'신한왕조 레전드' 최윤아 감독의 혹독한 초보 사령탑 신고식

연합뉴스

여자프로농구 용인 삼성생명이 최하위 인천 신한은행을 6연패에 빠뜨리고 공동 4위로 도약했다. 삼성생명은 29일 인천 도원체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 신한은행을 75-70으로 물리쳤다. 사진은 이날 경기에서 17점 7리바운드를 기록한 이해란이 공격하는 모습. (WKBL 제공)신한은행은 젊은 팀이다. 지난 시즌까지 최고참이었던 이경은 코치가 지도자로 자리를 옮기고 구슬도 은퇴하면서 1994년 최이샘, 1995년생인 주장 신지현 등 30대 초반의 선수들이 최고참급이며, 홍유순, 신이슬, 허유정, 미마 루이, 히라노 미츠키 등 젊은 선수들이 주축을 이루고 있다.최 감독은 지난 시즌까지 밖에서 바라본 신한은행을 평가하며 "에너지 레벨이 부족하더라. 중요한 타이밍에 경기가 풀리지 않을 때 선수들의 분위기가 바로 떨어지는 면이 강했다"고 분석한 바 있다.최 감독이 진단한 신한은행의 약점은 올시즌에도 유효하다. 벌써 10패를 당하는 동안 사실 신한은행이 상대에게 일방적으로 밀린 경기는 1~2차례에 불과하다. 더구나 최근 6연패를 당하는 동안 지난 5경기는 모두 5점 차 이내 박빙의 승부였다.신한은행의 최대 고민은 주전들의 미숙한 경기운영능력에 있다. 신한은행은 경기당 평균 턴오버가 11.2개로 6개 구단 중 가장 많다. 단지 기록된 수치상의 실책만이 아니라, 경기 흐름상 중요한 장면에서 실책이 나오거나 파울관리 미숙으로 상대에게 불필요한 자유투를 헌납하는 등 타이밍이 더 아쉬웠다. 이는 단지 연습만으로 단기간에 해결될 수 있는 문제가 아니라는 점에서 최 감독의 고민은 더욱 깊어진다.신한은행은 경기당 42.9개의 리바운드를 잡아내며 하나은행(43.5개)에 이어 2위에 올라있지만 정작 팀 득점은 60.9점으로 5위에 불과하다. 높이의 우위를 제대로 활용하지 못하고 있는 것이다. 신이슬(12.3점)과 홍유순(10.5점, 6.4리바운드)의 쌍두마차가 공격을 이끌고 있지만 아직 경험이 부족하다보니 승부처에서 안정감을 주지는 못하고 있다.미마 루이의 활용도 역시 고민거리다. 아시아쿼터로 올시즌 신한은행 반등의 핵심병기가 되어줄 것이라는 기대가 컸지만 9경기에서 17분 42초만을 소화하며 7.6점, 5리바운드를 기록 중이다. 2옵션으로 예상된 히라노 미츠키(18분 3초, 6.1점, 3.4어스트)와 출전시간을 양분하고 있다.루이는 지난 삼성생명전에서는 불과 12분 57초를 뛰면서 4점에 그쳤다. 잔부상으로 컨디션이 아직 불완전한 데다 수비와 리바운드 측면에서 최 감독이 원하는 만큼의 기대치를 만족시키지 못하고 있는 것으로 알려졌다.최윤아 감독은 삼성생명전 패배 직후 "경기에는 흐름이란 게 있다. 우리가 리드를 잡았을 때 이 흐름을 잘 못 잡고 있다. 현재 팀의 연패를 빨리 끊는 게 우선이다. 브레이크 기간 동안 잘 준비하겠다"며 변화를 다짐했다.신한은행은 새해 10일 BNK 썸과의 대결로 리그 일정을 재개한다. 최 감독은 같은 여성 사령탑인 박정은 감독과 지난 두 번의 맞대결에서 아직 이겨보지 못했다. 초보 감독의 무게를 온몸으로 체험하고 있는 최윤아 감독이 새해에는 과연 반전을 이끌어낼 수 있을까.