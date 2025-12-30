'6관왕' 이강인, '득점포 가동' 오현규... 유럽파 전반기 성적표 어땠나

AFP=연합뉴스

황인범은 지난 시즌 네덜란드 페예노르트로 이적하자마자 주전으로 활약했다. 퀸텐 팀버와 3선에서 더블 볼란치 역할을 맡은 황인범은 뛰어난 경기 조율 능력과 플레이 메이킹으로 핵심 자원 역할을 톡톡히 했다. 모든 대회 통합 30경기에서 3골 2도움을 기록하며 성공적인 연착륙을 알렸다.



하지만 올 시즌 로빈 반 페르시 신임 감독 부임 후 황인범의 입지에 다소 변화가 있었다. 전반기 동안 겨우 10경기 출전에 그쳤고, 90분 풀 타임을 한 차례도 소화하지 못했다. 루시아노 발란테, 팀버, 우사마 타르갈린 등 동 포지션에서 치열한 주전 경쟁을 벌이고 있다.



무엇보다 황인범의 발목을 잡은 것은 부상이었다. 지난 시즌 후반기부터 올 시즌 전반기까지 잔부상에 시달리고 있다.



오현규는 지난해 여름 벨기에 헹크로 이적해 안정적으로 자리잡았다. 비록 주전이 아닌 조커였지만 공식 대회 41경기 12골 2도움으로 두 자릿수 득점을 달성했다. 리그에서는 겨우 610분을 뛰고도 9골을 터뜨리며 순도 높은 골 결정력을 과시했다.



주전 골잡이 아로코다레의 이적으로 오현규는 자연스럽게 주전으로 발돋움했다. 오현규는 기대에 완벽하게 부응하고 있다. 공식 대회 25경기 10골 3도움이다. 유럽 진출 후 두 시즌 연속 두 자릿수 득점이다. 특히 유로파리그에서만 무려 4골을 폭발시키는 등 유럽 대항전에서도 자신의 가치를 입증했다.



설영우는 지난해 여름 세르비아 최고 명문 즈베즈다로 이적한 뒤, 리그 6골 5도움, 챔피언스리그 3도움을 기록하며 세르비아 슈페르 리가와 컵대회 2관왕의 주역으로 활약했다. 올 시즌 전반기에는 모든 대회 통합 23경기에서 1골 6도움을 기록하는 등 물오른 공격력을 과시 중이다.



설영우의 다음 목표는 유럽 빅리그로 향하고 있다. 지난 여름 잉글랜드 챔피언십 셰필드 유나이티드와 강하게 연결됐으나 끝내 이적이 성사되지 않았다. 설영우는 올 겨울 이적시장에서 다시 한 번 다수의 클럽으로부터 러브콜을 받고 있는 상황이다.



볼 경합하는 이강인(좌측)PSG 3년 차에 접어든 이강인(PSG)의 우승컵 수집이 올 시즌 전반기에도 이어지고 있다. 준주전급 자원으로 꾸준하게 경기에 나선 이강인은 UEFA 슈퍼컵과 인터컨티넨탈컵 우승에도 힘을 보탰다.프랑스 리그1 낭트에서 활약 중인 권혁규는 주전 수비형 미드필더로 자리 잡으며, 홍명보호에도 승선하는 기쁨을 누렸다.네덜란드 페예노르트의 황인범은 부상에 신음하며 주전 경쟁에서 어려움을 겪고 있다. 오현규는 올 시즌 벨기에 헹크에서 주전 스트라이커로 도약한 이후, 전반기에 두 자릿수 득점을 기록하며 성공적인 시즌을 보내고 있다. 세르비아 최고 명문 즈베즈다에서 뛰고 있는 설영우는 유럽 빅리그 이적을 추진 중이다.이강인은 명실상부한 유럽 최고의 클럽에서 뛰고 있다. PSG는 2024-25시즌 프랑스 리그1, 프랑스컵, 트로페 데 샹피옹(슈퍼컵), UEFA 챔피언스리그 우승에 이어 올 시즌 전반기에도 2개의 우승컵을 추가했다. 2025년에만 무려 6개의 트로피를 획득했다.2023년 여름 PSG 입단 이후 어느덧 3번째 시즌을 소화 중인 이강인은 지난달 10일 리그 12라운드 리옹전에서 PSG 통산 100경기 출전을 달성했다.이강인은 지난 시즌 PSG 구단 역사상 최초의 챔피언스리그 우승 멤버로 이름을 올렸지만 결승전 결장을 포함, 토너먼트에서 겨우 19분을 뛰는 데 그쳤다.지난 시즌 전반기만 하더라도 비교적 많은 기회를 확보하며 루이스 엔리케 감독의 신뢰를 받았으나, 흐비차 크바라츠헬리아의 영입과 데지레 두에의 성장, 파비안 루이스-비티냐-주앙 네베스로 이어지는 중원 삼각편대와의 경쟁에서 밀린 것이 뼈아팠다. 창의적인 플레이, 넓은 시야, 기술적 역량보다 높은 점수를 받지 못한 부분은 빠른 속도 전환, 활동량이다.이에 올 여름 이강인이 PSG를 떠날 것이란 현지 언론의 예상이 쏟아졌다. 그런데 이강인은 끝내 잔류를 택했다. 그에게 기다리는 것은 살얼음판 경쟁이었다.이강인은 지난 시즌 후반기보다 좀 더 많은 기회를 확보했다. 이강인의 올 시즌 기록은 모든 대회 통합 25경기 3골 2도움이다. 리그에서는 16라운드가 종료된 현재 무려 14경기에 나섰다. 선발로 뛴 경기는 11차례다.출전하는 경기마다 임팩트 있는 모습을 보여주자 현지 언론은 이강인에게 호평일색이다. 최근 6경기에서 1골 2도움을 올리며 절정의 컨디션을 뽐내던 이강인은 지난 18일 열린 플라멩구와의 인터컨티넨탈컵 결승전에서 35분을 뛰고, 햄스트링 부상으로 조기 교체 아웃됐다. 상승세가 꺾인 것은 아쉬움으로 남는다.최소 2~3주 동안 결장이 예상됨에 따라 당장 다음달 5일 재개되는 후반기 리그 17라운드 파리FC전, 9일 있을 마르세유와의 트로피 데 샹피옹 결승에서 결장이 유력하다.권혁규는 스코틀랜드 셀틱으로 이적한 이후 2시즌 동안 자리를 잡지 못하며 주로 임대를 다녔다. 2023-2024시즌 세인트 미렌에서 9경기, 2024-2025시즌 히버니안에서 22경기를 뛴 권혁규는 올 여름 프랑스 리그1 낭트로 깜짝 이적했다.스코틀랜드보다 훨씬 높은 수준의 리그임에도 권혁규는 주전 자리를 꿰차는 데 성공했다. 올 시즌 리그 12경기(선발 9)에 출전했고, 757분의 적지 않은 시간을 소화했다. 이에 권혁규는 지난달 18일 가나와의 평가전에서 감격의 A매치 데뷔전을 치렀다.팀 동료 홍현석은 지난 시즌 독일 분데스리가 마인츠에서 주전 확보에 어려움을 겪으며 올 여름 낭트로 임대돼 재도약을 노렸다. 그러나 낭트에서조차 여전히 자리를 잡지 못하고 있다. 고작 6경기(선발 3)에 나서는 데 그쳤다. 출전 시간은 284분에 불과하다. 10월 5일 브레스트전 이후 거의 3개월 동안 벤치에만 앉으며 추운 겨울을 보내고 있다.