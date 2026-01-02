사이트 전체보기
"아파트 잔금 치르는 게 악당과 싸우는 것보다 힘들었다"

"아파트 잔금 치르는 게 악당과 싸우는 것보다 힘들었다"

[리뷰] 넷플릭스 드라마 〈캐셔로〉가 묻는 히어로의 조건

안상우(ezmind)
26.01.02 13:57최종업데이트26.01.02 13:57
"잔금을 치르는 일이 조나단과 싸우는 것보다 더 힘들었다."

주인공 강상웅(이준호)이 어렵게 내 집 마련에 성공한 뒤 내뱉는 말이다. 악당과 맞서는 일보다, 집을 사는 일이 더 버거운 세상. 이 한 문장만으로도 〈캐셔로〉가 어떤 방향의 이야기를 하고 있는지 짐작할 수 있다.

〈캐셔로〉는 손에 쥔 돈만큼 힘을 쓸 수 있게 된 평범한 공무원 강상웅이, 정의를 실천할수록 자신의 월급과 일상을 하나씩 포기해야 하는 삶을 그린다. 초능력 히어로의 외피를 쓰고 있지만, 초능력이 어떻게 생겼는지 보다 어디에 쓰이느냐에 더 관심을 둔다. 이 드라마가 끝까지 붙잡는 건, 결국 누가 어떤 대가를 치르고 있는가다.

강상웅은 선택받은 영웅이라기보다, 그냥 지나치지 못해 멈춰 선 사람에 가깝다. 그래서 〈캐셔로〉는 거창한 구원 서사보다는, 결핍이 일상이 된 사회의 풍경 속으로 히어로를 밀어 넣는다.

〈캐셔로〉는 돈을 쓰는 만큼 힘이 세진다는 규칙에서 출발한다. 비현실적인 설정이지만, 드라마는 이를 과장된 판타지로 밀어붙이지 않는다. 대신 청약통장, 계약금, 월급날과 상견례 같은 일상의 언어 속에 초능력을 배치한다. 덕분에 상웅은 세상을 구하는 히어로이기보다, 매번 선택의 비용을 계산해야 하는 평범한 인물로 다가온다.

제도 안에서는 '무력', 지갑을 열 때만 '유능'
﻿
캐셔로 공식예고편
캐셔로공식예고편넷플릭스

"밤하늘의 별이랑 서울 시내 아파트랑 공통점이 뭔지 알아? 엄청 많은데 가질 수 없는 것."

김민숙(김혜준)이 강상웅에게 하는 이 말은 〈캐셔로〉의 세계를 정확히 요약한다. 희망과 안전, 그리고 정의는 늘 존재하지만, 제도만으로는 해결되지 않고, 개인의 부담을 감수해야만 가까워진다.

결혼과 내 집 마련을 앞둔 상웅과 민숙에게 초능력은 축복이 아니다. 힘을 쓸수록 통장은 비어가고, 미래는 미뤄진다. 공무원이라는 직업은 제도 안에 있지만, 정작 제도는 아무것도 해결해 주지 않는다. 상웅은 법과 행정의 이름으로는 사람을 구할 수 없고, 자신의 월급을 깨뜨릴 때만 움직일 수 있다. 이 드라마에서 히어로는 제도를 대신하는 존재가 아니라, 제도가 멈춘 순간마다 어쩔 수 없이 앞으로 나서게 되는 사람이다.

이 드라마에서 정의는 제도 안에서 매끄럽게 작동하지 않는다. 대신 누군가의 월급과 저축, 생활비를 통과해야만 가까워진다. 상웅이 통장을 깨야만 움직일 수 있다는 설정은, 문제가 반복될수록 해결이 자연스럽게 개인에게 내려오는 풍경을 떠올리게 만든다.

드라마는 제도가 한 발 물러선 자리에, 누군가는 대신 나서야 하는 현실을 그대로 보여준다. 또한 정의가 작동하는 방식이 늘 개인의 선택과 부담 위에 놓여 있다는 사실을 굳이 미화하지 않는다. 다만 이 메시지는 때로 인물의 말로 한 번 더 정리된다. 장면만으로도 충분히 전해질 순간에, 의미를 직접 확인시키는 대사가 붙는 경우가 있다. 이야기의 방향은 분명하지만, 설명이 앞서는 순간에는 흐름이 잠시 늘어지는 감이 있다.

돈이 곧 능력인 사회, 그리고 그 한계

캐셔로 공식예고편
캐셔로공식예고편넷플릭스

〈캐셔로〉에서 특별한 능력은 삶을 넓혀주지 않는다. 오히려 평범한 인생을 더 어렵게 만든다. 드라마는 액션보다 대화에 무게를 두며, 상웅의 갈등을 영웅적 결단이 아니라 어떤 삶을 감당할 것인가의 문제로 옮긴다. 힘을 가질수록 그는 일상에서 멀어지고, 지킬수록 더 많은 것을 포기해야 한다.

상웅의 갈등은 선과 악의 대립이라기보다, 평범하게 살고 싶다는 욕망과 그냥 지나칠 수 없다는 마음 사이에서 생겨난다. 그는 히어로가 되기로 결심한 사람이 아니라, 계속 행인이었음을 뒤늦게 자각한 사람에 가깝다.

자본과 결합한 폭력은 반복해서 더 큰 힘으로 등장한다. 상웅이 맞서는 것은 특정 악인이 아니라 끝없이 증식하는 돈의 논리다. 그 과정에서 악역들은 이 세계가 어떤 방식으로 작동하는지를 드러내는 역할을 수행하지만, 인물 개개인의 선택과 감정은 비교적 단순하게 정리된다. 그래서 인물 하나하나의 속사정보다는, 이 세계가 어떤 방식으로 굴러가는지가 더 또렷하게 남는다.

후반부에 등장하는 상웅 아버지의 말은 이 세계를 다른 각도에서 정리한다. 싸우다 보면, 지키다 보면 깨닫게 되는 순간이 온다는 이야기. 돈이 전부가 아니라는 사실을 이해해야 다시 힘을 쓸 수 있다는 말이다. 이 장면이 가볍게 느껴지지 않는 이유는, 그 이전까지 드라마가 돈의 위력과 결핍을 충분히 쌓아왔기 때문이다.

히어로의 본질은 오지랖일지도 모른다

캐셔로 공식예고편
캐셔로공식예고편넷플릭스

"히어로의 본질은 오지랖이에요."

조나단(이채민)의 이 말은 비아냥처럼 들리지만, 〈캐셔로〉는 끝내 그 말을 쉽게 부정하지 않는다. 이 세계에서는 누군가의 오지랖이 없으면 아무 일도 일어나지 않는다. 문제는 그 오지랖이 늘 같은 방식으로 작동한다는 점이다. 나서는 사람은 늘 정해져 있고, 그 대가는 언제나 개인의 몫으로 남는다. 그래서 이 드라마에서 히어로의 등장은 통쾌한 반전이라기보다, 익숙한 책임의 반복처럼 느껴진다.

이 드라마에서 가장 인상적인 장면은 거대한 액션도, 최종 대결도 아니다. 시간을 되돌린 끝에 민숙이 상웅을 되살리기 위해 상웅의 손에 쥐여주는 작은 용돈이다. "이번 달 용돈이야." 세상을 구하기에는 턱없이 부족한 액수지만, 그 안에는 살리고 싶다는 마음과 함께 책임지겠다는 선택이 담겨 있다.

이 작은 돈은 〈캐셔로〉가 끝까지 붙잡아온 질문을 다시 드러낸다. 이 세계에서 힘은 늘 돈의 형태로 주어졌고, 그 비용은 개인이 감당해왔다. 민숙의 용돈은 구조를 바꾸지는 못하지만, 누군가를 살리기 위해 어떤 선택이 오갔는지를 또렷하게 남긴다. 그래서 이 장면은 기적이 아니라, 이 드라마가 보여주고자 한 삶의 크기로 기억된다.

바로 이 지점이 〈캐셔로〉의 장점이다. 초능력은 추상적인 정의가 아니라 월급과 통장 잔고, 미뤄지는 계획으로 환산된다. 강상웅의 선택이 영웅적 결단이 아니라 생활의 문제로 다가오는 이유다. 이 드라마는 액션보다 '쓸 것인가, 지킬 것인가'를 고민하는 시간을 오래 붙잡으며, 자신이 발 딛고 선 현실을 끝까지 놓지 않는다.

다만 이 장점은 동시에 한계가 되기도 한다. 돈이 곧 능력이 되는 세계를 설득력 있게 쌓아온 만큼, 후반부에 이르러 이야기가 '마음'이라는 보편적 가치로 정리될 때의 간극은 더 크게 느껴진다. 자본과 힘의 불균형, 정의의 비용이 개인에게 전가되는 구조를 끝까지 밀어붙이기보다는, 비교적 익숙한 교훈으로 수렴하면서 드라마가 스스로 던진 질문의 날은 무디어지는 아쉬움이 있다.

〈캐셔로〉는 모든 면에서 매끈한 드라마는 아니다. 서사의 연결은 때로 거칠고, 몇몇 인물의 이야기는 충분히 펼쳐지지 못한 채 지나간다. 그럼에도 이 드라마가 쉽게 잊히지 않는 이유는 분명하다. 정의를 어떻게 설명할 것인가 보다, 그 정의가 누구의 삶을 통과해 작동하고 있는지를 끝까지 따라가기 때문이다.

"잔금을 치르는 일이 조나단과 싸우는 것보다 더 힘들었다."

히어로가 세상을 구하고 돌아온 자리에는 박수보다 대출, 환호보다 잔금이 남는다. 〈캐셔로〉는 그 현실을 끝내 지우지 않는다.
덧붙이는 글 이 기사는 네이버블로그 https://blog.naver.com/ezmind921에도 실립니다.
캐셔로 이창민감독 이준호 김혜준 드라마리뷰

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
안상우 (ezmind) 내방

생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다.

이 기자의 최신기사 '임신·결혼·빚' 고백했다 '장난'이라는 여자친구의 진심