"풍력발전, 원자력보다 수출액 3배... 진정한 수출효자는 재생에너지"

KBS1 <시사기획 창>의 한 장면.KBS1
- 방송 마친 소회가 어때요?
"우리나라 풍력 발전 50주년을 맞아서 제작하는 프로그램이었어요. 그러다 보니 50년의 역사도 담아야 하고 현재 갖고 있는 문제점도 다뤄야 되고 또 해외 사례나 미래에 어떻게 해야 될 것인가까지 담으려고 하다 보니까 내용이 엄청 많거든요. 사실 역사나 지금 문제점만 해도 각각 한 편을 만들 수 있을 것 같았는데 이 모든 내용을 50분 안에 넣으려니까 쉽지 않았어요, 취재도 쉬운 건 아니었지만 결국에는 원하는 대로 해낼 수 있었고, 스태프들도 훌륭하게 도와주신 덕분에 만족할 만한 결과물로 마무리할 수 있었던 것 같습니다."
- 우리나라가 풍력 발전 50주년을 맞이하게 됐다고 말씀하셨잖아요. 취재 계기를 좀 더 설명해 주세요.
"제가 제주에서 2013년부터 근무하고 있어요. 제주도는 곳곳에 풍력 발전기가 있거든요. 그래서 자연스럽게 풍력 발전기를 접하게 됐어요. 근데 제대로 관심을 갖게 된 건 2017년쯤이에요. 서귀포시에 대정읍이라는 곳이 있어요. 그 앞바다에서 해상 풍력 발전 사업이 추진됐는데 어민분이나 지역 주민이나 환경단체가 굉장히 반대하셨었거든요. 그래서 반대하는 이유를 취재하다가 풍력 발전이 꽤 역사가 깊고 들여다볼 부분이 많다는 생각을 하게 됐어요. 그때부터 취재를 이어오다 보니까 제주에서 풍력 발전 관련된 뉴스가 생기면 제가 하는 방향으로 하게 되면서 자연스럽게 더 많은 관심을 갖게 됐습니다. 그러다 올해가 50주년이라는 소식을 알게 되면서 뭔가 해봐야 겠다는 생각이 들게 된 거죠."
- 프롤로그에서 제주칠머리당영등굿을 보여줬는데 보여준 이유가 있을까요?
"이게 어떤 의례냐면 영등할머님이 제주를 찾아올 때랑 떠날 때 하는 의례예요. 영등할머니가 바람의 신이거든요. 얘기를 들어보면 한 2월쯤에 제주도 서쪽으로 들어와서 동쪽으로 나가면서 곡식의 씨앗들을 뿌리고 떠난다고 전해지는데 바람에 대한 제주 사람들의 생각이 반영돼 있다고 생각 하거든요. 왜냐하면 제주는 바람이 굉장히 강하기 때문에 구멍이 송송 나 있는 돌담도 있고 지붕도 굉장히 낮고 굉장히 바람이 센 지역인 게 제주거든요. 특히 이 굿 하는 2월은 바람이 너무 강해서 아무런 생업을 할 수 없는 기간이에요. 제주 사람들은 어차피 일을 하지 못하니 그 기간 바람의 신에게 올 한 해 농사 잘 되게 빌었던 행사가 칠머리당 영등굿이어요. 이처럼 과거 제주도민에게 고난이자 적응의 대상이었던 바람이, 이제 풍력발전을 통해 부(富)를 가져다주는 자원이 됐다는 걸 상징적으로 보여주기 위해 영등굿을 보여줬죠."
- 제주의 재생 에너지 비율이 우리나라 평균보다 높은 거 같은데 이유가 있나요?
"제주도에 바람이 많으니까, 지속적으로 풍력 발전에 대한 관심이 많았어요. 그래서 처음 바람으로 전기를 만들어서 판 것도 제주도고 해상풍력 발전을 처음 한 것도 제주도거든요. 그리고 또 제주도가 예전부터 카본프리 아일랜드라고 그래서 2030년까지 탄소 없는 섬을 만들겠다는 비전을 제시한 적이 있었어요. 그런 선언들이 있었기 때문에 재생에너지 보급도 늘리고 전기차 비율도 늘리는 노력이 있었어요. 지금 우리나라의 재생에너지 발전 비율이 10% 정도 되는데 제주도는 한 20%로 2배 정도 되고 있고 올해 4월에는 바람이 굉장히 잘 불고 또 햇볕도 굉장히 잘 비쳐서 태양광하고 풍력만으로도 제주도민이 모두가 필요로 하는 전기를 한 4시간 동안 다 충족해 줄 때도 있었거든요."
- 우리나라 최초의 풍력발전이 1975년이라고 나오던데 그 당시 우리나라는 개발도상국이었잖아요. 때문에 여유 없었을 것 같은데 풍력 발전 생각한 게 대단한 것 같아요.
"개도국이어서 오히려 더 필요했던 것 같아요. 왜냐하면 그 당시 석유의 의존도가 굉장히 높아질 때인데 우리나라는 기름 한 방울도 안 나는 나라잖아요. 에너지가 굉장히 국가 성장에 있어서 중요한 부분인데 이걸 대부분 수입에 의존하고 있으니까 우리 스스로 만들 수 있는 게 뭔가 없을까 고민하던 끝에 태양열 등이 나왔던 것 같고요. 그중에 풍력도 가능성 있는 발전원으로 바라봤던 거죠. 특히 우리 사회에서는 박정희 대통령 하면 원자력 발전을 떠올리는 경우가 많은데, 우리나라에서 처음으로 풍력발전 개발 지시한 대통령도 박정희 대통령이라는 점이 신선하게 다가왔습니다."
- 해상 풍력과 육상 풍력의 차이는 위치인지 아니면 다른 것도 있나요?
"가장 근본적으로 위치의 차이죠. 바다에 하면 해상 풍력이고 땅에서 하면 육상 풍력인데 해상 풍력이 육상 풍력보다 좋은 이유가 해상 풍력은 바다에 설치하잖아요. 바다는 그 주변에 장애물이 없어요. 그러나 육상 풍력은 산도 있고 나무도 있고 주변 장애물이 많으니까 바람의 질이 일정하지 않는다고 해요. 그리고 풍력 발전기가 소음 같은 것도 있어요. 그게 육상에 있으면 아무래도 주변 주민들이 불편해하실 수 있는데 바다로 가면 그런 문제도 해소 되죠.
육상 풍력 같은 경우는 보통 높은 곳에 올라가서 지으려고 하거든요. 강원도 같은 데 생각해 보시면 이것도 바람의 질이나 풍속 때문에 그런 건데 그 과정에서 산을 굉장히 많이 깎아서 설치하고 있어요. 그러다 보니까 오히려 대규모로 못하는 측면이 있는데 해상 풍력은 훨씬 크게 많이 만들 수 있는 거죠. 우리나라는 산지가 많은 반면 삼면이 바다로 둘러싸여 있기 때문에 해상 풍력의 잠재력이 더 크다고 볼 수 있겠습니다."
- 육지도에서 어민들이 해상 풍력 발전기 설치를 반대한 거 같은데 피해가 있나요?
"피해가 있을 수 있죠. 왜냐면 말씀드렸듯이 해상 풍력은 되게 크고 대규모로 조성할 수 있어요. 근데 해상 풍력 위치 결정할 때 과거에는 어민과 협의하는 과정이 별로 필요 없었어요. 발전사업자가 원하는 장소에서 추진하는 겁니다. 그러다 보니까 어민들이 조업하는 어장하고 겹치는 경우가 많은데 해상풍력 발전사업 같은 경우 한 번 설치하면 최소 20년 동안 거기 서 있거든요. 그러다 보니까 어민들 입장에서는 어장을 뺏기게 된다고 생각하게 되는 거죠."
"중국, 시진핑 주석 '쌍탄 전략'에 따라 풍력 발전 보급 계속"