'6반지' 최형우-'무관' 강민호 결합, 우승 향해 달리는 삼성

삼성 강민호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)삼성 구단으로서도 강민호는 대체 불가능한 자원이었다. 최근 2년 연속 포스트시즌 진출을 이끈 안방마님의 안정감과 그에 대한 투수진의 신뢰는 숫자로 환산하기 어려운 가치를 지닌다. 시즌 후 2차 드래프트와 트레이드를 통해 장승현, 박세혁을 연달아 영입한 상황에서 주전 포수 강민호의 잔류를 통해 삼성 포수진은 리그 최고의 깊이를 갖추게 됐다.삼성 구단이 적극적인 전력 보강 행보를 보인 와중에 가장 눈길을 끈 것은 삼성 선수단 내부의 강력한 유대감이다. 투타의 핵심인 구자욱과 원태인이 강민호의 잔류를 공개적으로 요청했고, 삼성 복귀를 확정 지은 최형우까지 지원 사격을 했다. 삼성 복귀를 확정지은 최형우는 협상 중이던 강민호에게 "빨리 사인해라. 우승 반지 끼게 해 줄게"라며 잔류를 위한 강력한 동기부여를 제공했다.최형우는 삼성 왕조 시절 4개(2011~2014), KIA에서 2개(2017, 2024), 총 6개의 KS 우승 반지를 보유한 우승 청부사다. 반면 어느새 프로 22년 차가 된 강민호에게 한국시리즈 우승은 유일하게 남은 숙원이다. 우승 노하우를 아는 최형우와 우승이 간절한 강민호의 결합은 선수단 전체에 긍정적인 효과를 불러올 가능성이 매우 높다. 전력 보강에 성공한 삼성은 올시즌 통합 우승팀 LG 트윈스를 견제할 유일한 대항마로 꼽힌다.