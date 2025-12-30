'21번째 대상' 유재석 "30개까지 노력"... '신인감독 김연경' 6관왕 돌풍

▲
2025 MBC 방송연예대상MBC
이번 < 2025 MBC 방송연예대상 >의 또 다른 주인공은 김연경+원더독스 선수단이었다. 올해 MBC 예능 중 가장 화제몰이에 성공한 <신인감독 김연경> 출연진들은 올해의 예능인상, 올해의 프로그램상, 신인상(이상 김연경), 베스트 커플상(김연경+인쿠시), 베스트 팀워크상, 핫이슈상(부승관) 등 무려 6개의 트로피를 휩쓰는 저력을 과시했다. 신인상 수상과 더불어 대상 후보에도 오른 김연경은 "현역 선수시절 신인상과 MVP를 동시에 수상했었다"라면서 최초로 예능에서도 동시 수상을 해보겠다는 너스레를 떨기도 했다.
지난 10년의 방영을 마감하고 시즌제 예능으로의 변신을 준비중인 <복면가왕> 역시 특별상, 우수상(신봉선), 프로듀서 특별상(이윤석) 등을 수상하면서 오랜 기간의 노고를 인정받았다. 출연진을 대표해서 김구라는 "10년이 됐는데, 프로그램 시작할 때 이렇게까지 오래 갈지 몰랐다. 노래 잘하는 분들이 너무 많고, K팝 덕분에 이렇게까지 올 수 있었다"라고 말문을 열었다.
"우리는 시청자들의 사랑을 받고 존재한다. '겸손함'을 교훈으로 이야기 하고 성공을 단순히 운으로 돌린다. 충분히 자신의 실력으로 오른 거다. 상 받으신 분들은 뽐내도 된다"라는 인상적인 소감으로 시청자들의 공감을 자아냈다. MC로 호흡을 맞춰온 김성주는 "2000명 정도 이 프로그램에 출연했는데 함께 해주신 많은 분들 감사하다. 사랑해주셔서 감사하고, 저의 40대를 <복면가왕>과 함께 하게해줘서 고맙다"는 인사를 전했다.
올해도 4시간 넘는 시상식 방영