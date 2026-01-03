의성군청, 슈퍼 컬링리그 남자 챔피언 등극

박장식

2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그 우승을 이룬 의성군청 표정민이 트로피를 들고 서 있다.표정민은 "팀원이 바뀐 뒤 한 달 반 만에 준비하고 나온 대회였는데, 오히려 우리가 똘똘 뭉친 덕분에 우승한 것 같다. 팀을 재정비하고 나온 두 대회에서 연속 우승해서 자신감이 생겼고, 앞으로 더 좋은 결과를 보여줄 수 있으리라 믿는다"고 웃었다.재정비가 큰 힘이 되었을까. 표정민은 "(정)병진 선배가 우리를 이끌어주시니까 우리가 많이 의지하게 되었고, 서로 당겨주고 밀어준 덕분에 모두 성장한 결과를 낸 것 같다"며 자신감 있게 말했다. 정병진 스킵은 "10월에 팀을 맞춘 만큼 훈련 기간이 짧았는데, 동생들이 너무 잘해준 덕분에 우승을 거뒀다. 이동건 감독님이 디테일하게 코치해주신 덕분에 우리 팀도 짧은 시간에 좋은 성장세를 보인 것 같다"며 "특히 새해 첫날부터 우승으로 좋은 시작을 할 수 있게 되어서 기쁘다"고 우승 소감을 전했다.정병진은 이어 "우리가 2등으로 리그를 마무리했지만, 우리의 분위기도, 샷 감각도 굉장히 좋았기 때문에 결승전에서도 충분히 이길 수 있으리라 생각했다"며, "그래서 자신감 있게 경기에 임했다"고 웃었다.활약상이 SNS를 통해 공유되면서 이번 리그의 '수혜자'로 올라선 표정민. 표정민은 "어릴 때부터의 목표 중 하나가 '내가 유명한 선수가 되어 대한민국에 컬링을 알려야 겠다'였다"며, "춤이나 퍼포먼스를 많이 보여주려고 했고, 이번 리그를 통해 컬링을 다루는 SNS 계정에서 좋은 '릴스'나 '쇼츠' 동영상을 만들어주셔서 이렇게 꿈을 이루는 것 같다"며 소회를 드러냈다.그러며 표정민은 "앞으로도 컬링을 더 알릴 수 있도록 노력하고 싶고, 지금도 알리는 중이어서 행복하다. 특히 누군가 '본업이 아니라 다른 데 집중한다'고 할까봐 컬링 실력을 뒷받침 할 수 있도록 노력했는데, 잘 되어서 너무 좋다"며 웃었다.팀 창단 이후 첫 번째 전국동계체육대회에 나서게 된 의성군청. 이번 체전은 어느 때보다도 간절하다. 지역 선발전에서 늘 경북체육회에게 졌던 의성군청은 이번 지역 대표 선발전에서 승리하면서 도전에 나서게 되었다. 정병진은 "개인적으로는 2년 연속 우승, 팀원들에게는 첫 전국체전 우승을 안겨주고 싶다"며 다짐했다.정병진은 "다시 의성군청의 국가대표 자리를 찾아오는 것이 궁극적인 목표"라며 "다음 올림픽이나, 아시안 게임까지 도전하겠다"며 말했다. 표정민은 "우리 팀은 올해 남자 컬링의 위치를 바꾸는 역할을 하겠다. 국내는 물론, 해외에서도 '좋은 발전을 보인 팀'으로 기억되게끔 하고 싶다"고 각오를 전했다.