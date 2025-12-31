"원작 팬에서 리메이크까지"... '만약에 우리' 감독이 밝힌 각색 비화

▲영화 <만약에 우리> 스틸컷 쇼박스

원작과 가장 큰 차이점은 은호와 정원이 성장캐라는 설정이다. 특히 여성 캐릭터 빌드업은 원작을 뛰어넘는 성취다. 그는 영화를 볼 때 '(결말은) 이렇게 되었으면 좋겠다는' 소망에서 시작했다고 설명했다. 김 감독은 "원작 팬으로서 왜 성공하지 못했는지, 여운과 애절함이 짙게 남았다. 그래서 저는 서로 잘 이별해서 성장했다는 방향으로 틀었다"고 말했다.



이어 "정원이 보육원 출신이지만 씩씩한 사람이길, 힘도 세고 자기 길을 개척해 나가는 친구이길 바랐다. 여러 결핍과 외로움이 더해지면서 돌아갈 집까지 없어져 집을 갈망하는 캐릭터로 변했다. 그래서 어떻게든 독립적으로 행동하려고 노력하고 건축가라는 꿈도 있다"고 밝혔다. 김 감독은 "<사랑의 이해>에서 인상적이었던 가영씨와 막연히 함께하고 싶다고 생각했는데 정원은 배우 자체의 힘이 컸다"고 말했다.



"정원이 버스에서 우는 장면을 찍을 때 '뭐든 다 해도 된다'고 했다. 배우가 자기 에너지를 다 끌어낼 때 짜릿해진다. 가영씨가 우는데 혼자 있을 때의 얼굴이 완전히 드러나더라. 비로소 배우가 자기를 던져버리는 순간을 발견했다. 얼굴 근육을 자유롭게 쓸 때 엄청난 힘이 전해진다."



실제 두 배우의 나이 차이는 크게 신경 쓸 재료가 되지 않는다고 밝히며 캐스팅 비하인드를 전했다. 김 감독은 "교환 씨가 나온 독립영화를 다 봤는데 현실 남친 같았다. 한국말에는 반말과 존댓말의 뉘앙스가 있잖냐. 반말을 썼으면 좋겠다는 생각에 세 살 차이 설정했다"며 은호는 배우의 해석에 따른 자기화라고 덧붙였다.



나이 차가 느껴지지 않을 정도로 내적 이끌림이 케미에서 비롯되었다며 "작가님이 써 놓은 은호와 글을 보고 떠올린 감독의 상상을 지나 배우가 구현한 연기까지. 모두 완벽했다"고 전했다.



김도영 감독은 연기 경력이 지금의 '배우 중심'연출에 영향을 끼쳤다고 전하며 차기작 선택도 같은 이유라고 답했다.



"우여곡절 끝에 첫 연출을 해보니, 배우로 있을 때보다 편안함이 느껴졌고 영화를 계속 만들고 싶어졌다. 차기작 <인턴>도 리메이크다. (웃음) 유명한 작품이라 고민과 스트레스가 있지만 그걸 넘어, 꼭 하고 싶은 이유가 있었다. 이런 선택을 하는 건 배우의 존재감이 가장 크다. 그 배우로 채우고 싶다는 확신과 배우의 욕망 때문이다. 캐릭터가 배우를 만났을 때 배우가 돋보이는 영화를 만들고 싶다. 배우의 해석을 존중해야 하고, 연출은 그걸 다 끌어안아 해석을 맞추어가는 즐거움이다. 연극 무대에 설 때는 나와 관객이 공명하는 그 순간 자체로 존재하기 때문에 결과(연기)를 보지 못해도 짜릿해진다. 배우의 감정은 전염되고 에너지도 전달된다."



마지막으로 20205년 마지막 날 개봉하는 소감을 묻자 <만약에 우리>가 각자의 마음속에 여운이 오래되길 바란다고 희망했다.



"문화나 예술은 나라와 시대와 상관없이 서로의 생각을 읽고 소통할 매개체가 되어준다. 자신의 이야기와 연결해서 받아들이는 지점이 연출자로서 매우 감사하고 기뻤다. 단순히 슬픈 이야기가 아니라, 누군가의 마음을 울릴 수 있는 영화가 <만약에 우리>였으면 좋겠다."



﻿

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기