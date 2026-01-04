도박에 결혼자금 날린 택배기사... 두 남자의 비극적 결말

스튜디오 린린

스틸컷<위험사회>는 지금으로부터 20년도 더 된 옛 이야기다. 영길과 진수가 사채빚을 쓰고 제 삶을 망가뜨려가며 도박에 빠져드는 이야기다. 비단 강원랜드가 아니라도 비슷한 이야기는 쌔고 쌨다고 말할 수도 있겠다. 일제강점기며 조선시대, 심지어는 고려에 이르기까지 도박으로 제 딸 농까지 팔아먹고 조상 전답을 잡혔단 이야기가 여러 기록에 숫하게 등장하니까 말이다. 그러나 감독은 2023년에 20년도 더 된 강원랜드 이야기를 하기로 했다. 그건 이 이야기가 갖는 시대적 유효함이 있다는 판단일 테다.지난 27회 부천국제판타스틱영화제에 전해진 연출의도로부터 이 영화가 가진 유효함을 짐작해볼 수 있겠다. 김병준 감독은 말한다. "OECD 중, 국가에서 주도하는 사행산업이 한국이 제일 많다"고, "주식이나 비트코인이나 땅 투자 아파트 투자 등... 탐욕은 자본주의 사회에서 인간의 본능이며 누구나 도박중독에 걸릴 수 있는 사회에 살고 있다"고 진단한다. 그는 "<위험사회>는 한국 사행산업 중 최고의 유병률을 보이고 있는 곳, 대한민국 도박 문제의 시작이라고 평가받는 곳, 바로 강원도 정선군 사북읍에 위치한 강원랜드 카지노의 이야기"라며 "공적 역사의 기억으로 확장되기를 바란다"고 말했다.한국이 각종 사행성 게임으로 병들어 있단 건 어제오늘의 이야기가 아니다. 온라인 도박게임이 공공연히 유통되며 젊은 남성의 도박중독은 그 어느 때보다 심각한 수준에 이르렀다. 온라인 실시간 배팅게임부터 불법 스포츠토토, 홀덤펍에 이르기까지 청소년이 도박에 접근할 수 있는 경로가 많아진 오늘이다. 더욱 황당한 것은 국가가 도박과 거의 구분되지 않는 사행성 게임을 산업적으로 운영하고 있다는 점이다.총 규모 6조 원 대에 이르는 합법 스포츠토토는 물론이고, 경마와 경륜, 조정 등 배팅이 가능한 게임, 내국인 카지노까지가 하나같이 도박자를 양산하는 주요한 창구로 기능한다. 절제력 있는 이용객이 유흥수단으로 이를 즐기는 경우가 더 많다고 할 수 있겠으나, 이들 게임이 벌어지는 현장을 눈으로 보면 누구나 사행산업의 이면이 얼마나 심각한지를 확인할 수 있을 정도다. 이런 분야를 국가 주도로 진행하는 건 과연 타당한 일인가. 그 수익 배분 또한 과연 적절하다 할 수 있을까. 시민사회가 이 같은 결정에 거의 개입하지 못하고 있는 현실 또한 돌아봐 마땅하다. 국가가 제 책임을 방기한 가운데 영화 속 패가망신하는 이들의 현실은 여전히 진행 중이다. <위험사회>가 그저 20여 년 전 옛 이야기에 머물지 않는 이유가 바로 여기에 있다.