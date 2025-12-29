"풍력발전, 원자력보다 수출액 3배... 진정한 수출효자는 재생에너지"

▲KBS1 <시사기획 창>의 한 장면. KBS1

- 해상 풍력에서 중국이 다른 나라를 압도한다고 나오던데 왜 그럴까요?

"중국 같은 경우 전 세계 해상풍력 발전기 기준으로 절반이 중국에 꽂혀 있다고 할 정도로 엄청 많은 발전기 보급을 해오고 있어요. 그렇게 하게 된 배경을 물어봤더니 첫 번째는 전기를 쓰고자 하는 전력 수요가 늘어나니까 전력 공급의 안정성을 위해서는 어떤 발전원이든 많이 만들어야 한다는 생각에서 풍력 발전을 많이 늘리고 있고요. 풍력 발전으로 새로운 산업이 생기는 거거든요. 거기 들어간 기자재들을 만드는 데도 굉장히 큰 경제 효과가 있기 때문에요. 그래서 새로운 경제 성장을 위해 열심히 추진했고요.



또 탄소 중립 목표를 위해서인데요. 탄소 중립 목표가 왜 중요하냐면 시진핑 주석이 2020년에 유엔 총회에서 연설했거든요. 그때 쌍탄 전략이라는 걸 발표 했어요. 쌍탄이 뭐냐면 2030년까지는 중국의 탄소 배출량이 정점에 이를 것이고 2060년까지는 탄소 배출량이 중립을 할 것이라는 계획인데. 이걸 국제사회에 약속한 거예요. 계속 얘기를 들어보니까 중국 사람들의 스타일이 말한 건 반드시 실행하고 실행한 건 반드시 결과를 내야 된다는 거래요. 시진핑 주석이 중국의 탄소 중립 목표를 국제사회에 약속했기 때문에 그걸 지키기 위해서라도 풍력 발전 계속 보급해야 한다고 얘기해요.



지금도 어마어마하게 많이 설치했는데 한 2030년까지 한 1300GW를 설치한다고 하거든요. 우리나라가 지금까지 한 모든 걸 다 합쳐도 2.3GW고 2030년까지 18GW를 지금 계획하고 있어요. 근데 중국은 2030년까지 1300GW를 한다는 거예요. 어마어마하게 하는 거죠. 그리고 실제 성과도 나타나고 있는데, 국제 사회에 약속한 것보다 5년 이른 올해부터 탄소 배출량이 줄기 시작했다는 평가도 나오고 있기도 합니다. 우리나라보다 더 탄소중립을 위해 노력하고 있다는 평가도 나오더라고요."



- 우리나라는 조선업에서 풍력 반전 연구 시작한 거 같은데 2015년 조선업 경기가 어려워지면서 풍력 발전 연구도 중단되었나 봅니다?

"이게 우리나라 풍력 발전 과거를 보면 이명박 정부 들어서 녹색 성장을 하겠다면서 해상풍력 3대 강국이라는 걸 선언했어요. 그때 왜 그렇게 했냐면 해상풍력 발전은 조선업하고 사실 맞닿아 있는 부분이 많거든요. 우리가 우수한 조선 기술력을 갖고 있으니 해상풍력 산업에 진출해서 열심히 새로운 영역을 개척해 보자는 취지로 시작했고 실제 성과도 있었거든요. 당시 삼성중공업 같은 경우 영국 스코틀랜드에 당시로서는 세계 최대 규모의 발전기 시제품을 만들어 설치하기도 하고 현대중공업 같은 경우도 굉장히 뛰어난 기술력의 제품들을 만들었어요.



그런데 2015년을 전후로 조선업 경기가 더 나빠지니까 조선업체들이 풍력 발전을 포기했어요. 왜냐면 풍력 발전이 미래에 돈이 될 것 같긴 한데 당장 돈을 벌진 못했거든요. 그래서 조선 3사들이 2015년을 전후로 철수하면서 우리 풍력 발전의 동력이 많이 상실됐다고 봐야겠죠."



- 그러면 현재 우리나라 기술력이 어떤가요?

"풍력 발전기 보면 일단 전기를 생산하는 핵심 부품인 터빈이 있고 그다음에 터빈 밑에 하부 구조물 그다음에 케이블 같은 게 들어가는데 하부 구조물이나 케이블은 우리나라가 굉장히 잘해요. 근데 터빈 같은 경우는 굉장히 복잡한 기술력이 필요한 부분이거든요. 이러다 보니까 기술력을 선진국하고 비교했을 때 한 70% 정도 대 수준이에요."



- 전력수급 기본계획에서 가장 문제는 매번 새로운 계획만 세운다는 것일까요?

"그게 어떤 얘기냐면 계획을 세웠으면 계획대로 실행해야 하잖아요. 근데 실행을 안 하니까 계획을 세울 때마다 다시 시작하는 거예요. 예를 들어서 만약에 제가 올해에 2030년까지 한 10GW의 발전기를 세우겠다고 계획을 했으면 2030년에 10GW가 있고 거기서 새로 더 계획을 만들어야 되는데 실행이 안 되다 보니까 2030년에도 다시 0에서 시작하는 거예요."



- 왜 실행이 안 될까요? 계획 세우는 건 하려고 하는 거잖아요.

"맞아요. 그게 재생에너지를 뭔가 국가가 하는 일이라고 생각하지 않고 민간에서 하는 일이라고 생각해서 그런 것 같아요. 우리 예전에 놀이할 때 보면 깍두기가 있잖아요. 재생에너지를 깍두기 취급을 한 거예요. 그렇게 생각하다 보니까 계획은 세워놨지만 이행되지 않아도 책임지는 사람이 없죠. 반면에 나라가 중요하게 생각했던 발전원인 화력이나 원자력 같은 건 누가 언제 어디서 무엇을 한다고까지 구체적으로 나오고 이렇게 설치했을 때 그럼 전기선을 어떻게 짤 것이냐는 것까지 다 나오거든요. 그런 거와 비교해 봤을 때 우리나라는 태양광이나 풍력 같은 재생에너지를 주력 전원으로 고려하지 않았던 문제가 있는 것 같아요.



특히 최근 들어서는 재생에너지를 둘러싼 정치 공방도 벌어지고 있어요. 반면 중국은 국가가 명확한 목표를 제시하고, 이를 달성하기 위해 지방정부와 기업 등 모두가 노력한다는 데서 큰 차이가 있는거죠. 이렇다보니 중국의 재생에너지 발전비율은 30%인데 우리나라는 10% 수준에 그치고 있습니다. 탄소중립에 있어서 오히려 우리나라가 중국보다 뒤처지고 있는 거죠."



- 풍력 발전 가능성 어떻게 보세요?

"이번 취재하면서 인상 깊었던 게 제가 풍력 설비 중에 터빈은 기술력이 떨어진다고 했잖아요. 근데 타워나 하부 구조물 케이블 같은 걸 굉장히 잘하거든요. 수출액들을 살펴봤더니 풍력 발전 수출액이 원자력의 한 3배를 넘어요. 한국 경제의 진정한 수출효자라는 타이틀은 원자력보다 재생에너지에 더 어울리는 거죠. 그리고 또 풍력 발전 기술 개발이 되면서 원래는 바람이 강해야지 풍력 발전이 가능했는데, 이제는 비교적 바람이 덜 강해도 풍력발전이 가능한 지역이 늘고 있거든요. 지금까지 우리가 가져왔던 풍력발전에 대한 인식은, 있어도 그만 없어도 그만이었는데 이제부터는 전력 생산이나 아니면 산업 측면에서도 중요한 에너지원으로 바라봤으면 좋겠습니다."



- 취재하며 느낀 점이 있을까요?

"방송 나가고 '비싼데 무슨 풍력이야? 원자력 해야지 풍력은 미래가 없어'라는 댓글들이 꽤 있더라고요. 그만큼 우리 사회가 좀 양극화가 돼 있다고 생각해요. 제가 사실 강조하고 싶은 부분은 그런 거예요. 풍력이나 태양광처럼 재생에너지만 하자는 이야기가 아니고, 특정 에너지원에 올인하지 말고 쉽게 얘기해서 균형적으로 갖춰져야 가장 이상적인 형태라는 거예요.



왜냐하면 특정 에너지원의 비율이 높아졌을 때, 그 에너지원의 수급이나 발전, 국제 통상적인 측면에서 문제가 생기면 국가의 에너지 정책에 큰 차질을 빚을 수밖에 없거든요. 또 50년 전 오일쇼크를 겪었던 우리나라가 지금도 90% 이상의 에너지를 해외에 수입하고 있다고 하는데, 적어도 풍력이나 태양광 같은 재생에너지를 주력 에너지원으로 바라보면서 이 비율을 높인다면 적어도 에너지를 수입하는 데 쓰는 그 돈을 조금이라도 아껴서 다른 데 더 좋은 데 쓸 수 있지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요.



사실 이번에 제 목표는 풍력 발전에 대해서 온전히 많은 정보를 전달하기보다 이 프로그램 보고 풍력 발전 한번 해볼 만하겠네라는 생각만 들게 해도 그럼 성공이라고 생각하기 때문에 이 프로그램을 보신 분들이 있다면 풍력 발전은 괜찮은 에너지인 것 같다고 생각할 수 있었으면 좋겠습니다."

