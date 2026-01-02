그 소년은 왜 자신이 사랑한 말의 눈을 찔렀을까

극단 실험극장

연극 <에쿠우스> 공연 사진말의 해가 밝았다. 광활한 대지를 달리는 적토마의 이미지가 연일 떠오르는 가운데, 서울 종로구에 위치한 예그린씨어터에서도 말들의 질주가 한바탕 펼쳐지는 중이다. 작년부터 50주년 기념 공연을 이어오고 있는 연극 <에쿠우스>가 그 무대의 주인이다.<에쿠우스>는 <아마데우스> <고곤의 선물> 등을 남긴 극작가 피터 쉐퍼의 대표작으로, 말 6마리의 눈을 찌른 소년 '알런 스트랑'과 그를 치료하는 정신과 의사 '마틴 다이사트'를 통해 강렬하면서도 심오한 질문을 제기한다. 신구, 정동환, 박정자, 송승환, 최민식 등 한국에서 <에쿠우스>를 거쳐간 걸출한 배우들의 이름에서 연극의 역사를 짐작할 수 있다.필자의 어머니가 본 첫 연극이 <에쿠우스>라는 이야기를 들었다. 이를 통해 필자는 개인적으로도 이 연극의 역사를 체감하곤 한다. 현재 공연이 진행되고 있는 예그린씨어터 역시 깊은 역사를 지닌 대학로의 소극장으로, <에쿠우스>의 50주년을 기념하기에 훌륭하다.판사 헤스터는 말들의 눈을 찔러 기소된 소년 알런 스트랑을 정신과 의사 마틴 다이사트에게 데려간다. 어딘가 특별한 구석이 있다는 헤스터의 말에 다이사트는 치료를 수락한다. 다이사트를 마주한 알런은 경계심을 드러내고, 다이사트와 알런은 미묘한 신경전을 벌인다.다이사트는 거듭 질문한다. 알런이 말들의 눈을 찌른 소동을 단순한 기행으로 치부하지 않고 그 뒤에 숨은 비밀을 알아내기 위해서다. 알런은 처음에는 답을 회피하다가 조금씩 자신의 이야기를 털어놓는다. 그렇게 알런은 광적인 기독교도 어머니와 사회주의자 아버지를 비롯해 어른들이 만들어놓은 문명 사회의 억압을 한 몸에 받은 소년이었음이 드러난다.