'공수 맹활약' 배준호, 2026년 스타트 좋았다... 팀은 3연패 탈출

2026년 출발을 기분 좋게 알린 배준호다.마크 로빈슨 감독이 이끄는 스토크 시티는 2일 오전 0시(한국시간) MKM 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 챔피언십(EFL)' 25라운드서 세르게이 야키로비치 감독의 헐 시티에 0-1로 승리했다. 이로써 스토크 시티는 11승 4무 10패 승점 37점 9위에, 헐 시티는 12승 5무 8패 승점 41점 5위에 자리했다.새해 첫 경기부터 승점 3점을 향한 동기부여가 상당했던 두 팀이었다. 가장 먼저 경기 시작 전 승점 41점으로 4위에 자리하고 있던 헐 시티는 선두권 추격을 위해 승리가 절실했다. 만약 승리를 기록하게 될 시 최대 2위 자리까지 치고 올라갈 수 있었으며 패배하게 되면 6위까지 떨어질 수 있기에, 반드시 승점이 필요했다.11위에 자리하고 있었던 스토크 시티 역시 승점 3점이면 단번에 8위까지 순위를 끌어올릴 수 있었기에, 물러설 수 없는 대결이 예고됐다. 그렇게 시작된 경기는 치고받는 흐름이 이어졌고, 스토크 시티가 먼저 웃었다. 전반 38분 우측에서 날린 절묘한 슈팅을 보제닉이 적절한 위치 선정으로 헐 시티의 골망을 흔들었다.일격을 허용한 헐 시티는 계속해서 공세를 퍼부었으나 스토크 시티의 골문을 뚫어내지 못했고, 결국 경기는 그대로 종료됐다.헐 시티를 상대로 승점 3점을 따내면서, 2026년 출발을 기분 좋게 알린 스토크 시티다. 쉽지 않은 원정 경기서 유효 슈팅을 단 1개로 묶어내면서 수비에서 인상적인 집중력을 선보였고, 골대 행운까지 겹치며 활짝 웃었다. 이처럼 중요한 경기서 승리를 거둔 가운데 선발로 나선 배준호의 활약도 인상적이었다.2003년생인 배준호는 2022시즌 대전하나시티즌에서 프로 데뷔한 이후 이듬해 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵을 통해 본격적으로 이름을 알렸다. 그해 여름 이적시장을 통해 스토크 시티로 이적한 그는 2시즌간 89경기에 나서 5골 10도움이라는 준수한 성적을 기록했다. 특히 데뷔 시즌이었던 2023-24시즌에는 팬들이 뽑은 올해의 선수에 선정되는 기염을 토해냈다.이번 시즌에도 변함없는 클래스를 선보이고 있다. 올해 1월 부임한 마크 로빈슨 감독 지휘 아래 당당히 주전 자리를 차지했고, 11월 이후에는 더욱 인상적인 실력을 뽐내고 있다. 16라운드 레스터전서 시즌 1호 골을 터뜨린 그는 찰턴 애슬래틱(1도움)-스완지 시티(1도움)를 상대로 연속해서 공격 포인트를 올리면서 주전 자리를 공고히 다졌다.헐 시티를 상대로도 로빈슨 감독의 선택을 받아 4-2-3-1의 중앙 공격형 미드필더로 선발 출격한 배준호는 경기 초반부터 인상적인 흐름을 선보였다. 전반 7분과 15분에는 경합에 성공하면서 파울을 유도했고, 또 전반 21분에는 페널티 박스 앞에서 위협적인 슈팅을 날리면서 위협적인 컨디션을 자랑했다.그렇게 기세를 올린 배준호는 사고를 쳤다. 전반 38분에 슈팅을 날렸으나 수비벽에 막힌 볼을 잡은 그는 재차 잡아 시세에 연결하면서, 보제닉의 선제골 기점 역할을 톡톡히 해냈다. 이에 더해 전반 46분에는 절묘한 드리블로 상대 수비수의 경고장을 유도, 펄펄 날았다. 후반에도 공수 양면에서 날아다닌 그는 후반 23분 위협적인 파울을 범하며, 경고를 받기도 했다.추가시간이 무려 17분이 주어지면서, 체력적으로 지칠 법도 했으나 배준호는 끝까지 전방 압박을 수행했다. 중앙을 넘어서 좌우 측면에서 연결 고리 임무도 확실하게 해냈고, 수비 시에는 최전방 공격수 자리로 올라가는 모습을 보여줬다.풀타임으로 경기장을 누빈 배준호는 기회 창출 2회, 수비적 행동 3회, 드리블 성공 1회, 태클 3회, 볼 회복 5회, 볼 경합 성공 10회를 기록하면서 펄펄 날았다.2026년의 출발을 상쾌하게 알린 배준호는 커리어에서 처음으로 중요한 기로에 서 있는 순간이다. 바로 월드컵 출전 출격 때문. 현재 홍명보 A대표팀 감독에 선택을 꾸준하게 받는 가운데 이 퍼포먼스를 꾸준하게 유지한다면, 본선행으로 가는 데 지장은 없을 예정이다. 월드컵에 이어 9월에 예정된 나고야-아이치 아시안 게임 출전을 위해서도 활약은 필요하다.아직 군대 문제가 해결되지 않은 만 22세인 배준호는 이 상태라면, 5년 안에 국내로 복귀해야만 하는 상황에 봉착하게 된다. 현실적인 선택으로 K리그 복귀 후 병역을 해결할 수 있으나 유럽 커리어가 잠시 끊긴다는 치명적인 단점이 있다. 그렇기에 이번 나고야-아이치 아시안 게임에서 금메달을 통해 병역 혜택을 노려야만 하는 배준호다.이와 같이, 중요한 한 해를 앞두고 기분 좋은 출발을 알린 배준호인 셈.한편, 스토크 시티는 오는 5일(한국시간) 노리치 시티와 리그 26라운드 일전을 치르게 된다.