도박에 결혼자금 날린 택배기사... 두 남자의 비극적 결말

존경하는 켄 로치의 걸작 <나, 다니엘 블레이크>에 인상적인 대사 하나가 등장한다. 평생을 목수로 살아온 주인공 다니엘이 꼬마 소년에게 "코코넛과 상어 중에 뭐가 사람을 많이 죽일까?" 하고 묻던 물음이다. 소년이 이 답을 찾기까지는 영화 안에서도 꽤나 오랜 시간이 걸렸는데, 그 답은 바로 '코코넛'이다. 어떻게 이빨 하나 없는 코코넛이 바닷 속에선 포악하기 짝이 없는 상어보다도 더 많은 사람을 해할 수 있었을까? 영화가 답을 알려주지 않는 이 질문은 곧 로치가 <나, 다니엘 블레이크>를 통해 관객의 머리에 심고자 했던 물음이다.
조금 바꾸어 한 번 질문해보자. "강원랜드와 한국의 살인마 중에 누가 더 많은 사람을 죽일까?" 좀처럼 대응하지 않는 듯한 두 가지 보기를 자세히 들여다보면 볼수록, 제법 그럴듯한 승부가 이뤄진다. 강도와 절도, 사기 등 상대적으로 작은 사건부터 살인과 각종 변사사건, 자살 등 강원랜드와 얽힌 사건이 꾸준히 보고된다.
강원랜드가 누군가의 삶을 파탄으로 몰아가는 건 더는 비밀이 아니다. 지난 1998년 설립 이래 강원랜드를 다녀가 인생이 망가진 이들이 얼마나 많을 것인가. 비슷한 유형의 문제가 거듭 발생하는 가운데서도 이들의 망가짐을 오로지 이들 자신의 탓으로 몰아가는 건 과연 타당한 태도일까.