FA 투자 끊긴 롯데의 겨울, 믿을 건 '윤나고황' 반등?

롯데 자이언츠

윤나고황이라 불리는 롯데의 젊은 야수진불과 1년 전인 2024시즌, 롯데 자이언츠 타선의 새로운 희망으로 자리잡으며 팬들에게 '윤나고황(윤동희·나승엽·고승민·황성빈)'이라는 애칭까지 얻었던 20대 야수진이 있다. 이들은 2024시즌 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 12 가까이를 합작하며 팀 타선을 이끌었다. 하지만 이후 1년 만에 기대는 실망으로, 희망은 우려로 변했다.2025시즌 전반기까지 상위권을 유지하며 8년 만의 가을야구 진출 꿈에 부풀었던 롯데가 받아든 최종 성적표는 7위였다. 8월 7일 이후 거짓말처럼 12연패 늪에 빠지며 급속히 순위가 추락하기 시작했고 결국 가을야구 경쟁에서 탈락하고 말았다. 이 과정에서 버팀목이 되어 줄것이라 기대를 모았던 윤나고황 역시 이렇다할 활약을 보이지 못했다.올시즌 기록을 살펴보면 이들의 부진은 명확하다. '윤나고황' 4인방 중 100경기 이상을 소화한 야수는 나승엽과 고승민 둘 뿐이었다. 윤동희(좌측 허벅지), 나승엽(안면 타박), 황성빈(손가락 골절), 고승민(옆구리) 등 주축 선수 모두가 부상 악령에 시달렸다. 시즌 초반 좋은 활약을 보이며 중심 타자로 자리잡나 싶던 나승엽 또한 5월 중순 이후 긴 부진에 시달렸다.