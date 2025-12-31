대성도 나온 요즘 핫한 '아침마당'... "내년엔 임영웅 출연 기다려요"

▲지난 9일 <아침마당>에 출연한 빅뱅 출신 대성. KBS

수십 개의 방송이 OTT부터 유튜브까지 다양한 플랫폼으로 방송되는 요즘, 매일 '생방송'으로 시청자를 찾아가는 이유는 무엇일까. '생방송'의 의미를 물었더니 김 피디는 "인생이랑 비슷하지 않냐"고 되물었다.



"사실 긴장감이 있죠. 익숙한 긴장감이라고 표현하고 싶은데, 매일 편하게 잠을 못 자요. 언제든 방송을 못할 수도 있다고 생각 하거든요. 예를 들면, 날씨가 너무 궂어서 아침에 폭설이 내린다거나 특보가 있으면 방송이 제때 나가기 어려워요. 늘 돌발 변수가 있죠. 사회적으로 좋지 않은 뉴스가 있으면, 방송이 막 들뜨게 나갈 수도 없잖아요. 방송 시간을 줄여야 할 때도 있고요.



그런데요, 결국은 그런 변수가 또 묘미를 만들어 내기도 해요. 스튜디오 촬영이 익숙하지 않은 출연자들이 실수를 하는 것도 그렇고요. 능숙한 진행자라도 실수를 할 수 있잖아요. 모든 모습이 여과 없이 방송되고요. 어쩌면 모든 게 완벽할 수 없는 상황과 조건이죠. 그 날것 그대로가 나가는 게 어떤 면으로는 진실성이 있다고도 봐요. 좀 부족할 수도 있고, 실수할 수도 있는 게 사는 게 다 원래 그런 거잖아요."



너그럽게 다독이면서 출연자의 이야기를 깊이 있게 들으려하기 때문일까. <아침마당>에는 종종 의외의 스타도 출연한다. 지난 9일 화요초대석에 출연했던 아이돌 '빅뱅'에서 트로트 가수로 돌아온 가수 '대성'이 대표적이다. 그는 지드래곤이 작곡한 신곡 '한도초과'를 처음 선보일 무대로 <아침마당>을 택했다. 지난달에는 영화 <윗집 사람들>에 출연한 하정우, 이하늬, 공효진, 김동욱이 출연했다. 수년 전에는 영화배우 리처드 기어, 폴 포츠 등도 <아침마당>을 방문했다. 김 피디는 "'섭외력'보다 <아침마당>이 그동안 쌓아온 이미지 덕분"이라고 설명했다.



"<아침마당>은 언제나 누구에게든 열려 있어요. 사실 유명한 배우나 예능인들은 저희가 섭외했다기 보다, 아침마당에 출연하고 싶다 연락이 온 경우가 대부분이에요. 감사하죠. 다만, 아무리 유명한 사람이 출연해도 일방적인 홍보 방송이 되지 않으려고 해요. <아침마당>의 기본 틀에서 이야기가 녹아들 수 있어야 한다는 원칙을 지키려고 해요. 그래서 정말 세세하게 조율해야 할 경우도 있지만. 앞으로도 많은 분들이 찾아주시면 좋겠어요."



사실 그는 여러 차례 <아침마당>을 거쳐 간 스타 중 '임영웅'을 다시 초대하고 싶다고 밝힌 바 있다. 가수를 꿈꾸던 시절의 임영웅을 포함해 지금은 스타 트로트 가수가 된 박서진·영탁 등이 <아침마당>의 수요일 코너 '도전 꿈의 무대'에 출연했다. 꿈을 향해 나아가던 시절 생방송 무대에 올라 노래하던 이들이 단독 콘서트를 열고, 수많은 팬을 거느린 '스타'가 됐다. 김 피디는 "누군가 인생의 계기가 <아침마당>에서 시작됐으면, 너무 좋은 일"이라면서 "앞으로도 꿈을 지닌 그리고 이야기를 나누고 싶은 많은 평범한 사람들의 이야기를 전하고 싶다"고 말했다. 그러면서 마지막으로 내년의 <아침마당>의 계획을 묻자 '임영웅 출연'을 언급했다.



"이번엔 진짜 나올 때가 됐습니다. 여러 차례 이야기 나누고 있는데, 올해는 정말 너무 일정이 바쁜 한 해라고 했거든요. 내년에는 꼭 나올 거라 믿어요. 나와 주시겠죠(웃음). 또 초대하고 싶은 사람이요? 아주 개인적인 의견입니다만, 엑스세대의 우상 서태지가 혹시 활동을 시작하고 나와주면 어떨까 싶어요(웃음). 그리고 늘 변하지 않게 추구하는 건 잔잔한 울림과 감동을 줄 수 있는 분들의 이야기입니다. 이 이야기를 듣다 보면 중독되기 쉬운 위험한 도파민에서 벗어날 수 있거든요. 새해에도 많은 시청 바랍니다."

