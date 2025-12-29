불의 세계로 확장된 판도라 '아바타 : 불과 재'

▲
영화 '아바타 : 불과 재'의 한 장면월트디즈니 컴퍼니 코리아
제임스 카메론 감독이 연출하고, 샘 워싱턴, 조 샐다나가 주연한 아바타 3부작인 영화 <아바타 : 불과 재>가 12월 28일자로 국내 누적 관객수 400만 명을 돌파하고, 개봉 2주 연속 국내외 주말 박스오피스 1위를 고수하고 있다.
2009년, 지금껏 본 적 없는 신비로운 판도라와 함께 '나비족'의 세계를 3D로 그려내며 영화적 체험의 기준을 다시 쓴 '아바타'는 국내에서 개봉한 외화 작품으로 최초로 천만 관객을 돌파하며 전체 1362만 관객을 동원, 글로벌 흥행 수익 29억 2371만 달러(약 4조 551억 원)를 돌파하고, 역대 월드 와이드 박스오피스 1위를 기록했었다.
<아바타 : 불과 재>는 여전히 압도적인 이미지로 관객을 판도라로 끌어당긴다. 불길이 번지는 숲, 화산재처럼 흩날리는 생명의 파편들, 붉게 물든 하늘은 '아바타' 시리즈가 왜 극장 경험을 전제로 만들어진 프랜차이즈인지 다시금 증명한다.
그러나, 이번 영화에서 판도라는 더 이상 푸르고 평화로운 공간이 아니다. 불과 재는 이 세계가 맞이한 위기의 시각적 언어이며, 영화는 그 파괴의 순간을 집요하게 응시한다.