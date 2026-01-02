"아파트 잔금 치르는 게 악당과 싸우는 것보다 힘들었다"

"잔금을 치르는 일이 조나단과 싸우는 것보다 더 힘들었다."
주인공 강상웅(이준호)이 어렵게 내 집 마련에 성공한 뒤 내뱉는 말이다. 악당과 맞서는 일보다, 집을 사는 일이 더 버거운 세상. 이 한 문장만으로도 〈캐셔로〉가 어떤 방향의 이야기를 하고 있는지 짐작할 수 있다.
〈캐셔로〉는 손에 쥔 돈만큼 힘을 쓸 수 있게 된 평범한 공무원 강상웅이, 정의를 실천할수록 자신의 월급과 일상을 하나씩 포기해야 하는 삶을 그린다. 초능력 히어로의 외피를 쓰고 있지만, 초능력이 어떻게 생겼는지 보다 어디에 쓰이느냐에 더 관심을 둔다. 이 드라마가 끝까지 붙잡는 건, 결국 누가 어떤 대가를 치르고 있는가다.
강상웅은 선택받은 영웅이라기보다, 그냥 지나치지 못해 멈춰 선 사람에 가깝다. 그래서 〈캐셔로〉는 거창한 구원 서사보다는, 결핍이 일상이 된 사회의 풍경 속으로 히어로를 밀어 넣는다.
〈캐셔로〉는 돈을 쓰는 만큼 힘이 세진다는 규칙에서 출발한다. 비현실적인 설정이지만, 드라마는 이를 과장된 판타지로 밀어붙이지 않는다. 대신 청약통장, 계약금, 월급날과 상견례 같은 일상의 언어 속에 초능력을 배치한다. 덕분에 상웅은 세상을 구하는 히어로이기보다, 매번 선택의 비용을 계산해야 하는 평범한 인물로 다가온다.
제도 안에서는 '무력', 지갑을 열 때만 '유능'