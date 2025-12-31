사이트 전체보기
'서브득점 4개' 하혜진, 페퍼 9연패 탈출 견인

'서브득점 4개' 하혜진, 페퍼 9연패 탈출 견인

[여자배구] 30일 GS칼텍스전 서브득점 4개 포함 8득점 활약, 페퍼저축은행 3-1 승리

양형석(utopia697)
25.12.31 09:19최종업데이트25.12.31 09:19
페퍼저축은행이 안방에서 GS칼텍스를 꺾고 길었던 연패의 늪에서 탈출했다.

장소연 감독이 이끄는 페퍼저축은행 AI페퍼스는 30일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 GS칼텍스 KIXX와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(21-25, 25-20, 25-16, 25-21)로 승리했다. 지난 11월 21일 정관장 레드스파크스전을 시작으로 내리 9연패를 당했던 페퍼저축은행은 3라운드 마지막 경기에서 GS칼텍스를 제압하며 2025년을 기분 좋게 마무리했다(7승 11패).

페퍼저축은행은 외국인 선수 조 웨더링튼이 블로킹 6개를 포함해 53.06%의 성공률로 32득점을 폭발하며 페퍼저축은행의 승리를 이끌었고 시마무라 하루요가 65.22%의 성공률로 16득점, 박은서가 12득점으로 뒤를 이었다. 그리고 손목 부상에서 돌아온 미들블로커 하혜진은 4개의 서브득점과 함께 75%의 공격성공률로 알토란 같은 8득점을 기록하면서 페퍼저축은행의 9연패 탈출에 크게 기여했다.

부모 이어 코트 누비는 2세 배구 선수들

1990년대 거포 하종화의 딸 하혜진은 페퍼저축은행 이적 후 꾸준히 주전 미들블로커로 활약하고 있다.
1990년대 거포 하종화의 딸 하혜진은 페퍼저축은행 이적 후 꾸준히 주전 미들블로커로 활약하고 있다.한국배구연맹

'바람의 아들' 이종범의 아들 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 '갈색폭격기' 차범근의 아들 차두리(화성FC 감독), '농구 대통령' 허재의 두 아들 허웅, 허훈(이상 KCC 이지스)처럼 스포츠에서는 대를 이은 2세 선수들이 적지 않다. 2세 선수들은 부모의 재능을 물려 받았을 확률이 높고 보다 좋은 환경에서 운동을 할 수 있다는 장점이 있다. 현재 V리그에서도 많은 2세 선수들이 부모에 이어 코트를 누비고 있다.

2025-2026 시즌 현재 가장 성공한 배구인 2세는 단연 한국도로공사 하이패스의 미들블로커 김세빈이다. 김철수 한국전력 빅스톰 단장과 1994년 히로시마 아시안게임 여자배구 금메달리스트 김남순의 차녀 김세빈은 고교 시절부터 특급 유망주로 주목 받았다. 프로 입단 첫 시즌 신인상을 수상한 김세빈은 이번 시즌 블로킹 1위(세트당 0.80개)와 속공 7위(45.19%)를 달리며 리그 최고의 미들블로커로 급부상했다.

김세빈에 이어 2024-2025 시즌 신인 드래프트에서 전체 1순위로 도로공사의 지명을 받았던 김다은 세터 역시 배구인 2세다. 김다은의 어머니는 2001년부터 2005년까지 LG정유(현 GS칼텍스)에서 아포짓 스파이커로 활약했던 김연심이다(페퍼저축은행의 한유미 코치와는 U-20 대표팀에 함께 선발된 친구 사이다). 김다은 세터는 지난 시즌부터 신설된 '영플레이어상'의 초대 수상자로 선정됐다.

현역 시절 '코트의 귀공자'로 불리며 많은 팬들을 거느렸던 최천식 인하대학교 감독의 딸 최연진은 선명여고를 졸업하고 2024-2025 시즌 신인 드래프트에서 1라운드 6순위로 IBK기업은행 알토스에 입단했다. 최연진은 178cm의 좋은 신장을 가진 세터 유망주로 지난 9월 컵대회에서 라이징 스타상을 받으며 주목 받았지만 V리그 개막 후에는 박은서와 김하경 등 선배들에 밀려 단 6경기 출전에 그치고 있다.

1990년대 호남정유(LG정유)의 겨울리그 9연패를 이끌며 한 시대를 풍미했던 최고의 아웃사이드히터 장윤희의 딸 이윤주는 서울 중앙여고에서 세터로 활약하다가 2018-2019 시즌 신인 드래프트에서 3라운드 5순위로 기업은행의 지명을 받았다. 이윤주는 '장윤희의 딸'이란 이유로 입단 당시 많은 주목을 받았지만 V리그 1경기 1세트 출전을 끝으로 방출됐고 대구시청, 수원시청에서 활약하다 2021년 현역 생활을 마감했다.

2025년 마지막 경기서 연패 탈출 견인

하혜진은 GS칼텍스를 상대한 2025년 마지막 경기에서 서브득점 4개를 포함해 알토란 같은 8득점을 기록했다.
하혜진은 GS칼텍스를 상대한 2025년 마지막 경기에서 서브득점 4개를 포함해 알토란 같은 8득점을 기록했다.한국배구연맹

하혜진은 선명여고 시절부터 1990년대를 호령했던 거포 하종화의 딸로 많은 주목을 받다가 2014-2015 시즌 신인 드래프트에서 전체 3순위로 도로공사의 지명을 받았다. 하혜진은 입단 당시부터 181cm의 좋은 신장과 뛰어난 공격력을 갖춘 유망주로 불렸지만 하혜진에게 가장 익숙한 아포짓 스파이커는 외국인 선수의 자리였고 그렇다고 아웃사이드히터로 활약하기엔 서브리시브의 안정감이 떨어졌다.

하혜진은 2015-2016 시즌이 끝나고 황민경(기업은행)과 김미연(GS칼텍스)이 차례로 팀을 떠나며 기회가 오는 듯했지만 고예림(페퍼저축은행)과 전새얀이 성장하면서 많은 경기에 출전하지 못했다. 그렇게 아쉬운 시간을 보내던 하혜진은 배유나가 부상으로 시즌 아웃된 2019-2020 시즌 미들블로커로 활약하며 가능성을 발견했고 2020-2021 시즌이 끝난 후 FA자격을 얻어 신생팀 페퍼저축은행으로 이적했다.

페퍼저축은행에서 주전 미들블로커로 활약한 하혜진은 2022년 어깨 부상을 당하면서 2022-2023 시즌을 통째로 걸렀지만 2023년 복귀해 2023-2024 시즌 163득점, 2024-2025 시즌 105득점을 기록했다. 지난 시즌이 끝나고 두 번째 FA자격을 얻어 페퍼저축은행과 연봉총액 2억 2000만 원에 재계약한 하혜진은 10월 21일 도로공사와의 개막전 이후 왼쪽 손목 부상을 당하면서 무려 13경기에 결장했다.

하혜진 대신 페퍼저축은행의 주전 미들블로커로 나선 임주은은 세트당 0.46개의 블로킹을 기록했지만 공격 점유율이 단 1.47%에 불과할 정도로 공격에서는 전혀 도움이 되지 못했다. 하혜진은 팀의 연패가 길어지던 17일 기업은행전에서 코트에 복귀했고 복귀 후 4번째 경기였던 30일 GS칼텍스전에서 서브득점 4개와 블로킹 1개를 포함해 75%의 성공률로 8득점을 올리면서 9연패 탈출에 큰 공을 세웠다.

이번 시즌 전반기가 끝난 시점까지 5경기 밖에 출전하지 못한 하혜진은 세트당 0.28개의 블로킹과 공격성공률 30.43%로 18득점에 그치고 있다. 후반기 중·상위권 팀들의 미들블로커와 경쟁하기 위해서는 더 분발해야 한다는 뜻이다. 하지만 2025년 마지막 경기에서 돌아온 주전 미들블로커 하혜진의 활약에 힘입어 연패 탈출에 성공한 페퍼저축은행은 2026년 새해 반등을 노릴 수 있는 발판을 마련했다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
여자배구 V리그여자부 페퍼저축은행AI페퍼스 하혜진 서브득점4개

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기