온 국민이 사랑했던 안성기... 우리가 기억해야 할 그의 솔선수범

▲안성기(엣나인필름 제공) 연합뉴스

'국민 배우' 안성기가 끝내 영면에 들어갔다. 유족은 5일 오전 9시 20분경 공식 발표를 통해 고인의 사망 사실을 알렸다. 향년 74세.



사실 1952년생이라는 공개된 정보와 달리 안성기는 1950년생이다. 공교롭게 그가 응급실로 이송된 후 중환자실에 입원하게 된 12월 31일은 그의 본래 생일(포털사이트상 생일은 1월 1일)이었다. 온 가족의 축하를 받아야 할 날 비보를 들어야 했던 유가족의 심경은 말로 표현하기 어려울 것이다. 어디 유가족뿐이랴 그의 애칭에서 알 수 있듯 이 소식을 접한 대한민국 국민들은 모두 놀랐을 것이다. 비보에 고인과 30년 가까운 인연을 이어온 배우 박중훈, 그리고 김동호 전 부산국제영화제 이사장 등이 당일 중환자실을 찾았지만, 병원 측의 만류로 끝내 발걸음을 돌려야 했다는 후문이다.



"영화로 모든 것 말하고 싶다"던 국민 배우



그가 '국민 배우'라는 별칭을 얻은 건 단순히 70년에 가까운 긴 경력 때문이 아니다. 김기영 감독의 <황혼 열차>(1957)로 유년 시절 이른 나이에 데뷔한 후 140여 편의 장편 영화를 남겼기에 양적으로도 놀랍지만 각 작품의 범주나 장르 주제의식은 말대로 전방위적이었다.



이미 8살 나이에 김기영 감독 < 10대의 반항 >으로 연기상을 받을 정도로 재능이 컸던 그는 큰형을 따라 베트남전 참전을 위해 대학 전공 또한 베트남어를 택하고, 학군단에 들어갈 정도로 사회 참여 의식이 있었다. 공식석상에서 정치적 발언은 하지 않았지만 1980년대 안성기는 소위 사회파 감독으로 분류되는 영화에 출연했다. <바람 불어 좋은 날>(1980), <난장이가 쏘아 올린 작은 공>(1981), <꼬방동네 사람들>(1982), <고래사냥>(1984), <칠수와 만수>(1988), <남부군>(1990), <하얀전쟁>(1992), <태백산맥>(1994) 등이 당시 그의 대표작이다. 당시 사회상과 시대적 금기를 사실적으로 묘사하거나 이에 도전하는 작품들이었다.



안성기 본인 또한 이런 의식을 분명히 품고 있음을 밝힌 바 있다. 1989년 월간 <말>지와의 인터뷰(8월호)에서 그는 사회 참여 의식을 묻는 기자에게 "영화로 모든 것을 말하고 싶다. 이 사회에서 선을 행할 수 있는 좋은 작품에 참가해 사람들에게 감동을 주고 싶고, 영화라는 언어로 자신을 표현하고 싶다"며 "어떤 작품이든 그것이 역사성과 진실성을 지니고 자체 완결 구조를 갖는다면 기꺼이 헌신을 다하겠다"고 답했다. 동시대 영화들이 에로티시즘과 코미디, 멜로 일색이었다는 점에서 그의 선택은 더욱 빛났다고 평할 수 있다.



이런 흐름은 2000년대에도 이어졌다. 사법부의 불의를 고발하며 고등법원 판사를 향해 한 대학교수가 석궁을 쏜 이른바 '석궁 테러' 사건을 영화화 한 <부러진 화살>(2012), 광주 항쟁 진압군이라는 오명을 씻고 과오를 바로잡으려는 중노인의 이야기인 <아들의 이름으로>(2021)가 그렇다. 후자는 안성기가 혈액암 징후로 투병 직전이었음에도 강한 액션 연기를 소화한 사실이 뒤늦게 알려지며 주목받기도 했다.



물론 그가 이런 강한 사회적 메시지가 담긴 작품에만 출연한 건 아니다. 지금의 국민 배우 이미지를 구축할 수 있었던 건 1990년대, 2000년대를 지나며 그가 선택한 코미디 및 드라마 장르의 역할도 컸다. 단순히 웃기고 마는 1차원의 코미디 영화가 아니었다. 소심한 회사원으로 분한 <남자는 괴로워>(1995)나 비리 경찰로 분했던 <투캅스>(1998)에서 그는 당대 소시민성의 표상이었다. 또한 장기 복역수를 연기한 <칠수와 만수>(1988), 살인범을 연기한 <인정사정 볼 것 없다>(1999), 복잡다단한 직업군인을 표현한 <실미도>(2003), 베테랑 매니저였던 <라디오스타>(2006) 등에서 그는 신분과 처지의 고저를 막론한 캐릭터를 표현해왔다.



이런 이유로 여러 감독들은 그와 작업하길 주저하지 않았다. 임권택 감독은 영화 <화장>에 출연한 그를 두고 "삶이 연기에 고스란히 투영되는 배우"라 평한 바 있다. <바람 불어 좋은 날>(1980) 조감독 때부터 안성기와 인연을 이어온 배창호 감독은 "색깔을 입히기가 참 좋은 무채색의 배우"라 말하기도 했다. 국민 배우라는 수식어와 함께 '캐릭터 만물상'이라는 별명이 생긴 것도 그의 폭넓은 연기 스펙트럼 때문이다.



작품 밖에서도 존경 받는 영화인이었던 안성기



작품 활동뿐 아니라 작품 외적에서도 고인은 영화계 안팎의 존경을 받아 왔다. 후배 영화인들에게 안성기는 출연을 부탁하면 앞뒤 재지 않고, 수락하는 걸로 알려졌다. 영화계 데뷔 혹은 한 단계 도약을 꿈꾸는 후진들에게 한없이 넓은 수용력을 보였던 것. 신영균예술문화재단 초대 이사장, 한국영화배우협회 이사장 등 보수 성향의 영화 단체장을 맡기도 했지만, 스크린쿼터 사수 운동, 한국영화산업 구조 합리화 추진위원회, 굿다운로더 캠페인 공동위원장 등 영화계 현안에 진보적 영화인들과도 적극 발맞춰왔다.



한국영화계 호황기와 함께 스타급 배우들의 출연료가 천정부지로 올랐음에도 안성기만큼은 일정 금액 이상은 절대 받지 않는 걸로 유명했다. 이에 대해 안성기는 "내가 그 이상 요구하지 않는 만큼 후배 배우들도 따라왔으면 싶은데 그게 쉽지 않은 것 같다"는 속내를 주변에 말하기도 했다는 후문이다. 선배들에게도 깍듯했다. 나이 차는 나지만 <황혼 열차>로 배우 데뷔 동기인 고 김지미 배우에게 안성기는 늘 예의 바르게 인사하며 선배로 모셨다. 이에 김지미가 "동기 사이에 무슨 인사냐"며 쿨하게 받아쳤다는 일화가 있다.



'국민 배우'라는 호칭을 평소 고인은 부담스러워했다고 알려졌다. 하지만 최근 인터뷰에서 그는 결국 그 호칭은 저를 좋은 쪽으로 안내를 해줬다"고 자평했다. 그 긴 경력에서도 작은 논란 하나 없었고, 사건사고와 연루된 적 없을 정도로 자기 관리에 철저했다. 작품으로 복귀해달라는 대중들 바람에 그는 "아직 (작품을 하기에) 몸상태가 좀 모자란 것 닽다. 기다려달라"고 화답하며 의지를 보이기도 했다.



이밖에도 안성기는 각종 영화행사에 빠지지 않고 참석하는 행보를 보여왔다. 혈액암 재발로 거동이 불편해진 상황에서도 후배 박중훈의 부축을 받으며 최근 2023년 말까지 여러 행사 자리를 지켰다. 기자는 지난 2023년 춘천국제영화제 때 고인과 식사를 한 적이 있다. '이준익 감독 데뷔 30주년' 행사 일환으로 박중훈과 함께 춘천을 찾았던 그는 다소 불편한 몸이었음에도 뒤풀이까지 참석하며 사람들을 격려해 영화제 관계자들의 존경을 받았다.



2026년 1월 5일. 배우 안성기의 인생 여정은 마무리됐다. 하지만 숱하게 남긴 미담과 솔선수범의 모습은 영원히 기억되어야 할 것이다.

추천 12 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기