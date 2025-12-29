사이트 전체보기
"풍력발전, 원자력보다 수출액 3배... 진정한 수출효자는 재생에너지"

"풍력발전, 원자력보다 수출액 3배... 진정한 수출효자는 재생에너지"

[이영광의 '온에어' 397] 김가람 KBS 기자

이영광(kwang3830)
25.12.29 14:55최종업데이트25.12.29 14:55
<시사기획 창>의 한 장면
<시사기획 창>의 한 장면

지난 23일 KBS 1TV <시사기획 창>에서는 '바람-에너지 자립의 꿈' 편이 전파를 탔다. 우리나라 풍력 발전 50주년 맞아 기확된 이날 방송은 재생 에너지 중 하나인 풍력 발전의 역사와 현재 기술 수준 그리고 다른 나라를 압도하는 중국의 풍력 발전 등에 대해 담았다.

우리나라에서는 에너지조차도 어느 당을 지지하는지에 따라 갈리고 있다. 이런 상황에 우리나라 풍력발전 가능성은 얼마나 될까? 풍력 발전 가능성과 함께 취재 이야기를 듣기 위해 해당 회차를 취재한 김가람 KBS 제주 총국 기자와 전화 연결했다. 다음은 김 기자와 나눈 일문일답을 정리한 것.

"해상 풍력의 잠재력, 육상 풍력보다 더 커"

KBS1 <시사기획 창>의 한 장면.
KBS1 <시사기획 창>의 한 장면.

- 방송 마친 소회가 어때요?
"우리나라 풍력 발전 50주년을 맞아서 제작하는 프로그램이었어요. 그러다 보니 50년의 역사도 담아야 하고 현재 갖고 있는 문제점도 다뤄야 되고 또 해외 사례나 미래에 어떻게 해야 될 것인가까지 담으려고 하다 보니까 내용이 엄청 많거든요. 사실 역사나 지금 문제점만 해도 각각 한 편을 만들 수 있을 것 같았는데 이 모든 내용을 50분 안에 넣으려니까 쉽지 않았어요, 취재도 쉬운 건 아니었지만 결국에는 원하는 대로 해낼 수 있었고, 스태프들도 훌륭하게 도와주신 덕분에 만족할 만한 결과물로 마무리할 수 있었던 것 같습니다."

- 우리나라가 풍력 발전 50주년을 맞이하게 됐다고 말씀하셨잖아요. 취재 계기를 좀 더 설명해 주세요.
"제가 제주에서 2013년부터 근무하고 있어요. 제주도는 곳곳에 풍력 발전기가 있거든요. 그래서 자연스럽게 풍력 발전기를 접하게 됐어요. 근데 제대로 관심을 갖게 된 건 2017년쯤이에요. 서귀포시에 대정읍이라는 곳이 있어요. 그 앞바다에서 해상 풍력 발전 사업이 추진됐는데 어민분이나 지역 주민이나 환경단체가 굉장히 반대하셨었거든요. 그래서 반대하는 이유를 취재하다가 풍력 발전이 꽤 역사가 깊고 들여다볼 부분이 많다는 생각을 하게 됐어요. 그때부터 취재를 이어오다 보니까 제주에서 풍력 발전 관련된 뉴스가 생기면 제가 하는 방향으로 하게 되면서 자연스럽게 더 많은 관심을 갖게 됐습니다. 그러다 올해가 50주년이라는 소식을 알게 되면서 뭔가 해봐야 겠다는 생각이 들게 된 거죠."

- 프롤로그에서 제주칠머리당영등굿을 보여줬는데 보여준 이유가 있을까요?
"이게 어떤 의례냐면 영등할머님이 제주를 찾아올 때랑 떠날 때 하는 의례예요. 영등할머니가 바람의 신이거든요. 얘기를 들어보면 한 2월쯤에 제주도 서쪽으로 들어와서 동쪽으로 나가면서 곡식의 씨앗들을 뿌리고 떠난다고 전해지는데 바람에 대한 제주 사람들의 생각이 반영돼 있다고 생각 하거든요. 왜냐하면 제주는 바람이 굉장히 강하기 때문에 구멍이 송송 나 있는 돌담도 있고 지붕도 굉장히 낮고 굉장히 바람이 센 지역인 게 제주거든요. 특히 이 굿 하는 2월은 바람이 너무 강해서 아무런 생업을 할 수 없는 기간이에요. 제주 사람들은 어차피 일을 하지 못하니 그 기간 바람의 신에게 올 한 해 농사 잘 되게 빌었던 행사가 칠머리당 영등굿이어요. 이처럼 과거 제주도민에게 고난이자 적응의 대상이었던 바람이, 이제 풍력발전을 통해 부(富)를 가져다주는 자원이 됐다는 걸 상징적으로 보여주기 위해 영등굿을 보여줬죠."

- 제주의 재생 에너지 비율이 우리나라 평균보다 높은 거 같은데 이유가 있나요?
"제주도에 바람이 많으니까, 지속적으로 풍력 발전에 대한 관심이 많았어요. 그래서 처음 바람으로 전기를 만들어서 판 것도 제주도고 해상풍력 발전을 처음 한 것도 제주도거든요. 그리고 또 제주도가 예전부터 카본프리 아일랜드라고 그래서 2030년까지 탄소 없는 섬을 만들겠다는 비전을 제시한 적이 있었어요. 그런 선언들이 있었기 때문에 재생에너지 보급도 늘리고 전기차 비율도 늘리는 노력이 있었어요. 지금 우리나라의 재생에너지 발전 비율이 10% 정도 되는데 제주도는 한 20%로 2배 정도 되고 있고 올해 4월에는 바람이 굉장히 잘 불고 또 햇볕도 굉장히 잘 비쳐서 태양광하고 풍력만으로도 제주도민이 모두가 필요로 하는 전기를 한 4시간 동안 다 충족해 줄 때도 있었거든요."

- 우리나라 최초의 풍력발전이 1975년이라고 나오던데 그 당시 우리나라는 개발도상국이었잖아요. 때문에 여유 없었을 것 같은데 풍력 발전 생각한 게 대단한 것 같아요.
"개도국이어서 오히려 더 필요했던 것 같아요. 왜냐하면 그 당시 석유의 의존도가 굉장히 높아질 때인데 우리나라는 기름 한 방울도 안 나는 나라잖아요. 에너지가 굉장히 국가 성장에 있어서 중요한 부분인데 이걸 대부분 수입에 의존하고 있으니까 우리 스스로 만들 수 있는 게 뭔가 없을까 고민하던 끝에 태양열 등이 나왔던 것 같고요. 그중에 풍력도 가능성 있는 발전원으로 바라봤던 거죠. 특히 우리 사회에서는 박정희 대통령 하면 원자력 발전을 떠올리는 경우가 많은데, 우리나라에서 처음으로 풍력발전 개발 지시한 대통령도 박정희 대통령이라는 점이 신선하게 다가왔습니다."

- 해상 풍력과 육상 풍력의 차이는 위치인지 아니면 다른 것도 있나요?
"가장 근본적으로 위치의 차이죠. 바다에 하면 해상 풍력이고 땅에서 하면 육상 풍력인데 해상 풍력이 육상 풍력보다 좋은 이유가 해상 풍력은 바다에 설치하잖아요. 바다는 그 주변에 장애물이 없어요. 그러나 육상 풍력은 산도 있고 나무도 있고 주변 장애물이 많으니까 바람의 질이 일정하지 않는다고 해요. 그리고 풍력 발전기가 소음 같은 것도 있어요. 그게 육상에 있으면 아무래도 주변 주민들이 불편해하실 수 있는데 바다로 가면 그런 문제도 해소 되죠.

육상 풍력 같은 경우는 보통 높은 곳에 올라가서 지으려고 하거든요. 강원도 같은 데 생각해 보시면 이것도 바람의 질이나 풍속 때문에 그런 건데 그 과정에서 산을 굉장히 많이 깎아서 설치하고 있어요. 그러다 보니까 오히려 대규모로 못하는 측면이 있는데 해상 풍력은 훨씬 크게 많이 만들 수 있는 거죠. 우리나라는 산지가 많은 반면 삼면이 바다로 둘러싸여 있기 때문에 해상 풍력의 잠재력이 더 크다고 볼 수 있겠습니다."

- 육지도에서 어민들이 해상 풍력 발전기 설치를 반대한 거 같은데 피해가 있나요?
"피해가 있을 수 있죠. 왜냐면 말씀드렸듯이 해상 풍력은 되게 크고 대규모로 조성할 수 있어요. 근데 해상 풍력 위치 결정할 때 과거에는 어민과 협의하는 과정이 별로 필요 없었어요. 발전사업자가 원하는 장소에서 추진하는 겁니다. 그러다 보니까 어민들이 조업하는 어장하고 겹치는 경우가 많은데 해상풍력 발전사업 같은 경우 한 번 설치하면 최소 20년 동안 거기 서 있거든요. 그러다 보니까 어민들 입장에서는 어장을 뺏기게 된다고 생각하게 되는 거죠."

"중국, 시진핑 주석 '쌍탄 전략'에 따라 풍력 발전 보급 계속"

KBS1 <시사기획 창>의 한 장면.
KBS1 <시사기획 창>의 한 장면.

- 해상 풍력에서 중국이 다른 나라를 압도한다고 나오던데 왜 그럴까요?
"중국 같은 경우 전 세계 해상풍력 발전기 기준으로 절반이 중국에 꽂혀 있다고 할 정도로 엄청 많은 발전기 보급을 해오고 있어요. 그렇게 하게 된 배경을 물어봤더니 첫 번째는 전기를 쓰고자 하는 전력 수요가 늘어나니까 전력 공급의 안정성을 위해서는 어떤 발전원이든 많이 만들어야 한다는 생각에서 풍력 발전을 많이 늘리고 있고요. 풍력 발전으로 새로운 산업이 생기는 거거든요. 거기 들어간 기자재들을 만드는 데도 굉장히 큰 경제 효과가 있기 때문에요. 그래서 새로운 경제 성장을 위해 열심히 추진했고요.

또 탄소 중립 목표를 위해서인데요. 탄소 중립 목표가 왜 중요하냐면 시진핑 주석이 2020년에 유엔 총회에서 연설했거든요. 그때 쌍탄 전략이라는 걸 발표 했어요. 쌍탄이 뭐냐면 2030년까지는 중국의 탄소 배출량이 정점에 이를 것이고 2060년까지는 탄소 배출량이 중립을 할 것이라는 계획인데. 이걸 국제사회에 약속한 거예요. 계속 얘기를 들어보니까 중국 사람들의 스타일이 말한 건 반드시 실행하고 실행한 건 반드시 결과를 내야 된다는 거래요. 시진핑 주석이 중국의 탄소 중립 목표를 국제사회에 약속했기 때문에 그걸 지키기 위해서라도 풍력 발전 계속 보급해야 한다고 얘기해요.

지금도 어마어마하게 많이 설치했는데 한 2030년까지 한 1300GW를 설치한다고 하거든요. 우리나라가 지금까지 한 모든 걸 다 합쳐도 2.3GW고 2030년까지 18GW를 지금 계획하고 있어요. 근데 중국은 2030년까지 1300GW를 한다는 거예요. 어마어마하게 하는 거죠. 그리고 실제 성과도 나타나고 있는데, 국제 사회에 약속한 것보다 5년 이른 올해부터 탄소 배출량이 줄기 시작했다는 평가도 나오고 있기도 합니다. 우리나라보다 더 탄소중립을 위해 노력하고 있다는 평가도 나오더라고요."

- 우리나라는 조선업에서 풍력 반전 연구 시작한 거 같은데 2015년 조선업 경기가 어려워지면서 풍력 발전 연구도 중단되었나 봅니다?
"이게 우리나라 풍력 발전 과거를 보면 이명박 정부 들어서 녹색 성장을 하겠다면서 해상풍력 3대 강국이라는 걸 선언했어요. 그때 왜 그렇게 했냐면 해상풍력 발전은 조선업하고 사실 맞닿아 있는 부분이 많거든요. 우리가 우수한 조선 기술력을 갖고 있으니 해상풍력 산업에 진출해서 열심히 새로운 영역을 개척해 보자는 취지로 시작했고 실제 성과도 있었거든요. 당시 삼성중공업 같은 경우 영국 스코틀랜드에 당시로서는 세계 최대 규모의 발전기 시제품을 만들어 설치하기도 하고 현대중공업 같은 경우도 굉장히 뛰어난 기술력의 제품들을 만들었어요.

그런데 2015년을 전후로 조선업 경기가 더 나빠지니까 조선업체들이 풍력 발전을 포기했어요. 왜냐면 풍력 발전이 미래에 돈이 될 것 같긴 한데 당장 돈을 벌진 못했거든요. 그래서 조선 3사들이 2015년을 전후로 철수하면서 우리 풍력 발전의 동력이 많이 상실됐다고 봐야겠죠."

- 그러면 현재 우리나라 기술력이 어떤가요?
"풍력 발전기 보면 일단 전기를 생산하는 핵심 부품인 터빈이 있고 그다음에 터빈 밑에 하부 구조물 그다음에 케이블 같은 게 들어가는데 하부 구조물이나 케이블은 우리나라가 굉장히 잘해요. 근데 터빈 같은 경우는 굉장히 복잡한 기술력이 필요한 부분이거든요. 이러다 보니까 기술력을 선진국하고 비교했을 때 한 70% 정도 대 수준이에요."

- 전력수급 기본계획에서 가장 문제는 매번 새로운 계획만 세운다는 것일까요?
"그게 어떤 얘기냐면 계획을 세웠으면 계획대로 실행해야 하잖아요. 근데 실행을 안 하니까 계획을 세울 때마다 다시 시작하는 거예요. 예를 들어서 만약에 제가 올해에 2030년까지 한 10GW의 발전기를 세우겠다고 계획을 했으면 2030년에 10GW가 있고 거기서 새로 더 계획을 만들어야 되는데 실행이 안 되다 보니까 2030년에도 다시 0에서 시작하는 거예요."

- 왜 실행이 안 될까요? 계획 세우는 건 하려고 하는 거잖아요.
"맞아요. 그게 재생에너지를 뭔가 국가가 하는 일이라고 생각하지 않고 민간에서 하는 일이라고 생각해서 그런 것 같아요. 우리 예전에 놀이할 때 보면 깍두기가 있잖아요. 재생에너지를 깍두기 취급을 한 거예요. 그렇게 생각하다 보니까 계획은 세워놨지만 이행되지 않아도 책임지는 사람이 없죠. 반면에 나라가 중요하게 생각했던 발전원인 화력이나 원자력 같은 건 누가 언제 어디서 무엇을 한다고까지 구체적으로 나오고 이렇게 설치했을 때 그럼 전기선을 어떻게 짤 것이냐는 것까지 다 나오거든요. 그런 거와 비교해 봤을 때 우리나라는 태양광이나 풍력 같은 재생에너지를 주력 전원으로 고려하지 않았던 문제가 있는 것 같아요.

특히 최근 들어서는 재생에너지를 둘러싼 정치 공방도 벌어지고 있어요. 반면 중국은 국가가 명확한 목표를 제시하고, 이를 달성하기 위해 지방정부와 기업 등 모두가 노력한다는 데서 큰 차이가 있는거죠. 이렇다보니 중국의 재생에너지 발전비율은 30%인데 우리나라는 10% 수준에 그치고 있습니다. 탄소중립에 있어서 오히려 우리나라가 중국보다 뒤처지고 있는 거죠."

- 풍력 발전 가능성 어떻게 보세요?
"이번 취재하면서 인상 깊었던 게 제가 풍력 설비 중에 터빈은 기술력이 떨어진다고 했잖아요. 근데 타워나 하부 구조물 케이블 같은 걸 굉장히 잘하거든요. 수출액들을 살펴봤더니 풍력 발전 수출액이 원자력의 한 3배를 넘어요. 한국 경제의 진정한 수출효자라는 타이틀은 원자력보다 재생에너지에 더 어울리는 거죠. 그리고 또 풍력 발전 기술 개발이 되면서 원래는 바람이 강해야지 풍력 발전이 가능했는데, 이제는 비교적 바람이 덜 강해도 풍력발전이 가능한 지역이 늘고 있거든요. 지금까지 우리가 가져왔던 풍력발전에 대한 인식은, 있어도 그만 없어도 그만이었는데 이제부터는 전력 생산이나 아니면 산업 측면에서도 중요한 에너지원으로 바라봤으면 좋겠습니다."

- 취재하며 느낀 점이 있을까요?
"방송 나가고 '비싼데 무슨 풍력이야? 원자력 해야지 풍력은 미래가 없어'라는 댓글들이 꽤 있더라고요. 그만큼 우리 사회가 좀 양극화가 돼 있다고 생각해요. 제가 사실 강조하고 싶은 부분은 그런 거예요. 풍력이나 태양광처럼 재생에너지만 하자는 이야기가 아니고, 특정 에너지원에 올인하지 말고 쉽게 얘기해서 균형적으로 갖춰져야 가장 이상적인 형태라는 거예요.

왜냐하면 특정 에너지원의 비율이 높아졌을 때, 그 에너지원의 수급이나 발전, 국제 통상적인 측면에서 문제가 생기면 국가의 에너지 정책에 큰 차질을 빚을 수밖에 없거든요. 또 50년 전 오일쇼크를 겪었던 우리나라가 지금도 90% 이상의 에너지를 해외에 수입하고 있다고 하는데, 적어도 풍력이나 태양광 같은 재생에너지를 주력 에너지원으로 바라보면서 이 비율을 높인다면 적어도 에너지를 수입하는 데 쓰는 그 돈을 조금이라도 아껴서 다른 데 더 좋은 데 쓸 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요.

사실 이번에 제 목표는 풍력 발전에 대해서 온전히 많은 정보를 전달하기보다 이 프로그램 보고 풍력 발전 한번 해볼 만하겠네라는 생각만 들게 해도 그럼 성공이라고 생각하기 때문에 이 프로그램을 보신 분들이 있다면 풍력 발전은 괜찮은 에너지인 것 같다고 생각할 수 있었으면 좋겠습니다."
