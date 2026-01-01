'27득점14리바운드' 김단비, 30대 중반 맞아?

한국여자농구연맹

김단비는 이번 시즌에도 MVP 2연패를 노리기에 손색이 없는 활약을 해주고 있다.2008년 신인 드래프트에서 전체 2순위로 신한은행에 입단한 김단비는 '레알 신한'의 막내로 활약하면서 커리어 초기 5개의 우승반지를 차지했다. 하지만 프로 스포츠 역사상 처음으로 통합 6연패를 달성했던 신한은행은 전주원과 정선민(하나은행 코치),하은주(KBS N 스포츠 해설위원),최윤아(신한은행 감독) 등 주요 선수들의 은퇴와 이적이 이어지면서 압도전인 전력을 자랑하던 과거의 위용을 잃고 말았다.전력이 약해진 신한은행의 외로운 에이스가 된 김단비는 매 시즌 홀로 팀을 '하드캐리'하며 고군분투했지만 신한은행은 2013-2014 시즌을 끝으로 8시즌 연속 챔프전 무대를 밟지 못했다. 그렇게 10년 연속 우승을 경험하지 못한 김단비는 15년을 활약했던 신한은행을 떠나 우리은행으로 이적했다. 그리고 김단비는 2022-2023 시즌 정규리그와 챔프전 MVP를 휩쓸면서 두 번째 전성기를 활짝 열었다.2023-2024 시즌에도 2년 연속 챔프전 MVP에 선정되며 우리은행의 통산 13번째 우승을 견인한 김단비는 지난 시즌을 앞두고 주전 4명이 동시에 이탈하면서 큰 위기를 맞았다. 비록 우리은행은 지난 시즌 챔프전에서 BNK에게 패하며 준우승을 기록했지만 김단비는 21.1득점10.9리바운드3.6어시스트2.07스틸,1.52블록슛을 기록하며 우리은행을 정규리그 우승으로 이끌고 만장일치로 정규리그 MVP를 수상했다.지난 시즌 선전했던 우리은행은 이번 시즌 개막 후 연패와 연승을 반복하면서 12경기에서 5승7패로 중·하위권을 전전하고 있었다. 하지만 우리은행은 전반기 마지막 2경기에서 상위권의 KB와 BNK를 연파했고 그 중심에는 역시 김단비가 있었다. 12월27일 KB전에서 10득점10리바운드5어시스트3스틸2블록슛을 기록한 김단비는 31일 BNK전에서도 100%의 3점슛 성공률(3/3)과 함께 27득점14리바운드를 폭발했다.우리은행은 지난 5월 계약기간 1년이 남은 김단비와 계약기간 3년, 연봉총액4억5000만원에 연장 계약을 체결했다. 김단비가 오는 2월 만 36세가 되는 베테랑 선수인 점을 고려하면 3년 연장 계약은 상당히 파격적인 조건이다. 하지만 이번 시즌에도 여전히 리바운드(11.43개)와 자유투(43개), 공헌도(451.70점) 1위를 달리며 리그 최고의 선수로 활약하는 김단비에 대한 우리은행의 투자는 결코 과하지 않다.