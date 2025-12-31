'세계의 주인'과 '3학년 2학기'... 2025년 한국영화 대표작은 '독립영화'

▲
지난 18일 서울 정동에서 열린 한국영화제작가협회상 시상식에서 신인감독상을 수상한 이란희 감독이 소감을 말하고 있다.한국영화제작가협회
9월 개봉한 < 3학년 2학기 > 역시 2024년 부산국제영화제 4관왕을 시작으로 9월 개봉작까지 심사대상으로 한 한국영화평론가협회상 최우수작품상과 각본상을 수상했고, 올해의 여성영화인상 감독상, 춘사영화상 각본상까지 수상하며 올해 독립영화를 넘어 한국영화의 대표작으로 우뚝 섰다.
1990년대 나온 <파업전야>와 <카트>(2014), <해야 할 일>(2025)에 이은 4대 노동영화로 자리매김하는 모습이다. 실업계 고교의 현장 실습 문제를 다루고 있는 영화는 꾸준히 관객들을 모으며 2만 5천 돌파를 앞두고 있는 중이다.
특히 30일에는 서울 상암동의 한 극장에서 최교진 교육부 장관과 정근식 서울시교육감이 실업계 고교 학생들과 함께 영화를 관람한 후 제도적인 문제의 개선을 약속하기도 했다. 영화 내용과 같은 현실에 처해 있는 학생들은 영화 내용에 공감을 나타내며 이란희 감독에게 박수를 보내기도 했다.
독립영화 비중 높이는 국내 영화상
올해 국내 영화상들 역시 독립영화에 적지 않은 비중을 두고 있다. 2025년 부산영화제 기간 중 열린 부일영화상은 <장손>에 작품상을 주며 영화인들 사이에서 신선하고 상을 잘 줬다는 반응들이 나왔다. 흥행과 별개로 작품성에 집중한 결과물이었다.
부일영화상 신인상을 수상한 장병기 감독 <여름이 지나가면>은 제협상과 춘사영화상에서도 신인상을 받았고, 영평상에서는 감독상을 수상하며, 2025년 주목받는 독립영화로 인정받았다. <여름이 지나가면>은 지역에서 제작된 영화로 대구영화라는 특징이 있는데, 올해 대구영화의 선전이 돋보였다. 2025년 한국단편상 대상격인 올해의 단편상에 김선빈 감독 <월드 프리미어>가 선정됐고, 서울독립영화제 대상 역시 대구 감정원 감독 <별과 모래>였다. 정부가 지역영화 예산을 복원시키지 않아 영화계의 비판이 잇따르는 가운데, 지역영화의 성과가 영화상을 통해 드러나고 있는 것이다.