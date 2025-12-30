'50만 달러 삭감' 에레디아, 니퍼트처럼 반등할까

통산 타율 .342에 빛나는 외국인 타자 에레디아가 내년에도 SSG 유니폼을 입는다.
SSG 랜더스 구단은 29일 보도자료를 통해 외국인 타자 기예르모 에레디아와 총액 130만 달러(계약금 30만+연봉 80만+옵션 20만)에 재계약을 맺었다고 발표했다. 에레디아는 "SSG와 함께 시즌을 맞이할 수 있어 기쁘다. 지난 3년 동안 동료들은 물론 팬들의 사랑을 느끼며 한국 생활을 이어왔다. 2025년은 개인적으로 부상 때문에 아쉬움이 있었지만 2026시즌에는 좋은 경기력을 보여 드리겠다"고 소감을 밝혔다.
2023년부터 SSG에서 활약한 에레디아는 지난 3년 동안 354경기에 출전해 타율 .342 475안타 46홈런 248타점 204득점을 기록했고 뛰어난 좌익수 수비로 3년 연속 KBO 수비상을 수상했다. 다만 올 시즌 허벅지 부상과 아내의 출산으로 96경기 출전에 그치며 규정 타석을 채우지 못했다. 180만 달러였던 연봉 총액이 130만 달러로 삭감된 에레디아는 내년 KBO리그 최고 교타자의 위용을 되찾을 수 있을까.