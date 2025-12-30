'85일 만에 득점포' 양민혁, 후반 막판 극장골로 팀 승리

연합뉴스

양민혁의 득점 소식을 전한 포츠머스.(포츠머스 SNS)85일 만에 득점포를 가동하며 팀을 승리로 이끈 양민혁이다.존 무시뇨 감독이 이끄는 포츠머스는 30일 오전 4시 45분(한국시간) 잉글랜드 프래턴 파크에서 열린 '2025-26시즌 잉글랜드 챔피언십' 24라운드서 찰턴 애슬래틱에 2-1로 승리했다. 이로써 포츠머스는 6승 7무 10패 승점 25점 21위에, 찰턴은 7승 6무 10패 승점 27점 20위에 자리했다.포츠머스는 강등권 탈출을 위해 반드시 승리가 필요했다. 경기 시작 전 승점 22점으로 21위에 자리하고 있었던 가운데 이번 맞대결에서 패배하거나 무승부에 그칠 경우, 옥스퍼드 유나이티드(22위)·노리치 시티(23위)에 역전을 허용할 수 있었다. 빡빡한 스케줄이 이어지는 연말 일정 속 여기서 승점을 놓치게 되면, 3부 강등으로 이어질 수 있었다는 뜻.승리를 향한 동기부여가 확실했으나 경기 전반적으로 쉽지 않은 흐름이 이어졌다. 전반에는 볼 점유율 66%로 주도권을 잡았지만, 단 1개의 유효 슈팅을 날리지 못했고 오히려 2번의 유효 슈팅을 내주면서 끌려다니는 모습이 나왔다. 후반에는 점유율마저 헌납, 분위기를 완벽하게 내주는 듯했으나 후반 24분 코너 쇼네시가 코너킥서 헤더로 선제골을 터뜨렸다.그렇게 후반 막판까지 찰턴에 리드를 가져갔으나 극적인 실점을 내줬다. 후반 51분 코너킥 상황서 헤더 패스를 받은 하비 닙스가 머리로 포츠머스의 골망을 가른 것. 승점 3점이 눈앞에서 1점으로 줄어들며 목표했던 승리가 사라지기 직전, 포츠머스에 영웅이 등장했다. 바로 임대생 양민혁이 해결사로 나선 것이었다.후반 19분 하비 블레어를 대신해 경기장을 밟은 양민혁은 투입 직후 경기장 좌측면을 누비며 활발한 모습을 보여줬다. 하지만, 계속해서 롱볼로 빌드업이 진행되는 상황 속 경합에서 실패하며 볼을 잡는 상황이 자주 연출되지 않았고, 존재감은 아쉽게도 미미했다. 또 측면 깊숙이 수비 가담까지 하면서 결정적 장면을 만들어내지 못했다.하지만, 양민혁은 끝까지 집중력을 발휘하며 팀을 승리로 이끌었다. 동점 골 실점 직후인 후반 53분 페널티 박스 앞에서 볼을 잡은 그는 수비 1명을 두고 넘어지면서 오른발 슈팅으로 찰턴 골문 좌측 하단을 정확하게 가르는 데 성공했다. 양민혁의 역전 득점 이후 폴 티어니 주심은 곧바로 휘슬을 불었고, 경기는 그대로 종료됐다.양민혁은 26분 동안 경기장을 누비면서 단 1번의 슈팅으로 승리 영웅으로 등극, 현지 매체와 감독의 칭찬이 쏟아졌다. 경기 종료 후 BBC는 "교체로 투입된 양민혁이 극적인 추가 시간 결승 골을 터뜨려 팀을 챔피언십 강등권에서 벗어나게 했다"라며 극찬했다.이에 더해 팀의 수장인 존 무시뉴 감독도 극찬을 아끼지 않았다. 매체와의 인터뷰를 통해 "찰턴이 동점 골을 넣었을 때 정말 비현실적이었다. 그리고 반대편을 바라봤을 때, 골이 들어가는 모습조차 보지 못했다. 그냥 골망이 흔들리는 것만 봤고, 정말 비현실적인 순간이었다"라며 웃음을 숨기지 못했다.현지 매체인 <포츠머스 뉴스>도 "출전 기회는 많지 않았으나 왼쪽 측면에서 활발한 움직임을 보여줬고, 경기 막판 극적인 결승 골을 터뜨리며 블루스의 영웅이 됐다"라며 전체 평점 8점을 부여하며 활약을 인정했다. 이처럼 극적인 득점을 기록하며 유럽 무대 진출 후 느리지만, 꾸준한 성장 곡선을 그려나가고 있다.지난해 여름 이적시장을 통해 강원FC를 떠나 프리미어리그 명문 토트넘 이적을 확정했던 양민혁은 2024시즌 K리그1 모든 일정을 마치고, 지난 1월 팀에 합류하며 본격적인 항해에 나섰다. 당시 브래넌 존슨·손흥민·마티스 텔·오도베르 등과 같은 자원에 밀리면서 단박에 벤치 자원으로 전락한 그는 현지 적응과 유럽 무대 감각을 익히기 위해 QPR로 임대를 떠났다.QPR로 임대를 떠난 양민혁은 곧바로 주전으로 나서 14경기 2골 1도움이라는 준수한 성적을 기록했으나 절대 만족할 만한 성과는 아니었다. 이번 여름에는 토트넘과 함께 아시아로 프리시즌 투어를 오며 1군 진입에 대한 기대감이 형성됐으나 구단과 양민혁의 선택은 또 챔피언십으로의 '임대'였다. 여름 이적시장서 포츠머스가 러브콜을 보냈고, 성사되며 2부로 향했다.기대를 받으며 포츠머스에 입성했으나 쉽지 않은 시간이 이어졌다. 옥스퍼드-레딩을 상대로 2경기 연속 출격했으나 4경기 연속 벤치에만 머물러야 했던 그였다. 경기 출전에도 기본적인 실수가 연발되며 현지 매체의 혹평을 피할 수 없었고, 그렇게 잠시 우리 곁에서 잊혀지는 듯했다. 하지만, 양민혁은 포기하지 않았고, 왓포드-미들즈브러를 상대로 득점포를 가동했다.이에 더해 레스터 시티를 상대로 시즌 첫 도움을 기록, 주전 자리를 꿰차는 듯했다. 기세를 이어 11월 A매치서는 오랜만에 홍명보 감독의 부름을 받아 대표팀 승선에도 성공했지만, 이후 퍼포먼스가 아쉬웠다. 대표팀서 복귀 후 밀월(미출전)-셰필드(16분)-브리스톨(9분)-찰턴(풀타임)-스완지(70분)-블랙번(45분)과의 경기서 들쑥날쑥한 출전 패턴이 이어졌다.이어 최근에는 더비(미출전)-QPR(5분)과의 일전서 단 5분 출전에 그쳤고, 존재감은 다시 사라졌다. 그러나 양민혁은 다시 찾아온 기회에서 극적인 득점포로 확실하게 본인 능력을 다시금 각인했다. 그가 이번 시즌 기록한 공격 포인트가 팀에 엄청난 승점을 벌어주고 있단 점은 주목 할만한 요소다.시즌 첫 득점이었던 왓포드와의 리그 8라운드서 선제골을 기록하며 팀에 승점 1점을 안겨준 가운데 이어진 미들즈브러전서는 선제 결승 골을 터뜨리면서 승점 3점을 벌어줬다. 이어진 레스터전서도 1-0으로 패배 위기에 몰려있던 후반 13분 절묘한 도우미 능력을 발휘, 포츠머스에 승점 1점을 벌어다 주는 결정적인 역할을 해내는 데 성공했다. 또 이번에도 위기의 순간 단 한 차례의 슈팅으로 승점 3점을 팀에 선물했다.즉 양민혁이 공격 포인트를 올린 4경기서 모두 패배하지 않은 포츠머스였던 셈. 총 3골 1도움을 기록하고 있는 양민혁은 이번 시즌 어려운 순간 늘 '히어로'처럼 등장해, 팀을 위기에서 구해냈고 이제 서서히 유럽 무대에 적응해 내가는 모습을 보여주고 있다.한편, 포츠머스는 내달 2일(한국시간) 브리스톨 시티와 리그 25라운드 일전을 치르게 된다.