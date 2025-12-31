20대같은 76세 할머니? 카메라에 담긴 늙지 않는 '영생인'의 비밀

그래. 그런 일이 있었다. 확인되지 않은 풍문과 괴담으로 사람들을 가두고 핍박했던 시절이 말이다. 옛 사람에게 들었다. 문둥병(한센병)을 앓는 이가 사람을 잡아먹는다고. 아이의 간을 먹으면 병이 사그라져서 그들이 아이를 납치해다 잡아먹었다는 이야기다. 수백, 수천 년 전이 아니라 불과 수십 년 전, 그러니까 일제로부터 막 해방된 시절에 실제 있었던 이야기라며 그가 내게 전해주었던 이야기다. 그 속에는 어떤 여자가 제 치마폭으로 감싸 마주 오던 환자들로부터 아이를 지켜낸 이야기가 있었고, 그 비슷하게 극적인 이야기가 서넛쯤은 더 있었다.
한센병 환자들이 아이를 잡아 그 간을 빼먹는다는 건 한국에서 가장 널리 알려진 악의적 괴담 중 하나다. 사람고기가 질병의 특효약이 된다는 건 현대과학에선 턱도 없는 일이지만, 그 과학이 자리 잡지 못한 지난 시대엔 얼마든지 퍼져나갈 수가 있는 이야기이기도 하다.
그 영향으로 한국에는 꽤나 오랫동안 문둥이가 아이 간을 빼먹는다는 풍문이 돌았다. 실제로 그 풍문을 접하고 아이를 납치해 해한 환자가 있었는지는 알 수 없는 일이지만, 그 괴담이 아이보다는 환자들을 훨씬 더 많이 해했으리란 걸 어렵잖게 짐작할 수 있다. 괴담을 아는 이들이 흔히 전하는 바, 돌아다니는 문둥병 환자를 보면 마을 청년들이 몽둥이를 들고 뛰쳐나가 흠씬 패주었다는 소리가 흔하게 나도는 것이다. 보기에 흉한 한센병의 특성상 혐오의 대상인 이들이 한곳에 정착하지 못하고 떠돌밖에 없던 상황에서, 마을의 아이와 떠돌이 병자 가운데 어느 쪽이 더 많이 해를 입었을지는 보지 않아도 알 만한 일이다.