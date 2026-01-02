'굿파트너' 하차 남지현, 이번엔 조선시대 의녀로 변신

tvN 화면 캡처

남지현이 주연을 맡은 <백일의 낭군님>은 현재까지도 tvN 월화드라마 최고 시청률 기록을 보유하고 있다.1995년 인천에서 태어난 남지현은 만으로 10살이 채 되지 않았던 2004년 드라마 <사랑한다 말해줘>에서 윤소이의 아역을 맡으며 데뷔했다. 그 후 남지현은 <로비스트>에서 고 장진영 아역, <대왕 세종>에서 이윤지 아역, <에덴의 동쪽>에서 한지혜 아역을 맡으며 활발하게 활동했다. 그리고 2009년 드라마 <선덕여왕>에서 이요원이 연기했던 덕만공주의 아역을 맡아 시청자들에게 강한 인상으로 남겼다.2009년 < 크리스마스에 눈이 올까요? >에서 한예슬 아역, 2010년 <자이언트>에서 박진희 아역을 맡으며 아역 배우로 탄탄하게 입지를 굳히던 남지현은 2011년 이정향 감독의 <오늘>을 통해 영화에서 처음 주연을 맡았다. 그리고 남지현은 대학 신입생이던 2014년 KBS 주말드라마 <가족끼리 왜 이래>에서 무작정 상경한 시골소녀 강서울을 연기하며 KBS 연기대상에서 신인상과 베스트 커플상을 수상했다.남지현은 2016년 서인국, 윤상현, 임세미와 함께 MBC 드라마 <쇼핑왕 루이>에서 강원도에서 나고 자란 산골처녀 고복실 역을 맡았다. 남지현이 열연을 펼친 <쇼핑왕 루이>는 5%대의 시청률로 시작했지만 입소문을 타면서 시청률이 상승했고 조정석, 공효진의 <질투의 화신>,김하늘의 <공항 가는 길> 같은 만만치 않은 경쟁작들 사이에서 최고 시청률 11%를 기록하며 선전했다(닐슨코리아 시청률 기준).2016년에는 <쇼핑왕 루이> 외에도 남지현이 출연한 두 편의 영화가 개봉했다. 차승원이 연기한 김정호의 딸 순실을 연기한 <고산자,대동여지도>와 712만 관객을 동원했던 김성훈 감독의 <터널>이었다(영화관입장권 통합전산망 기준). 특히 <터널>에서는 이정수(하정우 분)와 함께 터널에 갇힌 미나 역을 맡아 많지 않은 분량에도 캐릭터를 철저히 연구해 하정우와 뛰어난 호흡을 선보이며 극찬을 받았다.2017년 SBS 드라마 <수상한 파트너>에 출연한 남지현은 2018년 tvN 드라마 <백일의 낭군님>에서 도경수와 연기 호흡을 맞췄다. <백일의 낭군님>은 방영 초까지만 해도 '5%만 나와도 성공'이라는 평가를 받았지만 최종회 시청률 14.4%를 기록하며 엄청난 사랑을 받았다. 이는 현재까지도 <내 남편과 결혼해줘>, <선재 업고 튀어> 같은 화제작들도 깨지 못한 tvN 월화드라마 역대 최고 시청률 기록이다.