"'케데헌' 덕분에 K팝이 미국서 주류 문화로 자리 잡아"

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>넷플릭스
올해 세계적으로 돌풍을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>(아래 케데헌)가 미국에서의 장벽을 완전히 무너뜨렸다는 평가가 나왔다.
미국 일간 <월스트리트저널(WSJ)>은 27일(현지시각) "지금까지 K팝 그룹들이 미국에서 수백만 장의 앨범을 판매했지만, 대중적으로 널리 알려진 이름은 아니었다"라며 "미국인들이 K팝 장르로 들어가는 '관문' 역할을 했다"라고 전했다.
지난 6월 공개된 케데헌은 5억 시간이 넘는 시청 기록을 세우면서 영화와 드라마를 통틀어 넷플릭스 역대 최고의 히트작이 됐다.
"K팝에 관심 없던 미국인들까지 끌어 모아"
WSJ은 "케데헌의 오리지널사운드트랙(OST)은 올해 가요계에서 가장 예상치 못한 성공 사례로 미국에서만 33억 스트리밍을 기록했다"라고 소개했다.
케데헌은 주인공 걸그룹 헌트릭스가 사람들의 혼을 빼앗으려는 마왕 귀마가 저승사자들을 내세워 만든 보이그룹 사자보이스에 맞서 싸우며 악령으로부터 세상을 지킨다는 줄거리다.
대표곡인 '골든(Golden)'은 26주 연속 빌보드 핫 100에 이름을 올렸다. 또한 '하우 잇츠 던(How It's Done), '유어 아이돌(Your Idol)', '소다 팝(Soda Pop)'까지 4곡이 동시에 핫 100 차트 톱 10에 진입한 최초의 작품이 됐다.
WSJ는 "케데헌 노래들은 K팝에 전혀 관심이 없던 팬들까지 끌어모으며 K팝을 미국 대중의 머릿속에 더 깊숙하게 밀어 넣었다"라고 분석했다.
이어 "케데헌의 극장 상영은 관객들의 떼창으로 가득 찼고, 영화를 테마로 한 코스튬은 불티나게 팔렸다"라며 "헌트릭스의 목소리 연기를 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미는 추수감사절 퍼레이드에서 공연했다"라고 전했다.
또한 "케데헌 영화와 음악이 골든들로브와 그래미 후보에 오르면서 내년에도 주목 받을 것"이라고 전망했다. 케데헌의 '골든'은 미국 최고 권위 아카데미에서도 주제가상 예비 후보로도 이름을 올렸다.
케데헌 OST를 공동 발매한 비스바 레코드의 사반 코테차는 "케데헌은 미국에서 K팝 문화를 아주 좋은 방식으로 주류 문화로 끌어올렸다"라고 평가했다.
기존 K팝이 넘지 못했던 장벽... 케데헌이 무너뜨렸다