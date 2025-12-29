나폴리 해결사로 나선 호일룬, 크레모네세에 승리

멀티 득점을 기록하면서 팀을 승리로 이끈 호일룬이다.안토니오 콘테 감독이 이끄는 나폴리는 28일 오후 11시(한국시간) 이탈리아 크레모나에 자리한 스타디오 조반니 지니에서 열린 '2025-26시즌 이탈리아 세리에A' 17라운드서 크레모네세에 2-0 승리를 기록했다. 이로써 나폴리는 11승 1무 4패 승점 34점 고지를 밟았고, 패배한 크레모네세는 5승 6무 6패 승점 21점 12위에 자리했다.경기 직전 4위까지 추락했던 나폴리는 이번 경기서 승점 3점이면 최대 2위까지 순위를 올릴 수 있었다. 그렇기에 나폴리는 최고 전력을 내세웠다. 3-4-2-1을 꺼낸 가운데 최후방에는 밀린코비치-사비치를 필두로 주앙 헤수스·라흐마니·디 로렌조·스피나촐라·맥토미니·로보트카·폴리타노·엘마스·다비드 네레스가 자리했다.의욕적으로 경기에 나섰으나 쉽지 않았다. 크레모네세가 홈 이점을 활용하여 거세게 반격에 나섰고, 나폴리가 이를 뚫어내기에 상당한 어려움이 있었다. 중앙과 측면으로 계속해서 볼이 투입되면서 빌드업 과정서 애를 먹었고, 이렇다 할 결정적인 장면을 만들지 못하고 있었다.그렇게 전반 초반부터 크레모네세의 기세에 눌리고 있었으나 단 한 사람이 경기 분위기를 바꾸는 데 성공했다. 바로 임대생 라스무스 호일룬이었다. 최전방 원톱으로 출격한 그는 휘슬이 울린 직후부터 심상치 않은 움직임을 보여줬다. 빠른 발을 통해 수비진을 괴롭혔고, 신체 조건을 활용한 등지기를 선보이면서 공격진을 이끌었다.좋은 컨디션을 선보인 호일룬은 팀이 밀리고 있던 전반 13분 스피나촐라가 때린 슈팅이 수비 몸에 맞고 흘러나오자, 집중력을 발휘하며 오른발로 선제골을 터뜨렸다. 단 한 번의 집중을 통해 기선 제압에 성공한 그는 이후에도 경기 전반적으로 미친 영향력을 끼쳤다. 전반 28분에는 수비 경합에서 이겨내면서 볼을 지켜냈고, 등지기를 통해 슈팅 기회를 제공하기도 했다.기세를 이어 호일룬은 승부의 향방을 결정짓는 쐐기 득점도 터뜨렸다. 전반 44분 우측에서 폴리타노가 올린 크로스를 받은 그는 몸의 균형이 무너지면서 오른발 슈팅으로 멀티 득점을 완성했다. 단 45분 만에 단 2개의 유효 슈팅으로 2골을 만든 호일룬은 후반에도 활약을 이어갔다. 최전방에서 왕성한 활동량으로 압박 수행은 물론, 파울 유도까지 해내는 모습이었다.총 89분간 경기장을 누빈 호일룬은 기회 창출 3회, 수비적 행동 2회, 유효 슈팅 3회, 크로스·롱패스 성공률 100%, 지상 볼 경합 성공 4회를 기록하며 펄펄 날았다. 이런 활약에 콘테 감독도 경기 종료 후 "그는 아무도 예상하지 못했던 만큼 크게 성장했고, 많은 비판을 받기도 했다. 하지만 지금은 확연히 달라진 모습을 보여주고 있다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.콘테 감독의 말처럼 호일룬은 나폴리 입성 후 180도 다른 활약상을 선보이고 있다. 2003년생 덴마크 출신의 호일룬은 나폴리로 입성한 후 빠르게 주전을 차지했다. 핵심 '주포'인 로멜로 루카쿠가 허벅지 대퇴근 부상으로 인해 개막 초반부터 현재까지 전력에서 이탈한 가운데 호일룬은 결정적인 순간 득점을 기록하며 해결사로 등극했다. 3라운드 피오렌티나전서 팀의 두 번째 골을 기록하며 1호 골을 터뜨린 그는 스포르팅-제노아를 상대로 득점포를 가동했다.이후 11월에는 잠시 주춤한 모습이었으나 12월 이후 완벽하게 부활했다. 지난 1일 열린 로마와의 13라운드 경기서 네레스의 선제 결승 골을 도운 거를 시작으로, 14라운드 유벤투스전서는 홀로 2골을 몰아치면서 승리 주역이 됐다. 또 지난 19일 밀란과의 슈퍼컵서도 쐐기 골을 터뜨리며 팀을 결승전에 올리는 주요한 역할을 해냈다.현재까지 12경기에 나와 6골 2도움을 기록하고 있는 호일룬은 리그 전체 개인 득점 공동 2위, 팀 내 득점 1위에 자리하면서 핵심 공격수로 발돋움했다.한편, 나폴리는 짧은 휴식 후 내달 4일(한국시간) 라치오를 상대로 리그 18라운드 일전을 치른다.