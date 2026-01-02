'17득점 최고 활약' 박혜민, 산뜻한 병오년의 시작

한국배구연맹

박혜민이 한 경기에서 20번이 넘는 공격을 시도하면서 60%가 넘는 성공률을 기록한 것은 프로 데뷔 후 처음이다.2021년 4월 선명여고 선배 최은지와의 트레이드를 통해 정관장으로 팀을 옮긴 박혜민은 2021-2022 시즌 고의정(기업은행), 이선우 등과의 경쟁에서 승리하며 28경기에서 35.13%의 성공률로 205득점을 기록했다. 하지만 이적 첫 시즌 고희진 감독에 확실한 믿음을 주지 못한 박혜민은 2022-2023 시즌 채선아(포항시 체육회),이선우, 한송이(SBS 스포츠 해설위원) 등과 자주 교체되며 붙박이 주전으로 활약하지 못했다.그리고 박혜민은 정관장이 7년 만에 봄 배구에 진출했던 2023-2024 시즌 외국인 아웃사이드히터 지오바나 밀라나(NEC 레드 로켓츠)가 합류하면서 벤치로 밀려났다. 이소영이 시즌 초반과 후반 부상으로 결장했을 때 주전으로 출전하기도 했지만 박혜민을 정관장의 주전이라고 보는 배구팬은 적었다. 박혜민은 반야 부키리치(일 비종떼 피렌체)가 활약한 지난 시즌에도 17경기에서 34득점을 올리는 데 그쳤다.지난 시즌 플레이오프에서 리베로로 출전했을 정도로 아웃사이드히터로서 입지가 좁아진 박혜민은 이번 시즌 부키리치와의 재계약 불발과 표승주의 은퇴, 새 아시아쿼터 위파위 시통의 재활이 겹치며 다시 주전 기회를 얻었다. 하지만 정관장의 토종 에이스로 성장한 이선우와 달리 박혜민은 인상적인 활약을 하지 못했고 새 아시아쿼터 인쿠시가 합류한 3라운드 마지막 3경기에서는 선발로 출전하지 못했다.그렇게 최하위 팀의 벤치 멤버로 전락하는 듯했던 박혜민은 1일 도로공사와의 4라운드 첫 경기이자 새해 첫 경기에서 이선우 대신 선발 아웃사이드히터로 출전했다. 박혜민은 1세트 후반 딱 한 차례 이선우와 교체됐을 뿐 사실상 풀타임을 소화했다. 3개의 블로킹과 함께 61.9%(13/21)라는 놀라운 성공률로 팀 내에서 가장 많은 17득점을 기록한 박혜민은 정관장의 새해 첫 승리를 견인하며 홈팬들을 열광 시켰다.V리그 여자부는 전반기 도로공사와 현대건설 힐스테이트가 '2강 체제'를 구축했지만 3위 흥국생명부터 최하위 정관장의 승점 차이는 12점에 불과해 중위권 경쟁은 아직 한치 앞을 내다보기 힘들다. 물론 정관장이 아시아쿼터가 없었던 전반기에 크게 뒤쳐진 것은 분명하지만 박혜민이 후반기 첫 경기에서 최고의 활약을 해준 만큼 앞으로 상승세를 탄다면 V리그 여자부의 후반기 순위 경쟁은 크게 요동칠 수도 있다.