욕 먹어도 좋아, '전설' 고다르가 1959년에 꿈꾼 '새로운 영화'

▲
<누벨바그> 스틸오드(AUD)
영화를 보기 시작했다. 처음엔 머리가 지끈거리며 두통이 올 지경이다. 영화 역사에 찬란하게 기록된 걸작의 제작 과정과 누벨바그 사조를 상징하는 대표적인 이름들이 속속 화면에 정신없이 출현하기 때문이다. 어디서 본 듯한 장면과 인물들의 면면이 등장할 때마다 눈을 큼지막하게 뜨고 필사적으로 뇌세포를 더듬으며 기억을 끄집어내야 한다. 글자로만 읽었거나 어렴풋이 흐릿하게 남은 인명과 해설을 온전하게 재구성하는 건 가혹한 부담일 뿐이다.
깔끔하게 두 손 두 발 다 들고 포기, 아니 발상을 전환하기로 한다. 그저 지금 눈앞에 펼쳐지는 영화의 리듬감에 몸과 머리를 맡기고 흘러가는 방법이다. 그러자 이내 마음이 편안해지고 쉴 새 없이 키득키득 웃음을 참을 수 없게 되었다. 너무나 신나고 즐거운, 마치 작중 고다르와 영화의 친구들이 근심 걱정 태산인 제작자만 제외하고 함께 실실 유쾌하게 웃으며 작업에 임하던 것처럼.
무엇보다 시각적 황홀경을 제공하는 건 영화의 만신전에 오른 숱한 이름들, 마치 그리스 신화에 등장하는 올림포스의 신들이 화면에 강림하듯 속속 연달아 출현한다. <네 멋대로 해라> 촬영 과정이 기본 배경이니 당연히 나올 수밖에 없는 고다르와 진 세버그, 장 폴 벨몽도는 물론, 영화에 참여한 트뤼포와 샤브롤, 평론 시절부터 동료인 아녜스 바르다, 에릭 로메르, 자크 리베트 등 쟁쟁한 이름들이 스크린을 가득 채울 지경이다. 여기에 우정 출연 찬조라도 하듯 로베르토 로셀리니와 장피에르 멜빌, 로베르 브레송까지 시침 뚝 떼고 슬그머니 끼어든다. 다른 건 몰라도 이 시각적 황홀경을 누리는 호사에는 이견이 달리 있을까?
놀라움은 이것으로 끝나지 않는다. 얼마나 집요하게 캐스팅에 골몰했을까 궁금할 만큼 실제 인물의 대역으로 등장하는 거의 모든 배우가 당사자와 놀랍도록 닮은꼴이다. 섭외 담당자를 칭송하지 않고는 못 배길 정도다. 기성 배우 대신에 최적화한 이미지와 캐릭터를 최우선 설정한 덕분일 테다. 의도적으로 신예 연기자 위주로 고른 데다, 훗날 프랑스 국민배우로 등극한 장 폴 벨몽도 역은 아예 <누벨바그>가 장편 데뷔작이라 할 정도로 <네 멋대로 해라> 시절 고다르에 빙의한 마냥 링클레이터 감독은 남이 뭐라건 자신의 선택을 확신하며 집중한다.
마치 시간여행을 한 것처럼 영화 역사의 결정적 전환점으로 관객을 인도하는 화면 속 이미지는 극한의 호흡으로 1959년의 어느 날, 채 한 달도 되지 않는 시공간을 부활시킨다. 마치 영화와 현실을 왕복하며 조립하듯 작가의 상상을 현실로 옮기던 누벨바그 작가들의 자세처럼, 감독은 그 역사의 현장을 '전설'이 아니라 지금 바로 우리 앞에서 일어나는 '사건'처럼 펼쳐 보이는 것이다. 영화 악동의 모험을 보면서 꿈을 키운 또 다른 악동이 경의를 담아 어깨에 힘 빼고 있는 그대로 재현하는 실험이다. 이건 '찐' 사랑이 아니면 불가능한 도전이다.
'영화의 위기' 논하는 시대에 현대 영화의 시작 복원한 뜻은?