20년차 개그맨 허경환, '유퀴즈' 섭외에 고민한 속사정

여기서 허경환만의 독특하면서도 놀라운 대목은, 사실상 <개콘> 이후로는 뚜렷한 방송 대표작이라고 할만한 작품이 없었음에도 지금까지 허경환의 유행어는 계속 회자되고 있다는 점이다.



허경환은 개그맨 활동에 이어서 한때 닭가슴살 사업에 도전하여 사업가로서도 큰 성공을 거두며 승승장구했다. 하지만 어느 날 갑자기 동업자에게 사기 피해를 당한 허경환은 졸지에 빚더미에 오르면서 인생의 시련기가 찾아오게 된다.



"방송 일 한다고 알아서 잘해주겠지라고 완전히 잘못 생각했다. 제가 꼼꼼하게 살폈으면 그런 일이 일어나지 않았을 거다. 사건이라는 게 안 좋은 일이 점점 쌓이다가 끝까지 가서 빵 터지더라. 회사로 급하게 연락을 받아서 갔더니 돈을 받아야 하는 공장 분들이 다 앉아계셨다. 그때부터 27억에서 30억에 이르는 빚이 시작됐다. '바지사장은 싫으니까 내가 대표를 하겠다'고 했는데, 그날 이후로는 그냥 바지를 추천하겠다고 한다(웃음)."



다행히 허경환은 성실한 활동을 통하여 현재는 채무를 모두 갚는데 성공했다. 산전수전을 겪은 허경환은 앞으로는 큰 욕심보다 꾸준히 지금의 자리를 유지하고 싶다는 바람을 전했다.



"항상 늦게 올라가도 좋지만 떨어지지 말자고 생각한다. 지금까지는 잘 쌓아왔다고 생각한다. 한때는 '난 언제쯤 <유퀴즈>에 나갈수 있을까. 내가 나갈 때쯤 프로그램이 없어지지 않았으면 좋겠다'고 생각했다. 이제 <유퀴즈>까지 나왔으니 앞으로는 자기 관리 잘하고, 떨어지지 않게 조금씩이라도 유지를 했으면 좋겠다."



어느덧 데뷔 20주년을 맞이한 허경환은 시청자들에게 특유의 유행어 메들리를 섞어 재치있는 새해 인사를 전했다.



"아쉽게도 2025년 많이 아쉬운 것들도 못한 것들도 있을 거다. 다행히도 2026년에는 또 어마어마한 기회가 있고 좋은 일이 생길 거다. 그러니 다들 행복하다치고, 원투~"





