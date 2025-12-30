중요한 건 돈이 아니라고 했지만... '캐셔로'의 자기모순

* 이 기사에는 해당 작품의 스포일러가 포함되어 있습니다.
동명의 웹툰을 원작으로 한 넷플릭스 오리지널 드라마 <캐셔로>가 지난 26일 공개됐다. 공개 직후 화제의 요리 예능 <흑백요리사 2>를 밀어내며 단숨에 대한민국 넷플릭스 TV 시리즈 1위에 오른 뒤, 현재까지 그 자리를 지키고 있다.
출연진 면면도 화제성을 뒷받침한다. 올해 드라마 <태풍상사>로 인상적인 연기를 보여준 이준호가 주인공 상웅 역을 맡았고, <폭군의 셰프>에서 열연했던 이채민(조나단)과 강한나(조안나)는 남매 빌런으로 등장해 존재감을 각인시킨다. 여기에 김혜준(민숙), 김병철(변호인), 김향기(방은미)까지 합류하며, 이들의 얼굴을 한 화면에서 만나는 것만으로도 반가움을 더한다.
주인공 상웅은 결혼 자금과 집값에 허덕이는 평범한 공무원이다. 여자친구 민숙과 결혼을 약속했지만, 현실은 늘 돈 앞에서 막힌다. 그런 그에게 어느 날 아버지로부터 초능력이 전수된다. 정확히 말하면 물려받았다기보다는, 상웅의 의지와 무관하게 강제로 떠안게 된 힘에 가깝다. 더 정확히 말하면, 상웅은 이 초능력을 아버지로부터 돈 만 원에 '강매'당했다.