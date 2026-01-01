이제훈, SBS 연기대상 수상... "연기 하면 할수록 어렵다"

SBS

2025 SBS 연기대상그런데 이번 <2025 SBS 연기대상> 시상식이 진행되는 동안 시청자들 사이에선 적잖은 질책의 목소리가 들려왔다. 먼저 신동엽과 함께 호흡을 맞춘 배우 채원빈과 허남준 등 초보 MC 들의 어설픈 진행 솜씨가 도마 위에 올랐다. 방송 MC 경력이 전혀 없는 상황에서 긴장을 한 탓에 대본 내용을 따라가기 급급했다.결과적으로 신동엽이 거의 혼자 생방송을 이끌어 가는 난감한 상황이 자주 목격되었다. 이를 두고 어느 시청자는 "신동엽의 독박 진행"이라는 표현을 쓰며 베테랑 MC의 안쓰러움을 에둘러 지적하기도 했다. 새해 방영되는 자사 드라마의 주연 배우들을 전면에 내세우는 등 홍보 목적을 강하게 드러냈지만 기대에 부응하지 못한 진행으로 인해 되려 역효과만 불러온 셈이었다.'시상 부문 쪼개기+공동 수상 남발'이라는 SBS 특유의 악습은 올해도 어김없이 반복되었다. 이번 <2025 SBS 연기대상>에선 무려 8명의 남녀 신예 배우에게 신인상을 수여해 시작부터 우려를 자아냈다.로맨스, 스릴러 등으로 장르를 나눠 수여한 최우수, 우수 연기상 역시 과거 '10대 스타상'이라는 명목으로 대거 트로피를 나눠 주던 예전의 모습과 크게 다르지 않았다. 조연상을 포함해 대부분 남녀 부문 각각 4~5명씩 대거 선정되었다.워낙 많은 배우들이 트로피를 받다 보니 새해 시작을 알리는 0시 카운트다운을 앞두고 이뤄진 현장 인터뷰에선 몇몇 배우들은 지친 기색을 드러내면서 때론 제대로 답변을 내놓지 못할 만큼 체력전(?) 수준의 행사로 인해 안쓰러움을 자아내기도 했다.