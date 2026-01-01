'법정물'에 강한 지성, MBC 드라마 부진 끝낼까

MBC 화면 캡처

지성은 2015년 <킬미,힐미>를 통해 MBC 연기대상에서 대상을 수상했다.전남 여수에서 학창 시절을 보낸 지성은 졸업 후 상경해 단역을 맡으며 배우의 꿈을 키우다가 1999년 <여명의 눈동자>, <모래시계> 등을 집필한 송지나 작가의 <카이스트>에 출연하면서 정식으로 데뷔했다. 그 후 <행진>과 <팝콘>, <자꾸만 보고 싶네> 등에 조·단역으로 출연하며 연기 경험을 쌓던 지성은 2001년 MBC 드라마 <맛있는 청혼>에서 주인공 김효동(정준 분)의 친구 오준수를 연기했다.2001년 노희경 작가의 <화려한 시절>에서 명문대생 장석진 역을 맡아 2001년 SBS 연기대상에서 뉴스타상을 수상한 지성은 2003년 <올인>을 통해 단숨에 신예 스타로 떠올랐다. 지성은 <올인> 이후 <왕의 여자>에서 광해군 역을 맡아 열연을 펼쳤지만 동시간대에 <대장금>을 만나면서 상승세가 꺾이는 듯 했다. 하지만 2004년 KBS 주말드라마 <애정의 조건>에 출연해 40%가 넘는 시청률에 기여했다.2005년 SBS로 돌아와 <마지막 춤을 나와 함께>에서 지금의 아내가 된 이보영을 만난 지성은 사회복무요원 판정을 받았다가 재검 끝에 현역으로 입대해 군복무를 마쳤다. 그리고 2008년 복귀작이었던 MBC 의학 드라마 <뉴하트>를 30%가 넘는 시청률로 견인하면서 건재한 인기를 확인했다. 2009년 지성과 <올인>의 제작진이 6년 만에 재회한 <태양을 삼켜라>도 20%에 가까운 준수한 시청률을 기록했다.승승장구하던 지성은 2010년 MBC 사극 <김수로>에서 주인공 김수로를 연기했지만 작가 교체 이후 드라마가 산으로 갔다는 평가를 받으면서 최종회 시청률 10.4%로 초라하게 막을 내렸다. 하지만 지성은 2011년 최강희, 김재중, 왕지혜와 연기 호흡을 맞춘 <보스를 지켜라>에서 재벌3세 역을 맡아 그 해 SBS 연기대상에서 최우수상과 10대스타상,베스트 커플상까지 3관왕을 차지하며 부진에서 벗어났다.2012년 김아중과 함께 출연했던 영화 <나의 P.S. 파트너>로 183만 관객을 동원한 지성은 2013년 KBS 드라마 <비밀>에 이어 2015년 <킬미, 힐미>로 MBC 연기대상에서 대상을 수상했다(영화관입장권통합전산망 기준). 지성은 2016년 혜리와 함께 출연한 <딴따라>가 기대에 미치지 못하며 부진했지만 2017년 SBS의 <피고인>을 최고 시청률 28.3%로 이끌며 SBS 연기대상에서 대상을 수상하며 전성기를 달렸다.