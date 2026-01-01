아이돌 연습생 인권 보호 강화된다... 문체부, 표준계약서 개정안 고시

문화체육관광부

최휘영 문화체육관광부장관이 지난해 12월 16일 정부세종컨벤션센터에서 ‘케이-컬처, 온 국민이 누리고 세계를 품는다’라는 비전으로 2026년도 주요 업무계획을 보고하고 있다.아이돌그룹 가수로 데뷔하려는 연습생이나 청소년 예술인의 권익 보호가 한층 강화될 전망이다.문화체육관광부(아래 문체부)는 문제 소지가 있는 부분을 강화하기 위해 표준계약서 2종의 개정안을 마련해 1월 첫날 고시했다. 해당 계약서는 '대중문화예술분야 연습생 표준계약서'와 '청소년 대중문화예술인(연습생) 표준 부속합의서'다.이 두 표준계약서에는 지난 8월 1일 시행된 '대중문화예술산업발전법' 개정 내용에 청소년 대상 금지 행위를 구체화하고 사업자의 청소년보호책임자 지정 의무 등을 계약 단계에서부터 명확히 하는 내용이 담겼다.대중문화예술분야 연습생 표준계약서에서는 연습생에게 '극도의 우울증세 등'이 있을 때만 허용되던 치료 지원 가능 범위를 '우울증세 등'으로 확대해 기획사가 연습생 동의로 상담·치료를 지원할 수 있도록 했다. 계약 해제·해지 시 손해배상금이나 위약벌 지급 기한도 '사유 발생일로부터 ○○일 이내 등 양 당사자가 합의한 기한'으로 명확하게 해 분쟁 예방 효과를 높였다.청소년 대중문화예술인(연습생) 표준 부속합의서에서는 학교 결석이나 자퇴 등을 강요해 학습권을 침해하는 행위를 금지했다. 또 폭행·협박과 더불어 폭언과 강요, 성희롱·성폭력 등 신체적·정신적 위해 행위를 모두 금지 행위로 확대했다. 안전상 위험이 있는 경우 촬영이나 공연을 강요할 수 없도록 규정해 청소년의 안전 확보 실효성도 높였다.