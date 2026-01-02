"아파트 잔금 치르는 게 악당과 싸우는 것보다 힘들었다"

▲캐셔로공식예고편 넷플릭스

"히어로의 본질은 오지랖이에요."



조나단(이채민)의 이 말은 비아냥처럼 들리지만, 〈캐셔로〉는 끝내 그 말을 쉽게 부정하지 않는다. 이 세계에서는 누군가의 오지랖이 없으면 아무 일도 일어나지 않는다. 문제는 그 오지랖이 늘 같은 방식으로 작동한다는 점이다. 나서는 사람은 늘 정해져 있고, 그 대가는 언제나 개인의 몫으로 남는다. 그래서 이 드라마에서 히어로의 등장은 통쾌한 반전이라기보다, 익숙한 책임의 반복처럼 느껴진다.



이 드라마에서 가장 인상적인 장면은 거대한 액션도, 최종 대결도 아니다. 시간을 되돌린 끝에 민숙이 상웅을 되살리기 위해 상웅의 손에 쥐여주는 작은 용돈이다. "이번 달 용돈이야." 세상을 구하기에는 턱없이 부족한 액수지만, 그 안에는 살리고 싶다는 마음과 함께 책임지겠다는 선택이 담겨 있다.



이 작은 돈은 〈캐셔로〉가 끝까지 붙잡아온 질문을 다시 드러낸다. 이 세계에서 힘은 늘 돈의 형태로 주어졌고, 그 비용은 개인이 감당해왔다. 민숙의 용돈은 구조를 바꾸지는 못하지만, 누군가를 살리기 위해 어떤 선택이 오갔는지를 또렷하게 남긴다. 그래서 이 장면은 기적이 아니라, 이 드라마가 보여주고자 한 삶의 크기로 기억된다.



바로 이 지점이 〈캐셔로〉의 장점이다. 초능력은 추상적인 정의가 아니라 월급과 통장 잔고, 미뤄지는 계획으로 환산된다. 강상웅의 선택이 영웅적 결단이 아니라 생활의 문제로 다가오는 이유다. 이 드라마는 액션보다 '쓸 것인가, 지킬 것인가'를 고민하는 시간을 오래 붙잡으며, 자신이 발 딛고 선 현실을 끝까지 놓지 않는다.



다만 이 장점은 동시에 한계가 되기도 한다. 돈이 곧 능력이 되는 세계를 설득력 있게 쌓아온 만큼, 후반부에 이르러 이야기가 '마음'이라는 보편적 가치로 정리될 때의 간극은 더 크게 느껴진다. 자본과 힘의 불균형, 정의의 비용이 개인에게 전가되는 구조를 끝까지 밀어붙이기보다는, 비교적 익숙한 교훈으로 수렴하면서 드라마가 스스로 던진 질문의 날은 무디어지는 아쉬움이 있다.



〈캐셔로〉는 모든 면에서 매끈한 드라마는 아니다. 서사의 연결은 때로 거칠고, 몇몇 인물의 이야기는 충분히 펼쳐지지 못한 채 지나간다. 그럼에도 이 드라마가 쉽게 잊히지 않는 이유는 분명하다. 정의를 어떻게 설명할 것인가 보다, 그 정의가 누구의 삶을 통과해 작동하고 있는지를 끝까지 따라가기 때문이다.



"잔금을 치르는 일이 조나단과 싸우는 것보다 더 힘들었다."



히어로가 세상을 구하고 돌아온 자리에는 박수보다 대출, 환호보다 잔금이 남는다. 〈캐셔로〉는 그 현실을 끝내 지우지 않는다.

