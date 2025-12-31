'서브득점 4개' 하혜진, 페퍼 9연패 탈출 견인

페퍼저축은행이 안방에서 GS칼텍스를 꺾고 길었던 연패의 늪에서 탈출했다.
장소연 감독이 이끄는 페퍼저축은행 AI페퍼스는 30일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 GS칼텍스 KIXX와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(21-25, 25-20, 25-16, 25-21)로 승리했다. 지난 11월 21일 정관장 레드스파크스전을 시작으로 내리 9연패를 당했던 페퍼저축은행은 3라운드 마지막 경기에서 GS칼텍스를 제압하며 2025년을 기분 좋게 마무리했다(7승 11패).
페퍼저축은행은 외국인 선수 조 웨더링튼이 블로킹 6개를 포함해 53.06%의 성공률로 32득점을 폭발하며 페퍼저축은행의 승리를 이끌었고 시마무라 하루요가 65.22%의 성공률로 16득점, 박은서가 12득점으로 뒤를 이었다. 그리고 손목 부상에서 돌아온 미들블로커 하혜진은 4개의 서브득점과 함께 75%의 공격성공률로 알토란 같은 8득점을 기록하면서 페퍼저축은행의 9연패 탈출에 크게 기여했다.
