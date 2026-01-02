20년차 개그맨 허경환, '유퀴즈' 섭외에 고민한 속사정

"유행어 만드는 레시피? 유행어란 둥둥 떠다니는 거다. 주변에 재미있게 이야기하는 사람, 특이한 말투하는 사람, 이 사람들만 캐치해도 먹고 살 수 있다. 한번은 <개그콘서트> 특집을 위한 새로운 유행어를 만들어야 하는데, 진짜 아이디어가 안 떠올라서 결국 즉석에서 애드립으로 나온 게 "이자~뿌스요(잊어버렸어요)'였다.(웃음) 그냥 미친 척 하고 해야 한다. '안 웃으면 네가 이상한 사람이야' 라는 마음가짐으로 질러줘야 한다."
12월 31일 방송된 tvN<유 퀴즈 온 더 블럭>(이하 '유퀴즈')에서는 개그맨 허경환이 출연하여 자신만의 생존비결과 유행어 레시피를 공개했다.
"마냥 웃기고 싶은 남자, 허경환"이라고 자신을 소개한 허경환은 2026년으로 어느덧 데뷔 20년차의 베테랑이 됐다. 최근에도 다양한 방송 프로그램 섭외는 물론 강연에 유튜브까지 도전하며 활발한 활동을 이어가고 있다.
< 유퀴즈> 섭외를 받고 의외로 잠시 고민했다는 허경환은 "'유퀴즈'같은 대(大) 프로그램에 출연하는데, 제가 큰 상을 받거나 이슈가 될만한 게 없어서 이르지 않나 싶었다"면서도 "혹시나 작가님이 끊을까봐 재빨리 '이르지만 하겠다'고 했다"며 너스레를 떨었다. 심지어 허경환의 매니저는 <유퀴즈> 섭외 연락을 받자마자 "혹시 MC 섭외냐"며 김칫국을 마시기도 했다고.
평소 '유행어 제조기'이자 재담꾼으로 유명한 허경환이지만, 막상 방송에서는 큰 웃음을 노리고 야심차게 투척한 무리수 멘트들이 불발탄으로 끝나는 경우도 허다하다. 토크 경로가 예상대로 풀리지 않을 때마다 눈에 띄게 당황하여 불안해하는 허경환의 모습은 오히려 더욱 유쾌한 웃음포인트가 된다.
이날도 허경환은 '부산에서 서울말 쓰다가 실패한 일' '10대 시절 통영퀸카와의 에피소드' 등 몇 개의 에피소드 투척이 시원치않은 반응으로 돌아오자 진땀을 흘리며 안절부절했다. 지켜보던 유재석은 "경환이는 망하는게 웃기다"며 확인사살을 가했다.