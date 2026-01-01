이제훈, SBS 연기대상 수상... "연기 하면 할수록 어렵다"

▲2025 SBS 연기대상SBS
▲대상=이제훈(모범택시3)
▲올해의 드라마상=모범택시3
▲디렉터즈 어워드=윤계상(트라이: 우리는 기적이 된다)
▲최우수 연기상(남자)=육성재(귀궁), 최우식(우주메리미), 이준혁(나의 완벽한 비서), 박형식(보물섬)
▲최우수 연기상(여자)=김지연(귀궁), 정소민(우주메리미), 한지민(나의 완벽한 비서), 고현정(사마귀: 살인자의 외출)
▲우수 연기상(남자)=김요한(트라이: 우리는 기적이 된다), 김지훈(귀궁), 김도훈(나의 완벽한 비서), 장동윤(사마귀: 살인자의 외출), 장기용(키스는 괜히 해서!)
▲우수 연기상(여자)=차청화(귀궁), 전여빈(우리영화), 표예진(모범택시3), 안은진(키스는 괜히 해서!)
▲공로상=고(故) 이순재
▲베스트 커플상=장기용, 안은진(키스는 괜히 해서!)
▲베스트 팀워크상=한양체고 럭비부 팀(트라이: 우리는 기적이 된다)
▲베스트 퍼포먼스상=김의성(모범택시3)
▲신스틸러상=윤시윤(모범택시3), 서혜원(나의 완벽한 비서, 사계의 봄)
▲조연상(남자)=이성욱(트라이: 우리는 기적이 된다), 고건한(나의 완벽한 비서), 서범준(우주메리미), 이해영(보물섬)
▲조연상(여자)=길해연(트라이: 우리는 기적이 된다), 이상희(나의 완벽한 비서), 신슬기(우주메리미), 한동희(사마귀: 살인자의 외출)
▲신인 연기상(남자)=김단(트라이: 우리는 기적이 된다), 김무준(키스는 괜히 해서!), 차우민(보물섬), 하유준(사계의 봄)
▲신인 연기상(여자)=김은비(우리영화), 박정연(트라이: 우리는 기적이 된다), 우다비(키스는 괜히 해서!), 홍화연(보물섬)
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고