'서브득점 4개' 하혜진, 페퍼 9연패 탈출 견인

한국배구연맹

하혜진은 GS칼텍스를 상대한 2025년 마지막 경기에서 서브득점 4개를 포함해 알토란 같은 8득점을 기록했다.하혜진은 선명여고 시절부터 1990년대를 호령했던 거포 하종화의 딸로 많은 주목을 받다가 2014-2015 시즌 신인 드래프트에서 전체 3순위로 도로공사의 지명을 받았다. 하혜진은 입단 당시부터 181cm의 좋은 신장과 뛰어난 공격력을 갖춘 유망주로 불렸지만 하혜진에게 가장 익숙한 아포짓 스파이커는 외국인 선수의 자리였고 그렇다고 아웃사이드히터로 활약하기엔 서브리시브의 안정감이 떨어졌다.하혜진은 2015-2016 시즌이 끝나고 황민경(기업은행)과 김미연(GS칼텍스)이 차례로 팀을 떠나며 기회가 오는 듯했지만 고예림(페퍼저축은행)과 전새얀이 성장하면서 많은 경기에 출전하지 못했다. 그렇게 아쉬운 시간을 보내던 하혜진은 배유나가 부상으로 시즌 아웃된 2019-2020 시즌 미들블로커로 활약하며 가능성을 발견했고 2020-2021 시즌이 끝난 후 FA자격을 얻어 신생팀 페퍼저축은행으로 이적했다.페퍼저축은행에서 주전 미들블로커로 활약한 하혜진은 2022년 어깨 부상을 당하면서 2022-2023 시즌을 통째로 걸렀지만 2023년 복귀해 2023-2024 시즌 163득점, 2024-2025 시즌 105득점을 기록했다. 지난 시즌이 끝나고 두 번째 FA자격을 얻어 페퍼저축은행과 연봉총액 2억 2000만 원에 재계약한 하혜진은 10월 21일 도로공사와의 개막전 이후 왼쪽 손목 부상을 당하면서 무려 13경기에 결장했다.하혜진 대신 페퍼저축은행의 주전 미들블로커로 나선 임주은은 세트당 0.46개의 블로킹을 기록했지만 공격 점유율이 단 1.47%에 불과할 정도로 공격에서는 전혀 도움이 되지 못했다. 하혜진은 팀의 연패가 길어지던 17일 기업은행전에서 코트에 복귀했고 복귀 후 4번째 경기였던 30일 GS칼텍스전에서 서브득점 4개와 블로킹 1개를 포함해 75%의 성공률로 8득점을 올리면서 9연패 탈출에 큰 공을 세웠다.이번 시즌 전반기가 끝난 시점까지 5경기 밖에 출전하지 못한 하혜진은 세트당 0.28개의 블로킹과 공격성공률 30.43%로 18득점에 그치고 있다. 후반기 중·상위권 팀들의 미들블로커와 경쟁하기 위해서는 더 분발해야 한다는 뜻이다. 하지만 2025년 마지막 경기에서 돌아온 주전 미들블로커 하혜진의 활약에 힘입어 연패 탈출에 성공한 페퍼저축은행은 2026년 새해 반등을 노릴 수 있는 발판을 마련했다.