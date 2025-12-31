사이트 전체보기
FA 투자 끊긴 롯데의 겨울, 믿을 건 '윤나고황' 반등?

FA 투자 끊긴 롯데의 겨울, 믿을 건 '윤나고황' 반등?

[KBO리그] 김태형 감독 부임 후 FA 영입에 지갑 닫은 롯데.. 부진했던 윤나고황의 반등에 기대

케이비리포트(kbreportcom)
25.12.31 16:35최종업데이트25.12.31 16:35
윤나고황이라 불리는 롯데의 젊은 야수진
윤나고황이라 불리는 롯데의 젊은 야수진롯데 자이언츠

불과 1년 전인 2024시즌, 롯데 자이언츠 타선의 새로운 희망으로 자리잡으며 팬들에게 '윤나고황(윤동희·나승엽·고승민·황성빈)'이라는 애칭까지 얻었던 20대 야수진이 있다. 이들은 2024시즌 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 12 가까이를 합작하며 팀 타선을 이끌었다. 하지만 이후 1년 만에 기대는 실망으로, 희망은 우려로 변했다.

2025시즌 전반기까지 상위권을 유지하며 8년 만의 가을야구 진출 꿈에 부풀었던 롯데가 받아든 최종 성적표는 7위였다. 8월 7일 이후 거짓말처럼 12연패 늪에 빠지며 급속히 순위가 추락하기 시작했고 결국 가을야구 경쟁에서 탈락하고 말았다. 이 과정에서 버팀목이 되어 줄것이라 기대를 모았던 윤나고황 역시 이렇다할 활약을 보이지 못했다.

올시즌 기록을 살펴보면 이들의 부진은 명확하다. '윤나고황' 4인방 중 100경기 이상을 소화한 야수는 나승엽과 고승민 둘 뿐이었다. 윤동희(좌측 허벅지), 나승엽(안면 타박), 황성빈(손가락 골절), 고승민(옆구리) 등 주축 선수 모두가 부상 악령에 시달렸다. 시즌 초반 좋은 활약을 보이며 중심 타자로 자리잡나 싶던 나승엽 또한 5월 중순 이후 긴 부진에 시달렸다.

2025 팀홈런 순위(출처: 야구기록실 kbreport)
2025 팀홈런 순위(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트

이들이 번갈아가며 자리를 비운 사이 롯데 야수진의 뎁스는 헐거워졌고 가을야구 경쟁의 승부처였던 후반기에 동력을 잃고 속절없이 추락했다. 윤나고황 4인 중 규정 타석을 채운 것은 121경기에 출장한 고승민 뿐이었다. 하지만 고승민조차 타율 0.272 OPS 0.704로 지난해에 비해 급락한 성적표를 기록했다. (2024 고승민 타율 0.307 OPS 0.834) 올시즌 롯데는 팀 홈런(75개)에서도 리그 최하위를 기록했다.

윤나고황의 현재 실력에 대한 평가는 정규 시즌 종료 후 국가대표(K-BASEBEALL SERIES) 선발 과정에서 적나라하게 드러났다. 세대교체 기조 속에 각 구단의 젊은 피들이 태극마크를 달았지만, 롯데 야수진의 주축인 윤나고황은 단 한 명도 이름을 올리지 못했다.

홈 구장인 사직에서는 전국구 슈퍼스타 이상의 환호를 받는 팀의 주축들이지만 리그 전체로 시야를 넓히면 경쟁력이 부족하다는 우물 안 개구리의 현실을 직시한 셈이다. 지난해 프리미어12 대표팀에 승선했던 나승엽과 윤동희마저 이번엔 외면받았다.

김태형 감독 부임 이후 FA 전력 보강이 없는 롯데 구단(출처: KBO 야매카툰 중)
김태형 감독 부임 이후 FA 전력 보강이 없는 롯데 구단(출처: KBO 야매카툰 중)케이비리포트/최감자

그럼에도 롯데 구단은 이번 FA 시장에서도 외부 수혈 없이 지갑을 닫았다. 고질적 약점인 유격수 보강이 가능한 자원인 박찬호가 시장에 나왔지만 3년 전인 2022년말, 유강남, 노진혁, 한현희 등 외부 FA 영입에 쏟아부은 총 170억 원 투자가 총체적인 실패로 귀결되면서 운신의 폭이 사라졌다. 샐러리캡과 모그룹 재정 상황까지 겹치며 현재 롯데는 내부 전력 강화에 총력을 기울이는 상황이다.

가을 청부사로 영입한 김태형 감독의 계약 마지막 해인 2026시즌, 롯데가 기대하는 것은 윤나고황의 반등이다. 그나마 긍정적인 요소는 퓨처스리그 홈런왕(27개)을 차지하고 돌아온 한동희의 가세다. 장타력 부재로 고전하던 타선에서 한동희가 숨통을 틔어주고 마무리 캠프부터 절치부심한 젊은 야수진이 부상없이 풀타임 시즌을 보낸다면 5강 진입의 여지는 있다.

1군으로 복귀하는 퓨처스리그 홈런왕 한동희
1군으로 복귀하는 퓨처스리그 홈런왕 한동희롯데자이언츠

외부 FA 영입을 포함 특별한 전력 보강없이 외국인 선수 구성에만 집중하고 있는 롯데에게 별다른 '플랜 B'는 없다. 올시즌 시행착오를 겪으며 일보 후퇴한 윤나고황이 성장통을 딛고 2024시즌 이상의 활약을 보이며 팀을 이끌어야 한다. 김태형 감독 계약 마지막해의 성패는 한동희가 가세한 젊은 타자들의 방망이가 어느정도 터지느냐에 향방이 갈릴 것으로 보인다.

[관련 기사] 한화와 롯데는 진짜 강팀이 되었나? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 스포츠 전문 필진 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 롯데자이언츠 김태형 윤나고황

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 '6반지' 최형우-'무관' 강민호 결합, 우승 향해 달리는 삼성