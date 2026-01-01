'법정물'에 강한 지성, MBC 드라마 부진 끝낼까

2025년 12월30일에 열린 2025 MBC 연기대상의 주인공은 <언더커버 하이스쿨>이었다. 작년 2월21일부터 12부작으로 방송된 MBC 금토드라마 <언더커버 하이스쿨>은 MBC 연기대상에서 대상을 수상한 서강준을 비롯해 올해의 드라마상, 미니시리즈 부문 여자 최우수상(진기주), 여자조연상(김신록) 등 주요상을 휩쓸었다. 화려한 수상 내역이 말해주듯 2025년 MBC 최고의 드라마였다고 해도 과장이 아니다.
하지만 '흥행'이라는 측면에서 보면 <언더커버 하이스쿨>은 크게 성공한 드라마라고 하긴 힘들다. 4회 8.3%의 최고 시청률을 기록한 <언더커버 하이스쿨>은 5회부터 시청률이 하락했고, 결국 5.8%의 시청률로 막을 내렸다(닐슨코리아 시청률 기준). 문제는 작년 방영 기간 내내 한 번도 두 자리 수 시청률을 기록하지 못한 <언더커버 하이스쿨>보다 높은 시청률을 기록한 MBC 금토드라마가 한 편도 없었다는 점이다.
한 때 월화드라마와 수목드라마,주말드라마,아침드라마,시트콤까지 방송하며 '드라마 왕국'으로 불렸던 MBC는 어느덧 일일드라마와 금토드라마만 그 명맥을 유지하고 있다. 따라서 MBC는 금토드라마의 부활이 곧 'MBC 드라마의 부활'과 직결된다고 할 수 있다. 이에 MBC는 2일 첫 방송되는 새해 첫 금토드라마 <판사 이한영>에서는 2015년 <킬미, 힐미>로 연기대상에서 대상을 수상했던 배우 지성을 11년 만에 복귀시켰다.
1999년 데뷔 후 2014년 <킬미,힐미>로 대상 수상