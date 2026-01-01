'27득점14리바운드' 김단비, 30대 중반 맞아?

우리은행이 2025년 마지막 날, BNK를 꺾고 전반기 일정을 마무리했다.
위성우 감독이 이끄는 우리은행 우리WON은 12월31일 아산 이순신체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 3라운드 BNK 썸과의 홈경기에서 75-61로 승리했다. 전반까지 44-45로 한 점 뒤졌다가 후반전에서 31-16으로 BNK를 압도하며 역전승을 거둔 우리은행은 전반기 마지막 2경기를 모두 승리하며 공동 2위 KB 스타즈, BNK와의 승 차를 반 경기로 좁히고 올스타 휴식기를 맞게 됐다(7승7패).
우리은행은 이명관이 15득점6리바운드2어시스트를 기록했고 안혜지와 맞대결을 펼친 강계리가 3점슛 2방을 포함해 10득점7리바운드9어시스트3스틸, 슈터 이민지도 3점슛 2개와 함께 10득점5리바운드로 좋은 활약을 선보였다.
그리고 우리은행 전력의 시작과 끝이라 할 수 있는 김단비는 전반기 마지막 경기에서 3점슛 3개를 포함해 27득점14리바운드를 폭발하며 자신이 왜 WKBL 최고의 선수인지 증명했다.
왕조시대 끝나가던 우리은행의 과감한 투자