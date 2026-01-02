'17득점 최고 활약' 박혜민, 산뜻한 병오년의 시작

▲
박혜민은 지난 시즌 플레이오프에서 리베로로 출전한 적도 있을 정도로 수비에서도 큰 역할을 맡고 있다.한국배구연맹
1987년에 배구부를 창단한 진주 선명여고는 9번의 전국체전 우승을 포함해 손과 발을 모두 합쳐도 다 셀 수 없을 정도로 많은 전국대회 우승 경력을 자랑하는 명문팀이다. 선명여고는 최은지와 신연경, 변지수, 박혜진, 서채현(이상 흥국생명 핑크스파이더스), 유서연(GS칼텍스 KIXX), 하혜진, 이원정(이상 페퍼저축은행), 김세인(도로공사), 최연진(IBK기업은행 알토스) 등 현역 프로 선수들도 대거 배출했다.
화려한 역사를 자랑하는 선명여고의 최고 전성기는 역시 2018년이었다. 선명여고는 고교생 국가대표 박은진과 정호영(이상 정관장), 181cm의 장신세터 구솔(아제라일 바쿠), 왼손잡이 아포짓 스파이커 이예솔(대구시청) 같은 멤버들을 앞세워 2018년 전국체전과 종별선수권, 춘계연맹전, 태백산배까지 전국대회 4관왕을 휩쓸었다. 그리고 당시 선명여고의 주전 선수들은 대부분 프로 입단에 성공했다.
그리고 선명여고가 가장 화려했던 시절, 팀을 이끌었던 주장이 바로 팀의 '살림꾼'으로 활약한 아웃사이드히터 박혜민이었다. 공격수로서 파워는 다소 부족하지만 기본기와 공수 균형이 뛰어나다는 평가를 받은 박혜민은 2018년 아시아 여자청소년 배구선수권대회에서도 한국 대표팀의 주장을 맡았다. 그렇게 좋은 유망주로 활약하던 박혜민은 2018-2019 시즌 신인 드래프트에서 전체 3순위로 GS칼텍스에 지명됐다.
루키들 중에도 동일 포지션에 확실한 주전이 없으면 프로에 입단하자마자 많은 출전 기회를 얻기도 한다. 하지만 박혜민이 입단했을 당시 GS칼텍스에는 리그에서 가장 전도유망한 아웃사이드히터 콤비 이소영과 강소휘(도로공사)가 있었다. 여기에 '멀티 플레이어' 표승주(KBS N 스포츠 해설위원) 역시 신인이던 박혜민이 넘기엔 쉽지 않았다. 그렇게 박혜민은 루키 시즌 16경기에서 단 8득점을 올리는 데 그쳤다.
2019년 컵대회에서 주전으로 활약하며 경험을 쌓은 박혜민은 표승주가 기업은행으로 이적한 2019-2020 시즌 20경기에 출전해 36.32%의 성공률로 79득점을 기록하는 활약을 선보였다. 하지만 박혜민은 3년 차가 된 2020-2021 시즌 '트레블(컵대회, 정규리그, 챔프전 우승)'에 도전한 GS칼텍스가 주전 선수 위주로 시즌을 풀어가면서 다시 기회가 줄었고 14경기에서 29득점을 기록하며 시즌을 마쳤다.
61.9%의 놀라운 성공률로 17득점 대활약