성탄절 뉴욕을 뒤흔든 기사... '존 도우' 사기극의 전말

대공황으로 인해 전례 없는 대규모 실업 사태가 발생한 1929년 뉴욕. 기자 '앤'도 혼란을 피하지 못했다. 졸지에 정리 해고를 당한 앤은 마지막 기사를 신문에 싣는다. '존 도우'라는 인물로부터 성탄절에 시청 옥상에서 뛰어내리겠다는 편지를 받았다는 기사다. 하지만 이는 거짓으로, 일자리를 잃은 데 분노한 앤이 지어낸 이야기다.
존 도우의 편지는 뉴욕을 뒤흔든다. 사람들은 자신과 다름없는 존 도우의 항거 메시지에 지지를 보내고, 이곳저곳에서 존 도우에게 일자리를 제공하겠다고 발표한다. 홧김에 쓴 거짓 기사가 생각보다 큰 파장을 불러오자 앤과 언론사는 당황한다. 고민 끝에 찾아낸 방법은 누군가를 존 도우의 대역으로 삼는 것이다.
전직 야구 선수이자 어깨 부상으로 일자리를 잃고 거리를 전전하는 '윌러비'가 존 도우의 대역으로 발탁된다. 윌러비는 존 도우를 연기하고, 앤은 존 도우의 이야기를 꾸며내 기사를 연재한다. 뮤지컬 <존 도우>는 냉철히 말하자면 앤과 윌러비의 사기극, 그러나 평범한 사람들의 마음을 움직인 평범한 목소리를 흥미롭게 풀어냈다.