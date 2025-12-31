'세계의 주인'과 '3학년 2학기'... 2025년 한국영화 대표작은 '독립영화'

한국영화제작가협회

큰사진보기 ▲지난 12월 18일 서울 정동에서 열린 한국영화제작가협회상 시상식에서 신인감독상을 수상한 <여름이 지나가면> 장병기 감독 한국영화제작가협회

영평상이나 여성영화인상, 영화제작자들이 선정하는 한국영화제작가협회상(제협상) 등 외에도 한국영화배우협회가 주관하는 서울국제영화대상, 한국영화감독협회가 주최하는 춘사국제영화제(춘사영화상)도 독립영화들을 높게 평가하면서 영화상의 격을 높였다는 평가를 받았다.



한국배우협회가 주최한 서울국제영화대상에서는 차정윤 감독이 연출한 독립영화 <만남의 집> 송지효 배우가 '영화배우가 선정한 최고배우상'을 수상했다. 배우들을 중심으로 평가하는 상이다보니 넷플릭스 <굿뉴스>의 설경구 배우가 남우주연상을 받았고, <파과> 이혜영 배우가 여우주연상을 받기도 했다.



연상호 감독의 저예산 영화 <얼굴>은 박정민 배우가 영평상 남우주연상을, 권해효 배우는 제협상과 춘사영화상에서 남우조연상을 받으며 저예산 영화로서 흥행과 함께 수상의 영예를 안았다.



반면 공중파로 중계된 청룡영화상은 일부 수상작들에 대한 적정성 의문과 함께 스태프들에 대한 홀대 논란이 생기며 부정적인 평가를 받아 대비된 모습이었다.



박찬욱 감독의 <어쩔수가없다>는 이병헌 배우가 춘사영화상 남우주연상, 박희순 배우가 서울국제영화대상과 영평상에서 남우조연상을 수상하는 정도에 그쳤다.



한국영화 위기는 독립영화를 통해 극복할 수 있다는 주장 등이 영화인들의 토론회 등에서 나오고 있는 가운데 저예산 독립영화들이 2026년을 맞는 한국영화에 새로운 변화를 이끌어 낼 수 있을지 주목된다. 세계의주인 3학년2학기 영화상 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

지난 18일 서울 정동에서 열린 한국영화제작가협회상 시상식에서 신인감독상을 수상한 이란희 감독이 소감을 말하고 있다.9월 개봉한 < 3학년 2학기 > 역시 2024년 부산국제영화제 4관왕을 시작으로 9월 개봉작까지 심사대상으로 한 한국영화평론가협회상 최우수작품상과 각본상을 수상했고, 올해의 여성영화인상 감독상, 춘사영화상 각본상까지 수상하며 올해 독립영화를 넘어 한국영화의 대표작으로 우뚝 섰다.1990년대 나온 <파업전야>와 <카트>(2014), <해야 할 일>(2025)에 이은 4대 노동영화로 자리매김하는 모습이다. 실업계 고교의 현장 실습 문제를 다루고 있는 영화는 꾸준히 관객들을 모으며 2만 5천 돌파를 앞두고 있는 중이다.특히 30일에는 서울 상암동의 한 극장에서 최교진 교육부 장관과 정근식 서울시교육감이 실업계 고교 학생들과 함께 영화를 관람한 후 제도적인 문제의 개선을 약속하기도 했다. 영화 내용과 같은 현실에 처해 있는 학생들은 영화 내용에 공감을 나타내며 이란희 감독에게 박수를 보내기도 했다.올해 국내 영화상들 역시 독립영화에 적지 않은 비중을 두고 있다. 2025년 부산영화제 기간 중 열린 부일영화상은 <장손>에 작품상을 주며 영화인들 사이에서 신선하고 상을 잘 줬다는 반응들이 나왔다. 흥행과 별개로 작품성에 집중한 결과물이었다.부일영화상 신인상을 수상한 장병기 감독 <여름이 지나가면>은 제협상과 춘사영화상에서도 신인상을 받았고, 영평상에서는 감독상을 수상하며, 2025년 주목받는 독립영화로 인정받았다. <여름이 지나가면>은 지역에서 제작된 영화로 대구영화라는 특징이 있는데, 올해 대구영화의 선전이 돋보였다. 2025년 한국단편상 대상격인 올해의 단편상에 김선빈 감독 <월드 프리미어>가 선정됐고, 서울독립영화제 대상 역시 대구 감정원 감독 <별과 모래>였다. 정부가 지역영화 예산을 복원시키지 않아 영화계의 비판이 잇따르는 가운데, 지역영화의 성과가 영화상을 통해 드러나고 있는 것이다.