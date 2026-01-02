한국인은 어떻게 '게임의 민족'이 되었나

▲
<굿게임(GG), 한국의 게이머는 어떻게 만들어지는가> 스틸㈜바른손이앤에이
온라인 게임은 눈부신 속도로 보급된 인터넷과 PC방 덕에, 대규모 인원이 동시 접속하며 확장된다. 몇 년 사이 춘추전국시대 경쟁 속에 다양한 도전이 감행된다. 롤플레잉 게임은 판타지 소설과 설정을 공유하고, 케이블 TV 게임 채널이 미디어를 담당하며 기반은 굳건해진다. 20여 년간 장수하는 <마비노기>처럼 세계관 중심 '초식'형 게임도 등장한다. 게임 엑스포가 개최되고 해외판매가 열린다.
하지만 진입장벽 높은 MMORPG 편중에 지친 이들을 위한 우회로도 필요한 법. 모바일 환경에도 구동하는 '캐쥬얼' 게임이 주식인 RPG 게임에 지친 이들에게 간식 노릇을 소화한다. 복고풍처럼 보이는 픽셀-스크롤 게임이 무대를 옮겨 부활한다. 반면 대형 개발사들의 '거함거포주의' 무제한 대작 개발 경쟁 탓으로 시장 전반에 수익 모델 창출 문제가 떠오른다.
수익성을 확장하려던 과금 시도는 '한국적 모델'로 귀결된다. '리니지'가 확립한 월정액 체제는 캐쥬얼 게임에선 자리를 잡지 못하고 기본 구동 무료, 아이템 판매로 수익을 내는 '부분 유료화'가 대세로 등극한다. 격동 속에 게임 속 세상은 점점 현실 사회를 닮아간다. 게임에서 친목을 도모하다 실제 결혼에 골인하는 사례가 화제가 될 정도로 온라인 이용자 네트워크는 성장과 진화를 거듭한다. '크레이지 아케이드'나 '카트라이더' 같은 유명 게임이 등장힌다.
개인 승부 대신에 '팀전'이 활성화되며 '헤비', '라이트' 이용자 모두 협력을 통한 '조별과제' 쾌감을 깨닫는다. 팀 승부 중시 조류와 함께 현실 승부 '끝판왕' FIFA 같은 스포츠 게임도 유행한다. 온라인 게임 매출은 2002년 4000억에서 2005년 1조 원으로 상승세다. 그야말로 게임 '르네상스' 시대로 그 시절을 회고하는 이들이 적지 않다. 쟁쟁한 인터뷰 대상자들은, 그때가 다양한 도전이 가능했던 시기라는 데 입을 모은다.
2000년대 '화양연화', 안갯속의 풍경으로
당시 게임 시장 척도는 PC방 인기 게임 순위였다. 하지만 가정용 인터넷 보급은 시장의 변화로 이어진다. PC방에선 주목받지 않던 <메이플스토리>가 변화의 신호탄으로 떠오른다. 마침 BIG 3 개발사 간 과도한 경쟁에도 성과가 변변하지 않자 위기론이 등장한다. 구글과 애플 등 거대 해외 플랫폼이 국내 이용객에 관심을 끌고 모바일 기반 게임이 늘어난다. 역시 불과 몇 년 사이 벌어진 변화다.
시장 조정에 들어선 업계는 자신의 작업에 자긍심을 지키던 개발자 vs. 경영과 이익 확보에 집중하는 '사장님'으로 분리된다. 물론 대세는 후자다. 수익성에 방점이 찍히자 기존 게임 다수가 업데이트 중단과 서버 종료라는 비운에 놓인다. 신규 개발은 유지해도, 창의적 아이디어만으로 착수하던 시절은 끝났다. 빈자리는 해외 사례 분석에 입각한 기획안이 좌우하게 된다. 그와 함께 팽창기에서 조정기로 접어든 게임 회사는 신규 콘텐츠 제공 못지 않게 기존 게임 서비스 제공, 즉 A/S 비중이 늘어간다.
물론 다년간 이용자들이 커뮤니티를 형성해 고락을 나누던 숱한 게임 서비스가 문을 닫는 건 피할 수 없다. 서버 종료 순간까지 게임에 접속해 있던 충성파 이용자들의 채팅 내용은 애잔한 슬픔으로 가득하다. 그렇다고 개발자가 침체기에 모든 이용자의 소망을 지켜줄 수도 없는 노릇. 누군가는 자신이 처음 개발했던 것과 십여 년이 지나 자신은 이미 한참 전에 손을 뗀 채 신규 관리자와 다수 이용자에 의해 변모한 지금의 게임이 외관은 이어져도 뜯어보면 판이한, 마치 '테세우스의 배'와 같다고 소회를 전한다.
물론 장수 게임의 폐쇄는 그저 아련한 향수로만 끝날 일이 아니다. 기성세대는 게임에 몰입하는 이들을 탐탁하지 않게 봤지만, 초기 이용자들은 그 가상현실 안에서 오랫동안 기억과 문화를 축적해 왔다. 이제 중장년이 된 이들의 청춘에서 이전 세대와 달리 게임은 빠질 수 없는 상징이 된 것. 거대한 전환은 되돌릴 수 없다.
3부 <굿게임(GG), 한국의 게이머는 어떻게 만들어지는가>, 게임의 민족 연대기