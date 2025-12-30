이주 배경 시민 대하는 이 드라마의 자세, 왜 한국에는 없을까?

인간은 땅에 발 붙이고 사는 존재다. 내가 사는 땅, 내가 자란 고향으로부터 자유롭지 못하다. 그 결과로써 익숙한 것을 보통이며 표준이라 여긴다. 그저 내게 친숙했을 뿐인 것을 온 사회, 나아가 온 세상의 표준적 질서라고 생각한다. 많은 경우 이는 착각이다. 그러나 닫힌 것이 나 자신임을 깨닫고 열린 자세로 진실을 수용하는 이는 얼마나 드문가. 세상의 많은 문제가 이로부터 비롯된단 건 아픈 진실이다.
한국은 세계적 표준으로부터 상당히 벗어나 있는 국가다. 그나마 세계적 표준에 가깝다는 OECD(경제협력개발기구) 소속 국가들 사이에서도 각종 지표가 최고나 최하를 오간단 사실이 이를 잘 보여준다. 세계에서 가장 낮은 출산율부터 가장 높은 수준의 자살률과 산업재해 발생률 또 세계 유일의 휴전 분단국 등 여러 특이점은 한국이 스스로 떠올리는 것만큼 보통의 표준국가가 아니란 사실을 잘 보여준다.
다수 한국인이 여전히 갖고 있는 단일민족국가란 믿음부터가 왜곡된 자기인식의 증명이다. 2025년 기준으로, 이주 배경 인구수는 270만 명을 넘어섰다. 전체 인구의 5%가 넘는 수치다. 지자체 가운데선 이주 배경 인구가 전체의 2할을 넘어선 곳도 있다. 외국인, 귀화자, 이민자 2세 등 다양한 이유로 한국을 삶의 터전으로 삼고 있는 이주 배경 인구들이다. 이미 한국의 주요한, 무시할 수 없는 구성원이다. 농업과 어업, 제조업 등 기초산업의 역군이며, 결혼이주를 통해 다음 세대 구성원을 낳은 이들이다. 급속히 커져가는 이들의 비중에도 다수 한국인의 인식은 이 나라가 우리의 것인 동시에 그들의 것이기도 하다는 사실을 무시하고 있는 듯 보인다. 한국은 진정으로 그들을 맞이할 준비가 되어 있는 것일까.