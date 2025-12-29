'대홍수' 보며 뜬금없이 '달라이라마' 떠오른 까닭

티베트에서는 환생을 믿는다. 노벨평화상 수상자이자 티베트의 종교 지도자라 할 수 있는 달라이라마는 16대 달라이라마이다. 즉 16번째 환생했다는 뜻이다. 인도 북부 다람살라에서 달라이라마 법회에 참석했을 때, 그 이야기를 듣고선 "16대에 걸쳐 사기를 치고 있네"라며 콧방귀를 뀌었던 한 사람이 있었다. 그런데 막상 달라이라마가 등장하자 "어머" 하면서 어쩔 줄 몰라 했다. 마치 아이돌을 만난 열성팬과 같은 반전에, 어떤 느낌이었냐고 물어보니 자기도 모르게 마음이 열리고 환해졌다고 했다.
대홍수 영화 리뷰에 뜬금없이 웬 환생 얘기냐고 할지 모르겠다. 하지만 대홍수를 보고 나서, 나는 티베트 사람들이 떠올랐다. 그들은 사람은 자신의 인과에 따라 여러 모습으로 환생하며, 자신이 전생에 미처 못 한 수행을 해나가며 깨달음에 이르는 과정에 있다고 믿었다. 결코 아이를 포기하지 않고 구하려는 엄마의 사랑을 완성하기 위해 수천, 수만 번을 거듭나는 주인공의 모습에서 그들이 보였다.
새 인류의 등장