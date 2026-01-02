사이트 전체보기
'굿파트너' 하차 남지현, 이번엔 조선시대 의녀로 변신

'굿파트너' 하차 남지현, 이번엔 조선시대 의녀로 변신

[프리뷰] 3일 첫 방송되는 KBS 토일 미니시리즈 <은애하는 도적님아>에 출연하는 남지현

양형석(utopia697)
26.01.02 11:38최종업데이트26.01.02 11:38
작년 12월 31일에 열렸던 SBS 연기대상에서 < 모범택시3 >은 대상(이제훈)과 올해의 드라마상, 여자 우수연기상(표예진), 베스트 퍼포먼스상(김의성), 남자 신스틸러상(윤시윤)까지 5개 부문을 휩쓸었다. <모범택시>가 시즌3까지 높은 인기를 누리며 꾸준히 사랑을 받을 수 있는 비결은 탄탄한 각본과 완성도 높은 연출, 사이다 액션도 있지만 '무지개 운수 5인방'이 빠짐없이 시리즈를 개근한 부분이 가장 크다.

물론 주요 캐릭터가 하차했다 해도 드라마의 시즌2가 언제나 실패하는 것은 아니다. 2016년에 방송돼 큰 사랑을 받은 <낭만닥터 김사부>는 2020년 시즌2가 제작이 결정되면서 젊은 배우 3인방 서현진과 유연석, 양세종이 스케줄 문제로 한꺼번에 하차했다. 하지만 <낭만닥터 김사부> 시즌2는 안효섭과 이성경, 소주연 등이 합류해 시즌1과 다른 새로운 매력을 선보였고 시즌1과 같은 시청률로 막을 내렸다.

2024년 장나라에게 SBS 연기대상에서 대상을 안겨준 오피스 법정 드라마 <굿파트너>도 2026년 방영을 목표로 시즌2 제작이 진행되고 있다. 하지만 <굿파트너> 시즌2에는 신입 변호사 한유리를 연기해 2024년 SBS 연기대상에서 최우수상을 수상했던 남지현이 함께 하지 못한다. 남지현이 오는 3일 첫 방송되는 KBS의 2026년 첫 번째 토일 미니시리즈 <은애하는 도적님아>를 차기작으로 결정했기 때문이다.

성인배우로 성공한 아역배우 출신 연기자

남지현이 주연을 맡은 <백일의 낭군님>은 현재까지도 tvN 월화드라마 최고 시청률 기록을 보유하고 있다.
남지현이 주연을 맡은 <백일의 낭군님>은 현재까지도 tvN 월화드라마 최고 시청률 기록을 보유하고 있다.tvN 화면 캡처

1995년 인천에서 태어난 남지현은 만으로 10살이 채 되지 않았던 2004년 드라마 <사랑한다 말해줘>에서 윤소이의 아역을 맡으며 데뷔했다. 그 후 남지현은 <로비스트>에서 고 장진영 아역, <대왕 세종>에서 이윤지 아역, <에덴의 동쪽>에서 한지혜 아역을 맡으며 활발하게 활동했다. 그리고 2009년 드라마 <선덕여왕>에서 이요원이 연기했던 덕만공주의 아역을 맡아 시청자들에게 강한 인상으로 남겼다.

2009년 < 크리스마스에 눈이 올까요? >에서 한예슬 아역, 2010년 <자이언트>에서 박진희 아역을 맡으며 아역 배우로 탄탄하게 입지를 굳히던 남지현은 2011년 이정향 감독의 <오늘>을 통해 영화에서 처음 주연을 맡았다. 그리고 남지현은 대학 신입생이던 2014년 KBS 주말드라마 <가족끼리 왜 이래>에서 무작정 상경한 시골소녀 강서울을 연기하며 KBS 연기대상에서 신인상과 베스트 커플상을 수상했다.

남지현은 2016년 서인국, 윤상현, 임세미와 함께 MBC 드라마 <쇼핑왕 루이>에서 강원도에서 나고 자란 산골처녀 고복실 역을 맡았다. 남지현이 열연을 펼친 <쇼핑왕 루이>는 5%대의 시청률로 시작했지만 입소문을 타면서 시청률이 상승했고 조정석, 공효진의 <질투의 화신>,김하늘의 <공항 가는 길> 같은 만만치 않은 경쟁작들 사이에서 최고 시청률 11%를 기록하며 선전했다(닐슨코리아 시청률 기준).

2016년에는 <쇼핑왕 루이> 외에도 남지현이 출연한 두 편의 영화가 개봉했다. 차승원이 연기한 김정호의 딸 순실을 연기한 <고산자,대동여지도>와 712만 관객을 동원했던 김성훈 감독의 <터널>이었다(영화관입장권 통합전산망 기준). 특히 <터널>에서는 이정수(하정우 분)와 함께 터널에 갇힌 미나 역을 맡아 많지 않은 분량에도 캐릭터를 철저히 연구해 하정우와 뛰어난 호흡을 선보이며 극찬을 받았다.

2017년 SBS 드라마 <수상한 파트너>에 출연한 남지현은 2018년 tvN 드라마 <백일의 낭군님>에서 도경수와 연기 호흡을 맞췄다. <백일의 낭군님>은 방영 초까지만 해도 '5%만 나와도 성공'이라는 평가를 받았지만 최종회 시청률 14.4%를 기록하며 엄청난 사랑을 받았다. 이는 현재까지도 <내 남편과 결혼해줘>, <선재 업고 튀어> 같은 화제작들도 깨지 못한 tvN 월화드라마 역대 최고 시청률 기록이다.

병자들 위해 도적질 하는 의녀로 변신

남지현은 SBS 연기대상에서 최우수상을 안겼던 <굿파트너> 시즌2에서 하차를 결정했다.
남지현은 SBS 연기대상에서 최우수상을 안겼던 <굿파트너> 시즌2에서 하차를 결정했다.SBS 화면 캡처

남지현은 성인이 된 이후 <쇼핑왕 루이>와 <수상한 파트너>, <백일의 낭군님>을 차례로 성공시키며 박은빈, 심은경 등과 함께 성인배우로 성공한 아역배우 출신 연기자로 자리 잡았다. 2021년 첫 OTT 드라마 <마녀식당으로 오세요>에 출연한 남지현은 2022년 tvN의 <작은 아씨들>에서 세 자매의 둘째이자 '알코올 중독에 걸린 방송국 기자'라는 독특한 캐릭터를 소화하며 넓은 연기 스펙트럼을 과시했다.

작년 모바일 드라마 <하이쿠키>에서 동생을 구하려는 비정규직 노동자 최수영을 연기한 남지현은 2024년 SBS 드라마 <굿파트너>에서 대형로펌의 이혼팀에 배정된 신입 변호사 한유리 역을 맡았다. 남지현은 <굿파트너>에서 장나라와 뛰어난 연기 호흡을 과시하며 최고 시청률 17.7%를 견인했고 <굿파트너>의 두 주역 장나라와 남지현은 2024년 SBS 연기대상에서 각각 대상과 최우수상을 수상했다.

작년 장고 끝에 <굿파트너> 시즌2에서 하차하기로 결정한 남지현은 3일 첫 방송되는 KBS의 토일 미니시리즈 <은애하는 도적님아>를 통해 시청자들을 만난다. <은애하는 도적님아>는 2020년 드라마 제작사 '스튜디오 드래곤'이 주최한 드라마 극본 공모전에서 우수상을 수상했던 작품으로 남지현은 <은애하는 도적님아>에서 병자들을 고치기 위해 본의 아니게 도적질을 하게 된 혜민서 의녀 홍은조 역을 맡았다.

<은애하는 도적님아>에는 <마이 네임>과 <슈룹>, <방과 후 전쟁 활동> 등에 출연했던 문상민이 도적을 쫓는 도월대군 이열을 연기하며 데뷔 후 처음으로 지상파 드라마의 주연을 맡았다. <스터티그룹>과 <바니와 오빠들>,<트리거>로 얼굴을 알린 홍민기는 도승지인 아버지의 그늘 아래 자신을 드러내지 않고 사는 임재이 역을, 한소은은 이름난 가문의 규수이자 임재이의 정혼자 신해림 역을 맡았다.

작년 8월 큰 기대 속에 신설된 KBS 토일 미니시리즈는 마동석 주연의 <트웰브>와 이영애 주연의 <은수 좋은 날>, 이재욱, 최성은 주연의 <마지막 썸머>가 나란히 기대에 미치지 못했다. 따라서 남지현을 제외하면 신예들 위주로 캐스팅이 이뤄진 <은애하는 도적님아> 역시 시청자들의 기대치가 아주 높은 편은 아니다. 과연 <굿파트너> 시즌 2라는 검증된 시리즈를 포기한 남지현의 선택은 결실을 맺을 수 있을까.

남지현(왼쪽)은 2026년 첫 드라마로 KBS 토일 미니시리즈 <은애하는 도적님아>를 선택했다.
남지현(왼쪽)은 2026년 첫 드라마로 KBS 토일 미니시리즈 <은애하는 도적님아>를 선택했다.<은애하는 도적님아> 홈페이지


남지현 은애하는도적님아 굿파트너 문상민 KBS토일미니시리즈

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기