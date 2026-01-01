늦게 피운 꽃이 더 아름답다... 이용, 16년 프로 생활 마무리

'늦게 피운 꽃이 더 아름답다'라는 말이 있다. 이 선수의 프로 커리어 출발은 동기들보다 늦었지만, 꾸준한 발걸음으로 레전드의 발자취를 남겼다. 이 발걸음을 남긴 주인공은 바로 16년의 프로 생활을 마무리한 이용의 이야기다.축구선수 이용은 2025년 12월 31일 오전 개인 SNS를 통해 "안녕하세요, 이용입니다. 선수로서의 시간을 마무리하며, 어떤 말을 남겨야 할지 오래 고민했습니다. 화려한 말보다 제 축구 인생을 가장 잘 설명할 수 있는 방식으로 이 인사를 전하고 싶었습니다"라며 현역 은퇴를 선언했다.이어 그는 "저는 늘 눈에 띄는 선수라기보다, 필요한 자리에 묵묵히 서 있는 선수가 되고자 했습니다. 팀이 흔들릴 때 중심을 잡고, 후배들이 주저할 때 먼저 뛰는 사람이 되고 싶었습니다. 이제 저는 그라운드 안에서 뛰는 사람에서, 그라운드를 읽고 준비하는 사람으로 역할을 바꾸려고 합니다"라며 지도자 길을 걷겠다고 밝혔다.끝으로 이용은 "수원FC·전북 현대·울산 현대 선수 시절 받았던 사랑을 잊지 않고 간직하겠습니다. 그동안 진심으로 감사했습니다. 앞으로의 시간에도 증명해 나가겠습니다"라며 은퇴 소감을 마무리했다.1986년생인 이용은 남들보다 프로 진출이 늦어지면서 선수 생활 초반부터 쉽지 않은 길을 걸었다. 고등학교 졸업 후 1년 늦게 중앙대학교에 입학한 그는 4학년까지 마친 뒤 2010시즌을 앞두고 K리그 드래프트에 참가하여 최종적으로 울산 현대의 선택을 받으며 프로 커리어를 시작했다.입단 당시 만 23세의 늦깎이였지만 이용은 빠르게 주전 자리를 꿰찼다. 당시 사령탑 김호곤 감독의 지휘 아래 날카로운 실력을 뽐냈다. 리그 20경기에 나서 도움 1개를 올리며 단숨에 리그 정상급 풀백으로 거듭났다. 이듬해에는 경쟁자 오범석이 팀을 떠나면서 22경기에 나서 눈도장을 확실히 찍었다.2012시즌에는 22경기에 나서 5도움을 기록하며 국가대표급 실력을 선보였다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL)에서는 8강부터 결승까지 풀타임으로 뛰며, 대회 최초 무패 우승을 달성하는 데 큰 공을 세웠다. 결국 2013년 홍명보 감독의 눈에 띄어 생애 첫 A대표팀에 선발됐고, 브라질 월드컵에서도 활약했다.리그 최고 우측 풀백으로 성장한 이용은 2015시즌을 앞두고 군 문제를 해결하기 위해 상무로 향했다. 1시즌 반 동안 57경기에 나서 2골 7도움을 올렸고, 국가대표팀에도 꾸준히 승선했다. 전역 후에는 울산 유니폼을 입고 경기장을 누볐으나 시즌 종료 후 대형 트레이드에 거론되며 빅크라운을 떠나야만 했다.당시 측면 수비 보강을 노리던 전북의 레이더망에 걸리면서, 이용은 이재성과 함께 녹색 유니폼으로 갈아입는 트레이드를 통해 전주성으로 입성했다. 큰 기대감을 받으며 전북행을 확정했지만, 심각한 부상 그림자가 그를 덮쳤다. 축구선수에 치명적인 스포츠 탈장이 발병하면서 리그에서 단 8경기 출장에 그쳤고, 커리어 내내 상승 곡선이었던 그도 잠시 주춤했다.하지만 이용은 포기하지 않았다. 전북 의무 담당관 지우반과 함께 독일에서 수술을 진행해 완벽하게 회복했다. 시즌 시작과 함께 우측 수비 주전을 차지하며 전반기 활약했고, 러시아 월드컵 최종 명단에 승선, 조별리그 3경기 모두 주전으로 뛰며 인상적인 활약을 선보였다.특히 독일과의 최종전서는 토니 크로스(은퇴)의 패스를 막아내며 국민적 인기를 끌기도 했다. 월드컵 후 전북에서 꾸준히 활약하며 팀의 리그 우승과 베스트 11 선정이라는 성과를 올렸고, 2020년 4년 재계약을 통해 팀 사상 첫 더블을 달성하는 데도 기여했다.2021시즌에도 25경기에 나서 2도움을 기록하며 전북의 리그 5연패에 혁혁한 공을 세웠지만, 2022년에는 주전에서 서서히 밀리는 모습을 보였다. 전북은 우측 수비 강화로 김문환을 영입했고, 이용은 갈비뼈 부상까지 겹쳐 컨디션 조절에 어려움을 겪었다. 이 영향으로 국가대표 승선도 불발되었고, 이용은 후반기에 수원FC로 임대돼 25경기에 나서 2도움을 기록했지만, 3회 연속 월드컵 출전은 아쉽게 놓쳤다.2023시즌에는 전북을 완전히 떠나 수원 유니폼을 입고 베테랑의 노련미를 발휘했다. 30경기에 나서 1골 1도움을 기록하며 김은중 감독의 신뢰를 받았고, 시즌 시작 전에는 '캡틴'으로 임명되었지만, 팀은 결국 K리그2로 강등됐다. 만 39세였던 이용은 20경기에 나서며 고군분투했으나, 팀은 아쉬운 결말을 맞았다.프로 커리어의 끝이 비록 K리그2 강등이었지만, 이용의 16년 동안 보낸 발자취는 박수받아 마땅하다. 프로 무대 입성은 비록 또래보다 느렸지만, 대기만성형 선수로 꾸준함을 연이어서 보여줬다. 프로 무대에서는 세대교체가 자연스럽다. 베테랑 나이가 된 선수들은 팀에서 나가게 되고, 은퇴 과정을 밟게 된다. 이용 역시 전북에서 이적할 당시, 이 과정을 겪었다.하지만 이용은 포기하지 않고, 끝까지 프로답게 몸 관리를 이어갔고, 본인의 클래스를 은퇴 직전까지 선보였다. 이는 기록으로도 증명된다. 프로 데뷔 후 부상으로 뛰지 못했던 2017년을 제외하면 꾸준하게 공식전 20경기 이상을 뛰었고, 만 39세였던 이번 시즌에도 20경기에 나서며 수원의 핵심으로 자리했다.성실함 그리고 꾸준함이 없었다면 이런 기록은 절대 나오지 않았다는 것. 이에 더해 '리더'로서도 본인의 존재감을 드러냈다. 전북과 수원에서는 팀 내 베테랑으로 흔들리는 상황 속 영향력을 발휘했고, 이는 다른 선수들에 큰 울림을 줬다. 김은중 수원 전 감독도 이번 시즌 중반 "주장 이용의 리더십 영향이 크다"라며 공개적으로 칭찬을 아끼지 않은 바가 있다.이제 16년 동안 축구화를 신고 그라운드를 누빈 이용은 유니폼을 벗고 코치로 제2의 인생을 시작한다. 그 첫 발걸음은 위기에 봉착한 '친정' 울산이다. 김현석 신임 감독의 부름으로 31일 필드 코치로 합류해, 전 동료 곽태휘 수석코치를 비롯해 이정열·와타나베·김용대 코치를 보좌한다.이용은 무너진 팀의 기강을 바로잡고, 자존심을 세우는 중요한 역할도 맡게 된다. 첫 지도자 커리어부터 쉽지 않은 과제를 받아든 셈이다.이제 그는 축구화 대신 작전판을 손에 쥐고, 또 다른 경기장에서 새로운 도전을 이어간다. 16년 동안 프로 선수로 살아온 그의 발걸음은 그라운드 밖에서도 계속될 것이다.