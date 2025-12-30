'6반지' 최형우-'무관' 강민호 결합, 우승 향해 달리는 삼성

사이트 전체보기
[KBO리그] 역대 최초 'FA 4회 계약' 강민호의 잔류와 최형우의 귀환... 통합우승 LG 대항마로 부상한 삼성

25.12.30 16:32최종업데이트25.12.30 16:32
삼성과 FA 계약을 체결한 최형우와 강민호
통합 4연패(2011~2014) 이후 11년간 한국시리즈 우승이 끊겼던 삼성 라이온즈가 2026시즌 대권 도전을 위한 마지막 방점을 찍었다. 지난 28일, 베테랑 포수 강민호(40)가 KBO리그 사상 최초로 네 번째 FA 계약을 체결하며 사자 군단에 잔류했다.

FA 시장 개장 당시 예상과 달리 12월 초 친정 복귀를 선택한 최형우(42)영입과 함께 내부 FA 강민호를 잔류시킨 삼성 구단은 리그에서 가장 강력한 베테랑 리더십을 구축하게 됐다. 단순한 전력 보강을 넘어 왕조 재건이라는 명확한 메시지를 던진 셈이다.

강민호의 이번 계약(2년 총액 20억 원)은 리그 역사에 남을 이정표다. 체력 소모가 극심한 포수 포지션에서 만 40세의 나이에 네 번째 FA 계약을 따냈다는 것 자체가 믿기 힘들 정도로 철저한 자기 관리의 산물이다. 실제 강민호는 올시즌 총 127경기에 출장해 타율 0.269, 12홈런, 71타점, OPS 0.753 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.56으로 상위권 포수의 면모를 유지했다.

삼성 강민호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)
삼성 구단으로서도 강민호는 대체 불가능한 자원이었다. 최근 2년 연속 포스트시즌 진출을 이끈 안방마님의 안정감과 그에 대한 투수진의 신뢰는 숫자로 환산하기 어려운 가치를 지닌다. 시즌 후 2차 드래프트와 트레이드를 통해 장승현, 박세혁을 연달아 영입한 상황에서 주전 포수 강민호의 잔류를 통해 삼성 포수진은 리그 최고의 깊이를 갖추게 됐다.

삼성 구단이 적극적인 전력 보강 행보를 보인 와중에 가장 눈길을 끈 것은 삼성 선수단 내부의 강력한 유대감이다. 투타의 핵심인 구자욱과 원태인이 강민호의 잔류를 공개적으로 요청했고, 삼성 복귀를 확정 지은 최형우까지 지원 사격을 했다. 삼성 복귀를 확정지은 최형우는 협상 중이던 강민호에게 "빨리 사인해라. 우승 반지 끼게 해 줄게"라며 잔류를 위한 강력한 동기부여를 제공했다.

최형우는 삼성 왕조 시절 4개(2011~2014), KIA에서 2개(2017, 2024), 총 6개의 KS 우승 반지를 보유한 우승 청부사다. 반면 어느새 프로 22년 차가 된 강민호에게 한국시리즈 우승은 유일하게 남은 숙원이다. 우승 노하우를 아는 최형우와 우승이 간절한 강민호의 결합은 선수단 전체에 긍정적인 효과를 불러올 가능성이 매우 높다. 전력 보강에 성공한 삼성은 올시즌 통합 우승팀 LG 트윈스를 견제할 유일한 대항마로 꼽힌다.

과거 삼성 시절 4번의 우승에 기여했던 최형우
물론 우려의 시선도 존재한다. 이 둘의 합산 나이는 82세에 달한다. 삼성은 최형우(2년 총액 26억)와 강민호(2년 총액 20억)에게 총 46억 원을 투자했다. 언제 에이징커브가 와도 이상하지 않은 나이대의 두 선수가 계약 기간 동안 얼마나 건강하게 많은 경기를 소화하느냐가 삼성의 대권 도전 성패를 가를 전망이다.

하지만 삼성의 이번 투자는 합리적이라는 평가가 지배적이다. 김영웅, 이재현 등 신진 선수들의 급성장을 뒷받침하고 완급을 조절해줄 베테랑이 간절했던 구단이 내린 현실적인 결단이다. 최형우의 해결사 본능과 강민호의 안방 안정감이 시너지를 낸다면, 삼성이 꿈꾸는 '라이온즈파크 첫 한국시리즈 우승'은 현실이 될 가능성이 높다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 스포츠 전문 필진 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 삼성라이온즈 최형우 강민호

케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

