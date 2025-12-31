"원작 팬에서 리메이크까지"... '만약에 우리' 감독이 밝힌 각색 비화

▲
김도영 감독쇼박스
"원작이 넷플릭스에 스트리밍 되자마자 봤다. 팬이 될 정도로 좋아했다. 굳이 좋은 작품을 리메이크 하나 싶어 여러 번 제안이 왔고, 멜로 제안도 의아해 거절했었다. 그러다가 타이밍이 맞았다. (웃음) 그 사이에 준비하던 드라마가 잘 안되기도 했고, 원작이 넷플릭스에 서비스 종료된 시점이기도 했다. (현재는 서비스 중) 모든 상황이 맞아떨어져서 물 흐르듯이 결정했다. 감독은 몇 년에 작품을 한 번씩 하게 되니, 이것도 인연이라 생각했다."
하지만 원작과 끊임없이 비교되는 상황을 감내해야 한다는 숙명도 따른다. 김도영 감독은 원작에서 아버지가 했던 한 문장이 결정적이었다며 한국적 각색의 주안점을 밝혔다.
그는 "아버지가 '인연이란 게 잘 되면 좋지만 서로를 실망시키지 않는 게 쉽지 않지'라는 문장에 끌렸다"면서 "이 문장을 붙잡고 끝까지 갔다. 두 사람이 만나 사랑하며 작은 균열도 생기면서 꿈을 좇는 과정, 누구나 겪을 수 있는 힘든 시기를 지나 현실의 벽에 부딪히는 보편적인 이야기였다"고 밝혔다. 이어 "원작의 분위기를 잘 살려 우리 정서와 우리 배우로 바꿔 나가자고 생각했다"고 전했다.
원작의 '눈'은 '비'로 바꿔 다양한 풍경과 설정을 추가하고 싶었다. "빗소리, 장마철, 태풍 등 일기가 주는 온도가 뼛속까지 녹아 청춘과 닿겠다고 생각했다. 황순원의 <소나기> 감수성처럼, 비의 내음을 넣었으면 했다. 은호와 정원의 첫 만남과 이별, 재회에도 비가 내린다. 지하철 장면에서 은호가 발을 뺄 때 사운드를 더 넣어 강조했고, 우산에서 떨어지는 빗물, 태풍으로 발이 묶인 상황도 넣어 잔상이 남도록 했다"고 설명했다.
<클래식>(2003)의 '너에게 난, 나에게 넌', <건축학개론>의 '기억의 습작'처럼 멜로 장르는 귀에 꽂히는 음악도 사랑받는 공식을 활용해 신경 썼다고 밝혔다. "싸이월드 시대라 유행했던 플레이 리스트를 알아보다가 '사랑은 봄비처럼 이별은 겨울비처럼'을 음악감독님의 추천으로 넣었다"며 "좋은 장면은 가져오면서도 핵심을 짚는 게 중요했다. 원작의 감성을 잊지 않기 위해 흑백 연출만큼은 꼭 따르고 싶었다. '좋은 이별'은 어떻게 해야 하나를 중심으로 구조를 만들었다"고 했다.
이어 "후회나 미련보다는 남은 감정을 잘 털어 내는 게 중요했기 때문에 대사를 바꾸면서도 그 의미가 무엇인지를 집요하게 물고 늘어지며 고뇌했다. 원작의 대사를 서로 바꿔 말하면 나름의 말맛이 생긴다고 보았다"며 "마법의 단어인 '만약에'를 제목에 붙이게 됐다"고 설명했다.
결국 김 감독은 '집'을 메타포를 설정한 의도와도 맞물리며 한국적 각색을 했다. 그는 "세 공간의 차이를 두었다. 정원의 방(고시원)은 좁고 빛이 적게 들어온다. 은호의 방(옥탑)은 햇살을 나눠 주는 공간이다. 두 사람의 마지막 방(반지하)은 눅눅하고 축축한 느낌이 강하다"면서 "덥고 습할 때 서로에 대해 알게 되더라. 기꺼이 연인을 향해 선풍기를 놓아주던 그가 머리를 탁 쳐서 자기 쪽으로 돌리는 사소함이 드러난다. 태양, 비, 사고를 통해 둘만의 특별한 관계를 엮어주었다"고 연출 의도를 전했다.
영화처럼 옛 연인과 10년 만에 만난다면 어떻게 행동할 것 같냐고 묻자 그는 "옛날에는 헤어진 연인을 저주하느라 바빴지만 이 작품을 만나면서 저도 성장했다. 어떤 관계라도 충분히 애도의 시간이 필요하다고 배웠다"고 말했다. 그러면서 "당시에는 이별의 압도적 감정 때문에 좋은 감정과 시간까지 엎어버리고 말았다. 비록 엉망진창이었더라고 괜찮았다고 위로해 주며 충분히 슬퍼하는 성숙함이 앞으로 나아가는 데 도움이 된다"고 부연했다.
배우가 돋보이는 영화