코리안 프리미어리거 전멸? 팀 강등 위기 맞은 황희찬

로이터=연합뉴스

지난 2025년 8월 30일 울버햄튼 원더러스와 에버튼의 경기에서 황희찬이 첫 골을 넣은 뒤 세리머니를 하고 있다(자료사진).황희찬은 올 시즌 울버햄튼에서만 5번째 시즌을 치르고 있다. 2023-24시즌 손흥민에 이어 한국 선수 역대 두 번째로 프리미어리그 두 자릿수 득점을 달성하며 절정의 폼을 선보였지만 이후에는 지지부진한 행보다.잦은 부상과 들쭉날쭉한 경기력, 엎친 데 덮친 격으로 팀 성적으로 인한 감독 교체마저 끊이질 않았다. 황희찬 활용법을 가장 잘 알고 있던 게리 오닐 감독이 지난 시즌 도중 경질된 것 또한 뼈아팠다. 시즌 도중 부임한 비토르 페레이라 감독으로부터 중용받지 못한 황희찬은 2024-25시즌 리그 21경기 2골이라는 초라한 성적표를 남겼다.지난해 여름 숱한 이적설에도, 결국 황희찬은 팀 잔류를 선택하며 다시 한 번 경쟁에 뛰어들었다. 마테우스 쿠냐가 맨유로 이적하고도, 페르 로페스, 혼 아리아스, 마샬 무네치, 장 벨레가드 등 윙포워드 자원들이 넘쳐나는데다 지난 시즌 14골을 기록한 골잡이 외르겐 스트란트 라르센이 버티고 있어 황희찬의 새 시즌 전망은 낙관적이지 않았다.붙박이 주전은 아니었으나 예상과는 다르게 황희찬은 꾸준하게 출전 기회를 부여받았다. 지난해 8월 31일 에버튼과의 리그 3라운드에서 1호골을 터뜨릴 때만 하더라도 희망적이었다. 다만, 문제는 팀 성적이었다. 울버햄튼은 19라운드가 끝난 현재 3무 16패(승점 3)로 최하위에 처져있다. 1902-03시즌 볼튼 이후 123년 만에 개막 19경기 무승이라는 최악의 기록을 남긴 것이다.잔류권인 17위 노팅엄(승점 18)과는 무려 15점차. 리그 잔류 가능성은 매우 희박한 상황이다. 페레이라 감독이 성적 부진으로 물러나고, 롭 에드워즈 신임 감독이 지휘봉을 잡았으나 아직까지도 반등의 실마리를 풀지 못하는 흐름이다.황희찬은 에드워즈 감독으로부터 최근 리그 4경기 연속 선발 출전 기회를 받으며, 최전방 투톱과 2선 윙포워드에 번갈아가며 배치되고 있다. 하지만 이렇다 할 임팩트를 보여주지 못하며 아쉬움을 남겼다. 전반기 성적은 모든 대회 통합 15경기 1골 1도움.지난달 31일 열린 맨유와의 리그 19라운드에서는 선제 실점 장면에서 공을 빼앗기며 역습의 빌미를 제공하고 말았다. 울버햄튼 현지 지역 매체인 '몰리뉴 뉴스'는 "전반적으로 큰 영향력을 발휘하지 못했다"고 황희찬을 혹평하며, 팀 내 최저 평점인 5점을 부여했다.팀의 2부 리그 강등이 유력한 상황에서 팀 내 고주급자에 해당하는 황희찬의 방출 가능성이 제기되고 있다. 황희찬의 계약 기간은 2028년 6월까지다.영국 매체 '디 애슬래틱'은 지난달 27일 "울버햄튼은 적절한 조건을 제시받는다면 베테랑들과의 결별을 고려할 수 있다. 여기에는 조세 사, 황희찬이 포함된다"고 설명했다.2026 북중미 월드컵을 6개월 여 앞두고 폼 저하가 극심한 황희찬으로선 분위기 쇄신이 절실한 시점이다.백승호는 2024년 1월 전북 현대를 떠나 버밍엄 시티로 이적하며 2번째 유럽 도전에 나섰다. 18경기에 출전한 백승호는 아쉽게도 버밍엄은 리그원(3부)로 추락을 막지 못했다.백승호의 행보에도 영향이 미칠 수밖에 없는 성적이었다. 하지만 버밍엄은 지난 시즌 크리스 데이비스에게 지휘봉을 맡기고, 리그원에서는 파격적인 규모인 3,500만 유로(약 520억 원)를 투자하는 등 승격 의지를 보였다. 이에 백승호는 팀의 비전을 확인하고, 잔류를 택하는 파격적인 선택을 단행했다.2024-25시즌 공식 대회 50경기 1골 3도움을 기록하며, 곧바로 챔피언십(2부) 승격을 이끈 백승호는 올 시즌에도 버밍엄의 중원을 책임지는 사령관 역할을 톡톡히 했다.올 시즌 25경기에 출전해 4골을 기록 중이다. 리그에서 24경기 중 23경기에 선발 출전할만큼 팀 내 입지는 확고하다. 뛰어난 경기 조율 능력은 물론이고, 중거리 슈팅은 더욱 예리하게 가다듬었다.2025년 마지막 경기였던 24라운드 사우스햄튼전에서는 최고의 퍼포먼스를 선보이며, 영국 지역 매체인 '버밍엄 메일'로부터 경기 최우수 선수에 선정됐다. 아쉬움이라면 팀 성적이다. 1년 만에 프리미어리그 승격을 노린 버밍엄은 최근 6경기 연속 무승에 그치면서 15위까지 내려앉았다.이밖에 배준호, 엄지성, 양민혁 등 한국 축구의 미래들이 챔피언십에서 꾸준하게 활약하고 있다. 스토크 시티 3년차로 돌입한 배준호는 2023-24시즌 40경기 2골 5도움, 2024-25시즌 49경기 3골 5도움을 올리며 챔피언십 적응력을 키웠다. 올 시즌에도 24경기에서 1골 3도움으로 공격 포인트 부족에 대한 과제를 해결하지 못하고 있다.엄지성은 스완지 시티로 이적한 첫 시즌 등번호 10번을 배정받고, 40경기 3골 3도움으로 가능성을 보였다. 2년차인 올 시즌에는 27경기에서 1골 2도움을 기록 중이다. 배준호와 마찬가지로 2선 자원이라면 공격 파괴력과 포인트 생산성에 대한 증가가 필요하다.2006년생 윙어 양민혁은 2024년 말 토트넘으로 이적한 이후 곧바로 챔피언십 QPR로 임대되며 13경기 2골 1도움을 기록한 바 있다. 올 시즌에도 양민혁은 토트넘의 플랜에 포함되지 않았다. 이번에도 그의 행보는 챔피언십이었다.포츠머스로 임대를 떠난 양민혁은 올 시즌 주전과 교체를 오가며 17경기 3골 1도움의 성적표를 남긴 바 있다. 특히 지난달 30일 찰턴과의 리그 24라운드에서는 후반 추가시간 종료 직전 극적인 결승골을 작렬하며 포츠머스의 승리를 견인하는 등 잠재성을 조금씩 폭발시키고 있다.