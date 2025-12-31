역대 3번째 젊은 수상자, 서강준이 'MBC 대상' 받고 한 말

배우 서강준이 생애 첫 연기대상의 영예를 안았다. 12월 30일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 MC 김성주와 이선빈의 사회로 < 2025 MBC 연기대상 >이 진행됐다.
드라마 <언더커버 하이스쿨>에서 열연했던 서강준은, 경쟁자로 꼽혔던 <노무사 노무진>의 정경호, <이강에는 달이 흐른다>의 강태오, <태양을 삼킨 여자>의 장신영 등을 제치고 대상을 수상했다.
서강준은 여러 단역을 거쳐 2013년 웹드라마 <방과후 복불복>으로 공식 데뷔했다. 이후 드라마<가족끼리 왜 이래>, <치즈인더트랩>, <안투라지>, <너도 인간이니>, <왓쳐> 영화 <뷰티 인사이드>, <해피뉴이어> 등에 출연하며 도시적인 외모와 준수한 연기력으로 주목받았다.
<언더버커 하이스쿨>은 군복무로 한동안 공백기가 있던 서강준의 첫 연기 복귀작이었다. 여기서 서강준은 고등학생으로 위장한 국정원 요원 '정해성' 역할을 맡아 액션에서 미스터리, 코미디까지 넘나들며 열연했다. 자칫 과장되고 유치해질 수 있었던 설정을 서강준의 매력으로 보완했다는 호평이 쏟아졌다.
동시에 <언더커버 하이스쿨>은 올해 MBC 드라마 중 최고의 시청률을 올렸다. 시상식에서도 서강준의 대상을 비롯하여 '올해의 드라마상. 미니시리즈 최우수 여자연기상(진기주)까지 3관왕을 수상했다.
역대 3번째 젊은 대상