'LG 최고 히트상품' 송승기, 2026시즌 선발 자리 지킬까

LG트윈스

2025시즌 LG 선발진의 히트 상품이 된 송승기2년 만에 LG가 통합우승을 차지하면서 왕좌를 되찾았다. 타선은 말할 필요도 없었다. 타자 WAR(36.35) 1위, wRC+(118.7) 1위, 타율(0.278) 1위, OPS(0.770) 2위 등 상위권에 위치해 있다.마운드에서도 특히 선발진이 견고했다. 4명의 선발이 10승 이상을 기록했다. 특히 토종 3인방인 임찬규와 손주영, 송승기가 모두 10승 이상을 기록했다.이중에서 눈여겨볼 선수가 송승기다. 송승기는 2021년 2차 9라운드 전체 87번에 LG 유니폼을 입은 좌완 투수로 지명 당시에는 기대치가 높은 편은 아니었다. 하지만 송승기는 포기하지 않았다.2023년 5월 상무에 입대하면서 송승기의 야구 실력이 기하급수적으로 올랐다. 2023시즌 16경기 5승 1패 1홀드 1세이브 평균자책점 2.82, 2024시즌 20경기 11승 4패 평균자책점 2.41을 거뒀다. 특히 2024시즌에는 다승(11승)과 평균자책점(2.41), 탈삼진(121탈삼진) 부문에서 1위를 거두며 트리플크라운을 달성했다.이러한 성적을 거둔 송승기에게 2025시즌은 자신을 한층 더 성장시킬 수 있는 기회이기도 했다. 선발 로테이션을 돌던 최원태가 FA로 삼성 이적을 택하면서 선발 1자리가 공석이었기 때문이다. 하지만 시범경기에서 2경기 나와 승패 없이 평균자책점 4.15를 기록하면서 5선발 자리에 노란 신호를 키고 말았다.그럼에도 염경엽 감독은 송승기를 믿고 5선발 자리에 맡겼다. 결과는 대성공이었다. 28경기 나와 11승 6패 평균자책점 3.50의 성적을 거두며 히트 상품으로 거듭났다.전반기의 송승기는 그야말로 LG 선발진의 보배와 같았다. 17경기 나와 8승 5패 평균자책점 3.39를 거뒀다. 출루 허용률(1.28)부터 피안타율(0.229), 피OPS(0.647) 등 세부 지표에서 월등히 좋은 모습을 보였다.다만 후반기에서는 체력적인 한계를 보였다. 11경기 나와 3승 1패 평균자책점 3.71을 거뒀다. 평균자책점은 살짝 높았으나 출루 허용률(1.55)부터 피안타율(0.315), 피OPS(0.806) 등 세부 지표가 전반기와 비교했을 때 상당히 높았다.한국시리즈에서는 송승기의 보직은 선발이 아닌 불펜이었다. 그럼에도 송승기는 무난한 모습을 보였다. 3경기 나와 승패 없이 평균자책점 5.40을 거뒀다. 한국시리즈 5차전에서 0.1이닝 2실점(2자책)으로 고전한 게 원인이었을 뿐, 1차전(1이닝 무실점)과 2차전(2이닝 무실점)에서는 호투를 선보였다.시즌 초반만 하더라도 송승기가 신인왕을 받을 것이라는 의견이 지배적이었으나 안현민(KT)의 미친 활약이 송승기의 발목을 잡았다. 아쉬움이 컸을 법도 했으나 송승기는 "어차피 (1등이 아니면) 못 받는 거라 크게 신경 쓰지 않았다. 다음 생에 받으면 된다"라며 덤덤하게 이야기했다.다음 시즌 송승기의 자리는 이변이 없으면 선발이 유력할 것이다. 하지만 송승기의 경쟁자들이 만만치가 않다. 우선 가을 사나이 좌완 김윤식과 12승 우완 이민호가 돌아온다.김윤식은 2021년 7승 2022년 8승, 2023년 6승을 올렸고, 한국시리즈에서 선발로 나와 승을 챙긴 경험도 있다. 같은 왼손 선발로서 경쟁할 수 있다. 이민호는 데뷔 첫 해(2020년) 4승, 2021년 8승을 거뒀고, 2022년엔 5선발로 12승을 올렸던 경험이 있다.거기다가 아시아쿼터로 영입한 라크란 웰스도 있다. 웰스는 2025시즌 키움에서 단기 대체 외국인 투수로 입단해 4경기 1승 1패 평균자책점 3.15를 기록했었다.아직 송승기의 다음 시즌 선발에 의심을 하는 사람은 거의 없을 것이다. 하지만 부진한 피칭이 이어진다면 언제든 투입될 선발들이 있기에 결코 안심하거나 안주할 수 없다.송승기에게 2026시즌은 어느 때보다 중요하다. 운이 아닌 실력으로 증명해야 하는 상황이다.