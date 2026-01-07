'슈퍼리그 우승' 컬링 춘천시청 "결승 트라우마 풀렸다"

▲
춘천시청 선수들. 윗줄 맨 왼쪽부터 시계방향으로 하승연 스킵, 이승준 코치, 박서진·김혜린·양태이·김수진 선수.
여자 컬링 춘천시청에 이제 '결승 트라우마'는 없다. 투어 대회 우승을 두 차례 기록한 춘천시청이 가장 인지도가 높은 국내 대회, 특히 장기 레이스로 펼쳐지는 슈퍼리그 우승까지 차지하면서 지난 두 번의 국가대표 선발전에서 겪었던 아쉬움을 씻어냈다.
하승연·김혜린·양태이·김수진·박서진으로 구성된 춘천시청은 지난 1일 열린 2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그에서 우승을 차지했다. 지난해 11월 시작해 1월의 첫날 끝난 컬링 슈퍼리그에서 춘천시청은 간발의 차이로 '디펜딩 챔피언' 경기도청에 밀려 2위에 이름을 올렸지만, 결승에서 결국 업셋에 성공하며 2026년의 첫 우승 팀으로 거듭났다.
지난 캐나다 투어에서 두 차례 우승을 거둔 데다, 지난해 세계선수권에서 금메달을 따냈던 '세계 최강' 스위스 대표팀 '팀 티린초니'를 결승에서 누르기까지 했던 춘천시청. 지난 슈퍼리그 우승 직후 만난 선수들은 "이를 악물고 열심히 하자는 생각으로 이번 시즌에 나섰다"고 소감을 밝혔다.
'세계 1위'도 꺾었다... 달라진 저력 과시한 '춘시'
춘천시청의 지난 시즌은 아쉬움이 컸다. 국가대표 선발전에서 고배를 마신 지 두 달이 지난 2024년 8월, 시즌 첫 국내 투어 대회인 '엘리트 8'에서 주요 국내 팀들을 모두 꺾고 우승을 차지하며 좋은 시작을 알렸다. 그랜드슬램에서 두 번 4강에 진출하는 등 나쁘지 않은 전력을 보였던 춘천시청이지만, 유독 해외 투어 대회에서의 아쉬움이 컸다.
높은 세계 랭킹과 달리 우승과 인연이 없었다. 춘천시청은 '엘리트 8' 우승 이후 시즌 동안의 국내 대회, 해외 투어 대회에서 단 한 번도 정상에 오르지 못했다. 특히 초대 컬링 슈퍼리그에서 6위, 꼴찌라는 충격적인 성적표를 받아들었다. 주말에 경기를 뛰고, 평일에는 예정된 훈련을 소화하느라 휴식 관리를 못하면서 컨디션이 떨어진 게 원인이었다.
지난해 6월 열린 올림픽 국가대표를 뽑는 한국컬링선수권 결승에서도 춘천시청은 경기도청 '5G'와의 명승부를 펼쳤지만, 결국 아쉽게 패배했다. 현장의 관심은 온통 상대 팀에게 쏠렸고, 선수들은 세상이 무너질 듯 눈물을 흘렸다. 포기할 법도 했지만, 이날 패배는 오히려 선수들에게 마음가짐을 단단히 먹게 한 원동력이 되었다.