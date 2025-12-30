이주 배경 시민 대하는 이 드라마의 자세, 왜 한국에는 없을까?

쇼타임

스틸컷미국 케이블채널 쇼타임의 역작 <덱스터>의 주인공은 미국 마이애미 경찰청 법의학자이자 혈흔분석가 덱스터 모건(마이클 C. 홀)이다. 덱스터는 강력범죄에 휘말린 엄마가 살해당하는 모습을 유년 시절 목격한 뒤 담당 형사였던 해리(제이스 레마 분)에게 입양돼 자란 인물이다. 어린 시절 충격 탓인지 정상적인 감정 발달이 이뤄지지 않고 사이코패스적 특징이 발현된 건 주목할 만한 부분이다. 이 같은 현상을 발견한 해리가 그를 철저히 교육한 결과로 덱스터는 제 충동을 효과적으로 감추고 다른 사람들 사이에 섞여 살아간다.물론 해리의 교육이 덱스터를 완전히 보통사람으로 만든 건 아니다. 이 드라마가 성공에 이른 가장 큰 요인은 '살인마를 사냥하는 연쇄살인범'이란 독특한 설정에 있는데, 해리가 덱스터를 바로 그와 같은 인물로 키워낸 것이다. 아버지의 엄격한 방침에 따라 오로지 죽어 마땅한 이만 사냥하는 덱스터는 철저히 제 존재를 감춘 채 마이애미에 출몰하는 사냥감을 추적한다. 경찰청 강력계는 그가 이 같은 활동을 해나가기에 최적인 장소. 드라마는 자연스레 경찰 내부의 모습을 인상적으로 내보인다.매 시즌 전보다 강한 자극에 골몰하는 드라마다. 시즌5는 지난 시즌의 마지막에 사랑하던 아내 리타를 잃은 덱스터가 그 상실감을 극복하려 발버둥치는 모습을 담는다. 이 시즌의 주된 상대는 날씬한 금발 여성만 타깃으로 삼는 연쇄살인범 패거리, 일명 '드럼통 살인마'다. 경찰에 앞서 그들을 잡으려는 덱스터의 이야기 뒤로, 이 시즌은 경찰청 내부에서 빚어지는 여러 사건들을 인상적으로 포착한다.드라마는 단순히 강력범죄를 재료로 삼는 데서 그치지 않는다. 경찰청 내부의 알력과 정치판도를 보여주며 사건이 경찰 내부에서 어떻게 처리되는지도 담아낸다. 언론의 조명이며 시민사회의 관심에 따라 사건을 다루는 태도가 달라진다는 사실, 또 영장을 내주는 법원 판사와의 관계가 결과를 달리 가져온다는 점도 드러내길 주저하지 않는다. 하다못해 형사들 사이의 연애까지도 주된 재료로 삼는 통속적 작법 또한 적극 활용한다.