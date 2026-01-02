'굿파트너' 하차 남지현, 이번엔 조선시대 의녀로 변신

작년 12월 31일에 열렸던 SBS 연기대상에서 < 모범택시3 >은 대상(이제훈)과 올해의 드라마상, 여자 우수연기상(표예진), 베스트 퍼포먼스상(김의성), 남자 신스틸러상(윤시윤)까지 5개 부문을 휩쓸었다. <모범택시>가 시즌3까지 높은 인기를 누리며 꾸준히 사랑을 받을 수 있는 비결은 탄탄한 각본과 완성도 높은 연출, 사이다 액션도 있지만 '무지개 운수 5인방'이 빠짐없이 시리즈를 개근한 부분이 가장 크다.
물론 주요 캐릭터가 하차했다 해도 드라마의 시즌2가 언제나 실패하는 것은 아니다. 2016년에 방송돼 큰 사랑을 받은 <낭만닥터 김사부>는 2020년 시즌2가 제작이 결정되면서 젊은 배우 3인방 서현진과 유연석, 양세종이 스케줄 문제로 한꺼번에 하차했다. 하지만 <낭만닥터 김사부> 시즌2는 안효섭과 이성경, 소주연 등이 합류해 시즌1과 다른 새로운 매력을 선보였고 시즌1과 같은 시청률로 막을 내렸다.
2024년 장나라에게 SBS 연기대상에서 대상을 안겨준 오피스 법정 드라마 <굿파트너>도 2026년 방영을 목표로 시즌2 제작이 진행되고 있다. 하지만 <굿파트너> 시즌2에는 신입 변호사 한유리를 연기해 2024년 SBS 연기대상에서 최우수상을 수상했던 남지현이 함께 하지 못한다. 남지현이 오는 3일 첫 방송되는 KBS의 2026년 첫 번째 토일 미니시리즈 <은애하는 도적님아>를 차기작으로 결정했기 때문이다.
