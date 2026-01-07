'슈퍼리그 우승' 컬링 춘천시청 "결승 트라우마 풀렸다"

박장식

큰사진보기 ▲지난 올림픽 시즌 국가대표 선발전에서 두 차례나 결승에서 미끄러졌던 아픔을 딛고 일어난 춘천시청 김혜린 선수. 이번 슈퍼리그는 물론, 투어 대회에서도 알토란 같은 활약을 펼쳤다. 박장식

선수들의 생각은 어떨까. 김수진은 "우리가 지난 시즌보다 기량이 오른 것이 느껴졌다. 작년 국가대표 선발전 때 너무 긴장을 심하게 해서 아쉬운 결과가 나온 것이 의식되었지만, 경기를 치르다 보니 결승전 때 긴장감도 풀리는 것이 드껴졌다"며, "슈퍼리그도 이번 시즌 우리가 투어에서 하던 대로 잘 하면 우승할 것 같았다. 흥분하지 않고, 점수를 내더라도 집중한 덕분이었다"고 돌아봤다.



춘천시청은 리그에서 남다른 위력을 보여줬는데, 이는 두 번이나 올림픽 대표 선발전에서 미끄러진 김혜린의 아쉬움이 열정으로 전환된 데 있을 터. 4인조, 믹스더블 국가대표 선발전에서 모두 결승전까지 간 끝에 패배했던 김혜린은 "아쉬움이 컸다. 슈퍼리그도 우승하지 못했다면 2026년에 많이 힘들었을 것 같다"며 웃었다.



그러며 "이를 악물고 열심히 하자는 생각으로 이번 시즌을 임했다. 다행히 열정에 실력까지 따라줘서 이렇게 우승까지 한 것 같다"며 "작년 꼴찌를 했던 탓에 이번에 좀 걱정했는데, 국가대표 선발전 끝나고 마음가짐을 단단히 먹으려고 생각하고 투어 대회에서 좋은 성적을 낸 덕분이 아니었나 싶다"고 말했다.



하승연 스킵은 "2025년도 생각보다 잘 되었던 시즌이었다. 최고 랭킹인 4위까지 찍었고, 컬링 슈퍼리그를 치르는 두 달 동안 가장 즐겁게 컬링을 했다"라며 "올해 첫 날 우승을 했으니 올해는 완벽한 호흡으로, 상대팀이 두려워하는 팀이 되고 싶다"고 각오를 밝혔다.



특히 지역 선발전에서 강릉시청 '팀 킴'을 꺾고 2022년 이후 4년 만에 전국동계체육대회에 나가는 춘천시청. 하승연은 "우승을 하고 싶다. 굶주렸던 대회다. 2020년에 우승한 것이 마지막인데, 6년만에 우승할 수 있도록 열심히 하겠다"고 말했다. 김혜린 역시 "새해 첫 날 우승을 했으니, 슈퍼리그의 경험을 좋은 계기로 발판삼아 올해 국가대표 선발전에서도 우승하고 싶다"고 다짐했다.



지난 1일까지 열렸던 2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그에서 우승을 차지한 춘천시청 선수들. 하승연(가운데)이 스킵 샷을 투구하고 있다.이후 춘천시청은 지난해 9월 캐나다 오크빌에서 열린 스투 셀스 오크빌 탱거드에서 전승 우승을 기록했다. 3패를 기록하면 탈락하는 '트리플 녹아웃' 속에서 캐나다 '팀 맥밀란', 덴마크 '팀 듀폰트'를 상대로 승리를 따낸 춘천시청은 준결승에선 스웨덴 '팀 브라노'를 꺾었다. 이어 춘천시청은 결승에서 일본 홋카이도은행(스킵 타바타 모모하)를 6대 5로 꺾고 우승, 해외투어 '결승 트라우마'를 씻어내는 데 성공했다.10월 캐나다 토론토에서 열린 스투 셀스 토론토 탱커드에서도 춘천시청은 막강했다. 이탈리아의 대표팀 '팀 콘스탄티니'를 8강에서 꺾은 뒤, 다시금 결승에서 만난 상대는 캐나다의 '팀 실바나 티린초니'. 지난 3월 의정부에서 열린 여자컬링세계선수권에서 우승을 기록하며 명실상부한 세계 1위 팀으로 등극한 상대였다.춘천시청은 이 경기에서도 5대 4로 승리하며 시즌 두 번째 투어 우승을 기록했다. 특히 6엔드 득점 이후 7·8엔드 상대로부터 연속으로 스틸을 얻어낸 것이 승리의 결정타였다. 상대의 조급함을 유도한 춘천시청은 세계 랭킹 1위를 상대로 우승을 뺏어낸 데 힘입어 시즌 세계 랭킹도 4위까지 끌어올리는 데 성공했다.'초대 리그의 꼴찌'라는 아쉬운 성적표를 받아 들었던 컬링 슈퍼리그의 두 번째 시즌도 춘천시청에게 어려운 요소였다. 모든 경기가 평일로 배정되어 휴식시간이 보장된다는 것은 장점이었지만, '디펜딩 챔피언' 경기도청 '5G', 그리고 전북도청(스킵 강보배) 등 다른 경쟁 팀의 실력이 꽤나 올라왔던 탓에 쉽지만은 않은 리그였다.하지만 기우였다. 춘천시청은 이번 2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그에서도 빛났다. 리그 개막 이후 치른 1차 라운드로빈에서 전승을 거두며, 초반 6연승을 기록하는 위력을 과시한 춘천시청은 경기도청·전북도청에 아쉽게 1패씩을 내주며 8승 2패를 기록, 함께 8승 2패를 기록했지만 1패를 슛아웃(승부던지기)로 기록한 경기도청에 밀려 2위를 기록했다.하지만 춘천시청 선수들의 결심은 남달랐다. '2025년 마지막 경기와 2026년 첫 경기를 모두 승리할 수 있는 기회"라며 웃었던 춘천시청은 섣달그믐날 열린 플레이오프에서 전북도청을 5대 3으로 꺾고 악수를 받아냈다.이어 올해 첫 날 저녁 열린 결승전에서도 '라이벌' 경기도청을 만나 초반부터 석 점의 빅 엔드를 만드는 등 앞섰던 춘천시청은 역시 상대로부터 악수를 받아내며 우승을 확정지을 수 있었다. 오랫동안 목말라했던 국내 대회 우승을, 한국 컬링에서 가장 많은 관심을 받는 대회에서 이뤄내는 데 성공했다.