사이트 전체보기
의성군청, 슈퍼 컬링리그 남자 챔피언 등극

의성군청, 슈퍼 컬링리그 남자 챔피언 등극

[컬링 슈퍼리그] 경북체육회와 결승에서 연장전 끝 6대 5 승리로 '업셋'... 슈퍼리그 첫 우승

박장식(trainholic)
26.01.03 10:15최종업데이트26.01.03 10:32
2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그에서 우승을 차지한 의성군청 남자 컬링팀. 왼쪽부터 김진훈·정병진 선수, 이동건 감독, 표정민·김효준 선수.
2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그에서 우승을 차지한 의성군청 남자 컬링팀. 왼쪽부터 김진훈·정병진 선수, 이동건 감독, 표정민·김효준 선수.박장식

한국 컬링의 젊은 피, '의성 BTS' 의성군청이 '대선배' 경북체육회를 누르고 리그 마지막에 웃었다. 베테랑의 부재를 해결한 의성군청은 '업셋'에 성공하며 두 번째 해를 마친 슈퍼리그의 챔피언 자리에 올랐다.

정병진, 김효준, 표정민, 김진훈으로 구성된 의성군청은 새해 첫 날 열린 2025-2026 KB금융 컬링 슈퍼리그 결승전에서 경북체육회(스킵 김수혁)을 연장전 승부 끝에 6대 5로 누르고 우승했다. 슈퍼리그 예선을 2위로 마친 의성군청은 섣달그믐날 열린 강원도청과의 2·3위 플레이오프에서 압도적인 점수 차로 승리하며 좋은 컨디션을 드러냈다.

의성군청 남자 팀은 이번 리그의 '슈퍼스타'이기도 했다. 표정민이 리그에서 보여주었던 재치 있는 모습이 SNS에서 수백 만 회의 조회수를 기록했고, 올스타전에서도 세 명의 선수가 선발되며 존재감을 드러냈다. 인기 뿐만 아니라 실력까지 증명한 의성군청은 이번 리그에서 실력과 재치를 모두 갖춘 팀으로서 자신들을 선언하는 듯했다.

한 단계 오른 리그 순위

'베테랑 영입'이 실력 넘치는 선수들에게 날개를 달았다. 의성군청은 지난해 10월 영입한 정병진의 효과를 톡톡히 봤다. 창단 때부터 팀에 중심을 잡을 만한 '형님 리더십'을 보여줄 선수가 없다는 지적이 있었던 의성군청이었지만, 국가대표 스킵으로 여러 시즌 동안 활약했던 정병진을 영입하면서 날개를 달았다는 평가를 받는다(관련 기사 : '컬링' 의성 BTS에 '서울에서 온 형' 합류하니... '완벽 팀' 됐네).https://omn.kr/2gg4e

이미 리그 개막에 앞서 열린 회장배 전국컬링대회에서 우승을 기록하며 달라진 모습을 보여준 의성군청. 특히 이번 리그 8경기를 치르며 5승 3패의 준수한 성적을 기록한 데다, 이번 리그 기간 난적으로 꼽혔던 강원도청(스킵 박종덕)을 상대로 한 엔드 6득점으로 바로 악수를 얻어내는 명경기를 펼치는 등 2전 2승, 스윕을 기록하면서 자신감 역시 끌어올렸다.

지난해 12월 31일 열린 2·3위 플레이오프에서도 의성군청은 '강원도청 킬러'의 면모를 드러냈다. 전반 엔드 상대에게 단 한 번의 득점을 내주지 않는 압도적인 경기를 펼친 데다, 후반 첫 후공권을 쥔 6엔드는 3점의 빅 엔드를 만들며 여섯 엔드 만에 악수를 받아냈다.

1일 열린 2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그 결승전에서 김진훈(오른쪽)이 정병진 스킵과 하이파이브하고 있다.
1일 열린 2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그 결승전에서 김진훈(오른쪽)이 정병진 스킵과 하이파이브하고 있다.박장식

이어 새해 첫 날 열린 결승전. 경북체육회의 '국가대표 형님들'을 맞닥뜨린 의성군청은 초반 고전을 이어나갔다. 후공권을 쥐지 못한 채 전반 1·2엔드를 끌려간 의성군청은 3엔드 상대로부터 석 점의 대량 스틸을 내주면서 패색이 가까워지는가 싶었다. 다행히도 4엔드 의성군청이 두 점을 따라가는 데 성공하며 승리를 거뒀다.

후반전은 의성군청이 전반에서의 아쉬움을 털어냈다. 의성군청은 5엔드 버튼의 주도권 싸움을 이어갔던 경북체육회를 상대로 호쾌한 테이크아웃에 성공하며 되려 스틸을 따냈다. 자신감을 얻은 의성군청은 6엔드에도 센터라인 장악에 성공, 스틸을 한 점 더 추가하며 균형을 잡아냈다.

승기를 잡은 순간은 7엔드 정병진 스킵의 손끝에서 나왔다. 엔드 마지막 투구에서 가드 스톤을 종이 한 장 차이로 피한 뒤 까다로운 런백 샷을 성공하면서 하우스 앞 주도권을 극적으로 뺏어온 것. 의성군청은 경북체육회로부터 한 점 스틸을 유도, 정규 경기 마지막 엔드에 나섰다. 스코어 5대 4.

8엔드에는 경북체육회가 2점 득점을 성공하면 상대에게 우승을 내줄 수 있는 상황이었다. 하지만 정병진이 상대 스톤 앞에 절묘하게 붙인 극적인 샷에 성공하면서 상대로부터 1점만을 따내게 만들었고, 승부는 의성군청이 후공권을 쥔 상태에서 연장전으로 향했다.

연장전. 스틸을 노리는 경북체육회는 센터 라인 안에 두 개의 점수가 될 스톤을 만들며 점수 확보에 나섰다. 하지만 김효준의 까다로운 런백 샷이 성공하며 센터 가드와 상대 스톤을 열어 놓는 등, 승기를 잡아냈다. 비교적 쉬웠던 테이크 아웃 샷이면 우승을 할 수 있게 된 의성군청. 정병진 스킵의 손이 잠깐 떨리는 듯 싶더니 가볍게 투구에 성공했다.

의성군청의 우승이었다. 의성군청은 지난해 리그에서 최종 3위에 그쳤던 아쉬움, 국가대표 선발전 탈락의 역경을 딛고 컬링 슈퍼리그 두 번째 시즌 우승을 차지하며 앞으로의 기대감 역시 높였다.

"실력도, 퍼포먼스도 모두 잡아 감사... 더 빛나는 팀 되겠다"

2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그 우승을 이룬 의성군청 표정민이 트로피를 들고 서 있다.
2025-2026 KB금융그룹 컬링 슈퍼리그 우승을 이룬 의성군청 표정민이 트로피를 들고 서 있다.박장식

표정민은 "팀원이 바뀐 뒤 한 달 반 만에 준비하고 나온 대회였는데, 오히려 우리가 똘똘 뭉친 덕분에 우승한 것 같다. 팀을 재정비하고 나온 두 대회에서 연속 우승해서 자신감이 생겼고, 앞으로 더 좋은 결과를 보여줄 수 있으리라 믿는다"고 웃었다.

재정비가 큰 힘이 되었을까. 표정민은 "(정)병진 선배가 우리를 이끌어주시니까 우리가 많이 의지하게 되었고, 서로 당겨주고 밀어준 덕분에 모두 성장한 결과를 낸 것 같다"며 자신감 있게 말했다. 정병진 스킵은 "10월에 팀을 맞춘 만큼 훈련 기간이 짧았는데, 동생들이 너무 잘해준 덕분에 우승을 거뒀다. 이동건 감독님이 디테일하게 코치해주신 덕분에 우리 팀도 짧은 시간에 좋은 성장세를 보인 것 같다"며 "특히 새해 첫날부터 우승으로 좋은 시작을 할 수 있게 되어서 기쁘다"고 우승 소감을 전했다.

정병진은 이어 "우리가 2등으로 리그를 마무리했지만, 우리의 분위기도, 샷 감각도 굉장히 좋았기 때문에 결승전에서도 충분히 이길 수 있으리라 생각했다"며, "그래서 자신감 있게 경기에 임했다"고 웃었다.

활약상이 SNS를 통해 공유되면서 이번 리그의 '수혜자'로 올라선 표정민. 표정민은 "어릴 때부터의 목표 중 하나가 '내가 유명한 선수가 되어 대한민국에 컬링을 알려야 겠다'였다"며, "춤이나 퍼포먼스를 많이 보여주려고 했고, 이번 리그를 통해 컬링을 다루는 SNS 계정에서 좋은 '릴스'나 '쇼츠' 동영상을 만들어주셔서 이렇게 꿈을 이루는 것 같다"며 소회를 드러냈다.

그러며 표정민은 "앞으로도 컬링을 더 알릴 수 있도록 노력하고 싶고, 지금도 알리는 중이어서 행복하다. 특히 누군가 '본업이 아니라 다른 데 집중한다'고 할까봐 컬링 실력을 뒷받침 할 수 있도록 노력했는데, 잘 되어서 너무 좋다"며 웃었다.

팀 창단 이후 첫 번째 전국동계체육대회에 나서게 된 의성군청. 이번 체전은 어느 때보다도 간절하다. 지역 선발전에서 늘 경북체육회에게 졌던 의성군청은 이번 지역 대표 선발전에서 승리하면서 도전에 나서게 되었다. 정병진은 "개인적으로는 2년 연속 우승, 팀원들에게는 첫 전국체전 우승을 안겨주고 싶다"며 다짐했다.

정병진은 "다시 의성군청의 국가대표 자리를 찾아오는 것이 궁극적인 목표"라며 "다음 올림픽이나, 아시안 게임까지 도전하겠다"며 말했다. 표정민은 "우리 팀은 올해 남자 컬링의 위치를 바꾸는 역할을 하겠다. 국내는 물론, 해외에서도 '좋은 발전을 보인 팀'으로 기억되게끔 하고 싶다"고 각오를 전했다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
컬링슈퍼리그 컬링 남자컬링 의성군청컬링팀 의성BTS

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박장식 (trainholic) 내방

대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이.

이 기자의 최신기사 2025년, 한국 스포츠 덕분에 행복했습니다