퓨처스리그 울산프로야구단 이름은 '울산웨일즈'

울산시

11월 5일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 열린 한국야구위원회(KBO) 퓨처스리그 울산프로야구단 체결식에서 (왼쪽부터) 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재, 김두겸 울산시장, 김철욱 울산시체육회장이 협약서를 들어 보이고 있다.울산프로야구단 명칭이 '울산웨일즈'로 최종 확정됐다.선정된 '울산웨일즈'는 울산을 대표하는 고래도시의 역사·문화적 정체성을 반영한 명칭으로, 고래가 지닌 강인함과 역동성의 상징성을 통해 연고지 특성과 구단이 추구하는 가치를 담아냈다.울산시 관계자는 "발음과 활용성이 뛰어나 타 구단과 차별화된 상표(브랜드) 이미지를 구축할 수 있는 이름으로 자리매김할 것으로 기대된다"고 밝혔다.지방자치단체(울산시)가 직접 창단을 주도하는 첫 프로야구단인 '울산웨일즈'는 오는 1월 창단해 2026년 한국야구위원회(KBO) 퓨처스리그 정규시즌에 참가한다.앞서 지난 12월 12일부터 18일까지 전 국민을 대상으로 실시한 명칭 공모에는 모두 4678건의 명칭 제안이 접수됐고 19일 개최된 1차 선정심사위원회에서 ▲ 지역성 ▲ 상징성 ▲ 독창성 ▲ 활용성 등 4개 평가 기준에 따라 심사해 10개 후보 명칭을 선정했다.10개 후보는 ▲ 울산돌핀스 ▲ 울산웨일즈 ▲ 울산마린즈 ▲ 울산타이탄즈 ▲ 울산오르카스 ▲ 울산모비딕스 ▲ 울산드래곤즈 ▲ 울산블레이즈 ▲ 울산해울즈 ▲ 울산오닉스다.이어 선정된 후보를 대상으로 12월 22일부터 28일까지 온라인 선호도 조사를 진행했다. 온라인 선호도 조사에서는 총 1만 7916건의 선택이 이뤄졌으며, 1인당 최대 2개까지 선택하는 방식으로 총 9176명이 참여했다.그 결과 '울산웨일즈(Ulsan Whales)'가 4772건의 선택을 받아 전체 선택 건수 대비 약 27%를 기록했으며, 전체 참여자 대비 약 52%가 선택해 가장 높은 선호도를 보였다. 뒤이어 ▲ 울산타이탄즈(2208건) ▲ 울산오르카스(2142건) ▲ 울산오닉스(1640건) ▲ 울산돌핀스(1559건) 순으로 나타났다.이후 12월 30일 열린 최종 심사위원회에서는 온라인 선호도 조사 결과와 전문가 평가 점수를 종합해 최종 심사를 진행했다. 울산시는 명칭 공모 단계에서 760건의 제안이 접수되고 온라인 선호도 조사에서도 4772건의 선택을 받아 가장 높은 선호도를 기록한 '울산웨일즈(Ulsan Whales)'를 울산프로야구단의 공식 명칭으로 최종 선정했다.울산시 관계자는 "울산의 정체성과 프로야구단의 이미지를 잘 담아낸 명칭을 선정하게 됐다"라며, "새롭게 출범하는 울산프로야구단이 지역을 대표하는 경쟁력 있는 구단으로 정착할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"라고 말했다.한편, 울산시는 이번에 확정된 명칭을 바탕으로 구단 로고와 유니폼 등 디자인 및 제작을 추진하고, 2026년 1월 말 울산프로야구단 창단식을 개최할 계획이다.