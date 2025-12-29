사이트 전체보기
추락의 2025년, 반등의 2026년? 두산과 양석환의 갈림길

2025시즌 부진했던 두산 양석환
전통의 강호인 두산 베어스에게 2025년은 지우고 싶은 기억이다. 구단주가 직접 영입한 이승엽 감독은 3년 계약 마지막해를 채우지 못하고 시즌 중 낙마했고 일찌감치 가을야구 경쟁에서 탈락한 두산은 최종 성적이 9위에 그쳤다. (5위 NC 다이노스와 10경기 차)

자존심 회복에 나선 두산 구단은 우승 경험이 있는 김원형 감독을 신임 감독으로 선임하고 시즌 후 FA 시장에서 공격적인 행보를 보였다. FA 최대어 중 하나인 박찬호 영입을 포함해 내부 FA(조수행16억/ 이영하 52억 / 최원준 38억) 단속과 외부 영입에 무려 186억 원을 쏟아부었지만 전력 보강 효과에 대해서는 의견이 분분하다.

과거 금지약물 적발 전력에도 불구하고 프랜차이즈 스타로 대접받던 거포 김재환이 꼼수 논란 끝에 팀을 떠났고 내야진의 사령탑 역할을 할 박찬호(4년 최대 80억)가 주전 유격수로 합류했지만 1루와 2루, 그리고 외야 한 자리는 여전히 물음표가 붙어있다. 그리고 그 물음표의 중심에는 잠실 거포에서 공갈포로 전락한 양석환(34)이 있다.

두산 양석환의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)
올시즌 양석환의 성적표는 참담한 수준이다. 정규시즌의 딱 절반인 72경기에만 출장해 타율 0.248, 8홈런, 31타점 OPS 0.721 WAR(승리기여도/케이비리포트 기준) 0.19로 부진했다. 두산 이적 후 4년 연속 20홈런 이상을 기록하며 '잠실 거포'의 위용을 뽐냈던 모습은 온데간데 없었다.

지난 6월 2일 이승엽 감독 퇴진 이후 2군행 통보를 받은 양석환은 이후 퓨처스리그 경기 중 사구를 맞고 갈비뼈에 금이 가는 부상을 당하는 등 부상과 부진으로 2군에서만 80여일의 시간을 보냈다. FA(4+2년 최대 78억 )첫 시즌이던 지난해 34홈런-107타점을 기록하며 팀의 가을야구 진출에 기여했던 양석환은 불과 1년 만에 '오버페이' 논란의 중심에 섰다.

히팅 포인트를 앞에 두고 시원하게 돌리던 특유의 스윙은 정교함을 잃었고, 상대 배터리는 더 이상 양석환의 장타를 두려워하지 않았다. 문제는 양석환의 부진이 팀 타선에 미치는 영향이 상당하다는 점이다. 김재환이 이탈한 두산 타선에서 장타력이 기대되는 자원은 양의지와 외국인 타자, 그리고 양석환 정도 뿐이다. 양석환의 부진이 계속되면 타선의 힘이 약화될 수 밖에 없다.

김재환의 이적으로 양석환의 반등이 간절한 두산
취임 이후 베테랑들이 자신의 역할을 제대로 해야한다는 입장을 밝힌 김원형 감독은 일단 양석환에게 우선적으로 기회를 부여할 것으로 보인다. 스프링캠프와 시범경기에서 젊은 피들과 경쟁은 하겠지만 사실상 양석환의 반등을 전제로 한 주전 낙점이다. 1루는 외국인 타자가 아닌 국내 거포가 맡아줘야 타선 운영이 원활해진다는 시즌 구상도 깔린 것으로 보인다.

현재 두산은 과도기적 상황이다. 안재석, 박준순, 오명진 등 유망주들이 성장하고 있지만 가을야구 복귀를 목표로 한 팀 사정상 기존 베테랑들의 활약이 필수적이다. 양석환이 2024시즌의 활약을 재현한다면 리드오프로 활용 가능한 박찬호 영입 효과는 배가될 것이고 그렇지 못한다면 186억 원의 FA 투자는 밑 빠진 독에 물 붓기로 전락할 공산이 크다.

어느덧 30대 중반이 된 양석환에게 2026시즌은 명예 회복을 넘어선 생존의 무대다. 총액 78억 계약의 결실을 제대로 누리기 위해서는 잠실 거포의 면모를 되찾아 자신을 둘러싼 가성비 논란을 종식시켜야 한다. 양석환이 자신의 가치를 증명하는 방법은 오직 하나, 담장 밖으로 20개 이상의 타구를 날려 보내는 것 뿐이다.

