스터클래스를 열 때 상영했다는 'In the Mood for Love 2001'이 마침내 화면에 출현한 것이다. 그 유일한 상영 후 소문만 떠돌던 전설의 단편이다. 영문 제목에 '2001'이 붙은 것처럼 1960년대 배경이던 본편의 배경을 영화 공개 당시 현재(2000년 공개)로 옮겨 같은 두 주인공의 만남을 다룬 소품이다.이 깜짝 이벤트는 원래 연작인 것처럼 '따로 또 같이' 색다름과 반가움을 동시에 선물하는 추가분이다. 내용은 극장에서 이 영화와 재회할 이들에게만 허락된 기쁨이라 생략한다. 다만 감독은 이 특별판 상영에 단서를 달았다. 어떤 2차 매체에도 제공하지 않은 채 오직 극장 상영만 허용한다는 것이다. 즉 OTT 공개나 블루레이, VOD 발매는 하지 않겠단 의지를 표명한 것이다. 나는 <화양연화 특별판>이 블루레이 호화판 발매된다면, 촌각을 다투며 예매 대기줄에 설 주변 지인을 수십 명 넘게 아는데도 말이다.