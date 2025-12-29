재난 영화 아닙니다, 알고 보면 심리 과학 다룬 '대홍수'의 매력

AI의 지능이 어디까지 발전했는가는 더 이상 놀라운 소식이 아니다. 알파고가 인간을 이긴 지 10년, 각종 전문 자격시험을 통과하는 것을 넘어 이제 AI는 스스로 판단하고 행동하는 'AI 에이전트'의 모습으로 우리 일상에 들어오고 있다.



영화 <대홍수>는 그다음을 질문한다. AI가 마음을 가질 수 있을까? 그리고 그 마음은 어디까지 발달할 수 있나?



안나의 마지막 미션



갑작스럽게 인류 최후의 날이 닥치고 '다윈 센터'의 구안나(김다미) 책임연구원은 신인류에게 탑재할 '이모션 엔진'을 만들 수 있는 유일한 사람이다. 3D 프린팅으로 인간과 똑같은 신체, 지능과 번식 능력까지 부여하는 기술은 완성되었지만, 인류를 인류답게 지속시킬 '마음'이 마지막 미션으로 남았다.



안나는 '나는 이모션 엔진을 완성시킬 수 있는 사람이 아니'라며 자신 없는 모습을 보이지만, 키우던 아이 자인(권은성), 정확히는 아이 버전의 실험체 뉴맨 77과 분리되고 스스로 실험체가 되기로 한다. 이제 대홍수는 마음을 생성하기 위한 거대한 가상 실험실로 새롭게 설정된다.



실패하면 처음으로 돌아가 다시 시작하는 것은 '폐쇄형 루프(Closed-loop)' 시스템을 뜻한다. '폐쇄형 루프'는 출력된 결과값(output)이 다시 입력(input)으로 돌아와 시스템을 보정하는 구조로, 아이를 구하고 이모션 엔진을 완성할 때까지 무한 반복될 것이다. 실패한 경험을 통해 정보와 감정이 축적되고, 다음 루프에서 더 정교한 선택을 하도록 강화 학습(Reinforcement Learning) 한다. 시행착오를 통해 보상(Reward)을 최대화하여 최적의 방법을 스스로 학습하는 머신러닝 기법인 것이다.



안나는 실험체가 되어 '프로젝트를 성공할 때까지 멈추지 않겠다'는 약속을 한 셈이다. 목표는 오직 하나, 엄마를 기다리고 있을 자인을 다시 만나고, 이모션 엔진 책임연구원으로서 '엄마의 마음'을 완성하는 것이다. 인류의 멸망이라는 배수의 진을 치고 안나는 뇌를 서버와 연결한다.



안나는 수없이 실패하지만(시뮬레이션 속에서 죽지만) 고통을 피하지 않는다. 매번 다시 시작하며 조금씩 나아간다. 처음에 다소 수동적으로 보였던 안나는 차츰 도움을 주는 존재가 되고, 적극적으로 도움을 요청하기도 한다. 위협적인 상황에 뛰어들고 나중에는 정예 보안 요원들과 능숙하게 총격전까지 벌인다. 안나의 변화는 급격해 보이지만 수만 번의 시뮬레이션 동안 '외상 후 성장(Post-Traumatic Growth)'이 일어난다면 충분히 가능한 변화다.



외상 후 성장은 단순히 상처를 회복하는 것을 넘어, 극심한 고통을 겪은 뒤 이전보다 더 높은 수준의 심리적 성숙과 존재의 변화를 이루는 현상을 뜻한다. '세상은 이럴 거야, 나는 이런 사람이지' 라고 생각했던 기존의 신념들이 '붕괴와 재구성'을 경험하면서 변화한다. 고통에 대한 공감이 깊어지고, 사람들과의 연결이 소중해지며, 자신의 새로운 가능성을 발견한다. 내면이 단단해지고 강인해는 것은 물론이다. 고통을 겪기 전의 나로는 돌아갈 수 없지만, '새로운 나'로 진화하는 것이다.



구체적인 경험에 대한 기억을 떠올리고, 감정을 안전하게 재경험하는 것은 심리치료의 원리이기도 하다. 고통스러운 기억과 감정을 떠올리고 꺼내는 과정은 무척 괴롭지만, 재처리해서 새롭게 저장한 감정은 처음과 다른 의미다. 안나는 물 속에 두고 나올 수밖에 없었던 죽은 연인에 대해 말하기를 꺼리는데, 이는 트라우마의 대표적인 회피 반응이다. 물속은 안나에게 사랑하는 이를 잃은 트라우마를 촉발하는 공간이기도 하다.



안나의 시도



그럼에도 안나가 계속해서 시도할 수 있는 요소들이 있다. 안나를 향한 자인의 믿음, 곁을 지키는 희조(박해수)의 조력, 구출한 아이와의 상호작용으로 안나의 마음은 진화하고, 다음 선택에 용기를 더한다. 그렇게 계속되는 무수한 구체적인 경험은 다시 감정을 생성시키고, 감정은 기억을 촉발한다. 우울하고 무감하게 지냈던 시절은 기억이 별로 없고, 생생하고 강렬했던 순간이 기억에 남아있는 까닭은 기억은 감정 주머니와 연결되어 있기 때문이다. 안나는 눈앞의 비극을 사랑의 서사로 다시 쓰는 산모를 보고 비로소 자인과의 기억을 떠올린다.



안나에게는 자인과 헤어진 순간이 '버리고 가서 미안'한 장면이지만, 자인에게는 '엄마가 돌아올 것이라고 약속'한 장면이다. 이토록 비합리적이고 순수한 믿음이, 그 믿음을 공유하는 관계가 '이모션 엔진'의 핵심이었다. 돌아보면 아이의 이모션 엔진은 처음부터 완성되어 있었다.



아이의 무한한 신뢰를 경험한 안나는 또 한번 진화한다. 보안요원에게 다시 쫓기는 찰나, 이제 서로가 함께하는 방법은 시퍼런 물이 넘실거리는 곳밖에 없다.



"먼저가, 엄마가 곧 갈게"



안나의 말에 자인은 고개를 한번 끄덕이고는 망설임 없이 바다로 뛰어든다. 그 순간 세상을 뒤엎는 파도도 안나의 몸을 속박한 보안요원도 모두 배경이 되고, 오직 안나가 아이를 향하는 마음만이 강렬해진다. 모든 가능성의 확률을 뛰어넘은 안나의 데이터는 새로운 움직임을 창조한다. 신인류가 멸망하지 않기 위해 꼭 필요한 데이터, 엄마의 이모션 엔진이 완성된 것이다.



우리가 사는 현실도 홍수 같은 고통이 범람하는 일상(The Great Flood of Daily Life) 이라고 한다면, 어쩌면 거대한 실험은 계속되고 있는지도 모른다. 아이일 때 이미 우리의 이모션 엔진은 완성되었다는 것을 기억해 보자. 요즘 몇몇 AI를 써보니 지능 우위는 AI에게 내어줄 수밖에 없겠다. 하지만 일상에는 고통스러운 순간이 태반이니 마음을 생성하는 건 인간이 유리하다 싶다.



오늘은 어떠한 경험을 통해서 어떠한 감정을 생성했는지 일기를 써보는 것도 좋겠다. 고단한 일상에 지치고 괴롭기도 했지만 '계속 같이 있어서 좋다면' 인류를 지속시키는 데이터를 발생하는데 기여한 셈이다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기