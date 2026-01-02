사이트 전체보기
'17득점 최고 활약' 박혜민, 산뜻한 병오년의 시작

[여자배구] 1일 도로공사전 블로킹 3개 포함 61.9%의 성공률로 17득점 폭발

최하위 정관장이 새해 첫 경기에서 선두 도로공사를 꺾는 이변을 연출했다.

고희진 감독이 이끄는 정관장 레드스파크스는 1일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 4라운드 한국도로공사 하이패스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-21, 25-16, 25-19)으로 승리했다. 페퍼저축은행 AI페퍼스가 9연패로 부진했던 기간에도 9경기에서 1승 8패에 그쳤던 정관장은 새해 첫 경기에서 선두 도로공사에게 셧아웃 승리를 거두며 후반기 반등의 발판을 마련했다(6승 13패).

정관장은 미들블로커 정호영이 블로킹 3개와 함께 57.14%의 공격 성공률로 15득점을 기록했고 아시아쿼터 인쿠시도 48%의 성공률로 13득점을 올리며 V리그 데뷔 후 가장 좋은 활약을 선보였다. 하지만 이날 정관장의 3-0 승리를 이끈 주역은 따로 있었다. 득점 8위(258점) 이선우 대신 선발 출전해 서브득점 1개와 블로킹 3개를 포함해 61.9%의 성공률로 팀 내에서 가장 많은 17득점을 기록한 박혜민이 그 주인공이다.

쟁쟁한 선배들 사이에서 기회 얻지 못한 유망주

박혜민은 지난 시즌 플레이오프에서 리베로로 출전한 적도 있을 정도로 수비에서도 큰 역할을 맡고 있다.한국배구연맹

1987년에 배구부를 창단한 진주 선명여고는 9번의 전국체전 우승을 포함해 손과 발을 모두 합쳐도 다 셀 수 없을 정도로 많은 전국대회 우승 경력을 자랑하는 명문팀이다. 선명여고는 최은지와 신연경, 변지수, 박혜진, 서채현(이상 흥국생명 핑크스파이더스), 유서연(GS칼텍스 KIXX), 하혜진, 이원정(이상 페퍼저축은행), 김세인(도로공사), 최연진(IBK기업은행 알토스) 등 현역 프로 선수들도 대거 배출했다.

화려한 역사를 자랑하는 선명여고의 최고 전성기는 역시 2018년이었다. 선명여고는 고교생 국가대표 박은진과 정호영(이상 정관장), 181cm의 장신세터 구솔(아제라일 바쿠), 왼손잡이 아포짓 스파이커 이예솔(대구시청) 같은 멤버들을 앞세워 2018년 전국체전과 종별선수권, 춘계연맹전, 태백산배까지 전국대회 4관왕을 휩쓸었다. 그리고 당시 선명여고의 주전 선수들은 대부분 프로 입단에 성공했다.

그리고 선명여고가 가장 화려했던 시절, 팀을 이끌었던 주장이 바로 팀의 '살림꾼'으로 활약한 아웃사이드히터 박혜민이었다. 공격수로서 파워는 다소 부족하지만 기본기와 공수 균형이 뛰어나다는 평가를 받은 박혜민은 2018년 아시아 여자청소년 배구선수권대회에서도 한국 대표팀의 주장을 맡았다. 그렇게 좋은 유망주로 활약하던 박혜민은 2018-2019 시즌 신인 드래프트에서 전체 3순위로 GS칼텍스에 지명됐다.

루키들 중에도 동일 포지션에 확실한 주전이 없으면 프로에 입단하자마자 많은 출전 기회를 얻기도 한다. 하지만 박혜민이 입단했을 당시 GS칼텍스에는 리그에서 가장 전도유망한 아웃사이드히터 콤비 이소영과 강소휘(도로공사)가 있었다. 여기에 '멀티 플레이어' 표승주(KBS N 스포츠 해설위원) 역시 신인이던 박혜민이 넘기엔 쉽지 않았다. 그렇게 박혜민은 루키 시즌 16경기에서 단 8득점을 올리는 데 그쳤다.

2019년 컵대회에서 주전으로 활약하며 경험을 쌓은 박혜민은 표승주가 기업은행으로 이적한 2019-2020 시즌 20경기에 출전해 36.32%의 성공률로 79득점을 기록하는 활약을 선보였다. 하지만 박혜민은 3년 차가 된 2020-2021 시즌 '트레블(컵대회, 정규리그, 챔프전 우승)'에 도전한 GS칼텍스가 주전 선수 위주로 시즌을 풀어가면서 다시 기회가 줄었고 14경기에서 29득점을 기록하며 시즌을 마쳤다.

61.9%의 놀라운 성공률로 17득점 대활약

박혜민이 한 경기에서 20번이 넘는 공격을 시도하면서 60%가 넘는 성공률을 기록한 것은 프로 데뷔 후 처음이다.한국배구연맹

2021년 4월 선명여고 선배 최은지와의 트레이드를 통해 정관장으로 팀을 옮긴 박혜민은 2021-2022 시즌 고의정(기업은행), 이선우 등과의 경쟁에서 승리하며 28경기에서 35.13%의 성공률로 205득점을 기록했다. 하지만 이적 첫 시즌 고희진 감독에 확실한 믿음을 주지 못한 박혜민은 2022-2023 시즌 채선아(포항시 체육회),이선우, 한송이(SBS 스포츠 해설위원) 등과 자주 교체되며 붙박이 주전으로 활약하지 못했다.

그리고 박혜민은 정관장이 7년 만에 봄 배구에 진출했던 2023-2024 시즌 외국인 아웃사이드히터 지오바나 밀라나(NEC 레드 로켓츠)가 합류하면서 벤치로 밀려났다. 이소영이 시즌 초반과 후반 부상으로 결장했을 때 주전으로 출전하기도 했지만 박혜민을 정관장의 주전이라고 보는 배구팬은 적었다. 박혜민은 반야 부키리치(일 비종떼 피렌체)가 활약한 지난 시즌에도 17경기에서 34득점을 올리는 데 그쳤다.

지난 시즌 플레이오프에서 리베로로 출전했을 정도로 아웃사이드히터로서 입지가 좁아진 박혜민은 이번 시즌 부키리치와의 재계약 불발과 표승주의 은퇴, 새 아시아쿼터 위파위 시통의 재활이 겹치며 다시 주전 기회를 얻었다. 하지만 정관장의 토종 에이스로 성장한 이선우와 달리 박혜민은 인상적인 활약을 하지 못했고 새 아시아쿼터 인쿠시가 합류한 3라운드 마지막 3경기에서는 선발로 출전하지 못했다.

그렇게 최하위 팀의 벤치 멤버로 전락하는 듯했던 박혜민은 1일 도로공사와의 4라운드 첫 경기이자 새해 첫 경기에서 이선우 대신 선발 아웃사이드히터로 출전했다. 박혜민은 1세트 후반 딱 한 차례 이선우와 교체됐을 뿐 사실상 풀타임을 소화했다. 3개의 블로킹과 함께 61.9%(13/21)라는 놀라운 성공률로 팀 내에서 가장 많은 17득점을 기록한 박혜민은 정관장의 새해 첫 승리를 견인하며 홈팬들을 열광 시켰다.

V리그 여자부는 전반기 도로공사와 현대건설 힐스테이트가 '2강 체제'를 구축했지만 3위 흥국생명부터 최하위 정관장의 승점 차이는 12점에 불과해 중위권 경쟁은 아직 한치 앞을 내다보기 힘들다. 물론 정관장이 아시아쿼터가 없었던 전반기에 크게 뒤쳐진 것은 분명하지만 박혜민이 후반기 첫 경기에서 최고의 활약을 해준 만큼 앞으로 상승세를 탄다면 V리그 여자부의 후반기 순위 경쟁은 크게 요동칠 수도 있다.

