'식스센스 시티투어2' 종영... 3개월 사전준비에 소방관 기부로 의미까지

tvN '식스센스 시티투어2'이번 <식스센스: 시티투어2> 10회 내용은 'BTS in 강남'라는 주제 하에 '티슈 위 Beef'(고깃집), '복권 1등의 불티나는 Trend'(의류), '눈코입귀손이 바쁜 Space'(레스토랑) 등 3곳의 영업장을 방문해 가짜를 찾는 방식으로 꾸며졌다. 초대손님 박신혜와 함께 티키타카식 대화를 주고 받으며 웃음을 안겨준 이들이 가짜로 선택한 곳은 방화복 소재로 재생의류 및 각종 용품을 제작하는 2번이었다.결과는 멤버들의 선택 그대로 가짜로 판명되었는데 역대급 준비 과정에 감탄을 자아내게 만들었다. 실제로 소방관들이 착용했던 방화복으로 가방 등 악세서리를 제작하고 수익금의 절반을 기부하는 업체와 협업을 통해 '의류'라는 가짜 상품을 추가했지만 해본 적이 없는 소재이다보니 유명 패션 디자이너 고태용의 도움을 받아 후드, 집업 등을 단 한 번의 방송을 위해 생산하는 상상 초월 기획이 이뤄졌다.뿐만 아니라 실제 판매를 위해 3개월간 영업장을 임대하고 출연진 매니저 등에게도 오랜 기간 제품을 착용시켜 현존하는 의류 브랜드인 것처럼 각인시키는 등 치밀한 준비도 이뤄졌다. 비록 '로또 1등 당첨'이라는 다소 과장된 설정 때문에 가짜로 쉽게 들통나긴 했지만 이번 판매 수익금 전액을 소방관 지원 단체에 기부하는 등 의미있는 목적이 최종회의 취지를 더욱 뜻깊게 만들었다.