'21번째 대상' 유재석 "30개까지 노력"... '신인감독 김연경' 6관왕 돌풍

MBC

큰사진보기 ▲2025 MBC 방송연예대상 MBC

매년 한 해를 정리하는 의미를 담아온 연말 시상식이지만 이번 < 2025 MBC 방송연예대상 >에 대해선 적잖게 쓴소리가 쏟아지기도 했다. 인기 프로그램 출연진의 논란이 일찌감치 잔치 분위기를 반감시킨 여파 속에 수많은 커뮤니티와 SNS에서 "MBC 시상식보다 핑계고 시상식이 훨씬 재밌었다"라는 의견이 곳곳에서 포착될 만큼 예전 같지 않은 연예대상의 초라해진 영향력을 다시 한번 깨닫게 만들었다.

​

해를 거듭할 수록 MBC를 비롯한 각종 TV 예능 프로그램들이 화제성+시청률 측면에서 고전을 면치 못하고 있지만 이에 반비례한 자화자찬식 행사를 4시간 이상에 걸쳐 진행하다보니 "시청자 민심을 제대로 읽고 있는 걸까?"라는 의구심을 자아낼 수밖에 없었다. 걸핏하면 "60초 후에 공개하겠습니다"라는 멘트의 남발 속에 쉴 틈 없이 쏟아지는 광고는 가뜩이나 느리게 진행되는 행사의 지루함을 가중시켰다.



※ 2025 MBC방송연예대상 수상자(작) 명단



▲ 대상 = 유재석

▲ 올해의 예능인상 = 전현무, 기안84, 장도연, 유재석, 김연경

▲ 올해의 프로그램상 = 신인감독 김연경

▲ 최우수상 = 김숙(구해줘!홈즈), 유세윤(라디오스타)

▲ 라디오 최우수상 = 테이(굿모닝FM 테이입니다)

▲ 특별상 = 복면가왕

▲ 우수상 = 신봉선(복면가왕), 덱스(태어난 김에 세계일주4), 구성환(나 혼자 산다)

▲ 라디오 우수상 = 김일중(여성시대 양희은, 김일중입니다), 이상순(완벽한 하루 이상순입니다)

▲ 프로듀서 MC상 = 붐(푹 쉬면 다행이야)

▲ 프로듀서 특별상 = 이윤석(복면가왕)

▲ 베스트 커플상 = 김연경·인쿠시(신인감독 김연경)

▲ 공로상 = 고 전유성

▲ 멀티플레이어상 = 민호(나 혼자 산다)

▲ 베스트 팀워크상 = 신인감독 김연경

▲ 인기상 = 쯔양(전지적 참견 시점), 박지현(나 혼자 산다)

▲ 베스트 엔터테이너상 = 옥자연(나 혼자 산다), 이시언(태어난 김에 세계일주4)

▲ 핫이슈상 = 부승관(신인감독 김연경)

▲ 올해의 작가상 = 노민선(놀면 뭐하니?)

▲ 신인상 = 김연경(신인감독 김연경), 최홍만(전지적 참견 시점/ 놀면 뭐하니?)

▲ 라디오 부문 신인상 = 더보이즈 에릭 (아이돌 라디오시즌4) 2025MBC방송연예대상 MBC방송연예대상 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 '놀면 뭐하니' 인사모 팬미팅, 유재석 울컥하게 만든 정준하

2025 MBC 방송연예대상이번 < 2025 MBC 방송연예대상 >의 또 다른 주인공은 김연경+원더독스 선수단이었다. 올해 MBC 예능 중 가장 화제몰이에 성공한 <신인감독 김연경> 출연진들은 올해의 예능인상, 올해의 프로그램상, 신인상(이상 김연경), 베스트 커플상(김연경+인쿠시), 베스트 팀워크상, 핫이슈상(부승관) 등 무려 6개의 트로피를 휩쓰는 저력을 과시했다. 신인상 수상과 더불어 대상 후보에도 오른 김연경은 "현역 선수시절 신인상과 MVP를 동시에 수상했었다"라면서 최초로 예능에서도 동시 수상을 해보겠다는 너스레를 떨기도 했다.지난 10년의 방영을 마감하고 시즌제 예능으로의 변신을 준비중인 <복면가왕> 역시 특별상, 우수상(신봉선), 프로듀서 특별상(이윤석) 등을 수상하면서 오랜 기간의 노고를 인정받았다. 출연진을 대표해서 김구라는 "10년이 됐는데, 프로그램 시작할 때 이렇게까지 오래 갈지 몰랐다. 노래 잘하는 분들이 너무 많고, K팝 덕분에 이렇게까지 올 수 있었다"라고 말문을 열었다."우리는 시청자들의 사랑을 받고 존재한다. '겸손함'을 교훈으로 이야기 하고 성공을 단순히 운으로 돌린다. 충분히 자신의 실력으로 오른 거다. 상 받으신 분들은 뽐내도 된다"라는 인상적인 소감으로 시청자들의 공감을 자아냈다. MC로 호흡을 맞춰온 김성주는 "2000명 정도 이 프로그램에 출연했는데 함께 해주신 많은 분들 감사하다. 사랑해주셔서 감사하고, 저의 40대를 <복면가왕>과 함께 하게해줘서 고맙다"는 인사를 전했다.