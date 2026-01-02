태평양에서 SK까지.. '전천후 투수' 전준호가 남긴 발자취

현대유니콘스

현대 유니콘스 시절 승률왕을 차지했던 고 전준호 코치2026년 새해 첫날, 한국 야구계에 비보가 날아들었다. 현역 시절 어떤 보직도 마다치 않고 마운드 위에서 묵묵히 자신의 역할을 다하던 '전천후 투수' 전준호 전 부천고 코치가 향년 50세를 일기로 세상을 떠났다. 간경화와 폐암으로 투병하던 전 코치는 최근 병세가 급격히 악화된 것으로 알려졌다. (빈소: 인하대병원 장례식장 6호실)인천 야구의 명문인 동산고를 졸업한 전준호는 1994년 태평양 돌핀스에 포수로 지명받고 입단해 프로 생활을 시작했다. 입단 후 바로 투수로 전향한 전준호는 프로 2년 차인 1995년 9월 22일 LG 트윈스를 상대로 데뷔 첫 완투승을 기록하며 입지를 다지기 시작했고 태평양 돌핀스라는 이름으로 치러진 구단 역사상 마지막 경기(9/29 해태타이거즈 상대)의 선발 투수로 등판해 역사의 한 페이지를 장식하기도 했다.구단이 매각된 후 현대 유니콘스로 소속이 바뀐 전준호는 이후 현대 왕조의 든든한 허리로 성장했다. 프로 통산 두 번의 시즌 10승을 기록한 전준호는 화려한 선발 에이스로 주목받진 못했지만 팀이 필요로 하는 곳이면 선발과 불펜을 가리지 않고 등판했다. 현대가 최종 우승을 거둔 시즌(2000, 2003, 2004)에도 묵묵히 제 몫을 다했다.