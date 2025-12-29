추락의 2025년, 반등의 2026년? 두산과 양석환의 갈림길

케이비리포트

두산 양석환의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)올시즌 양석환의 성적표는 참담한 수준이다. 정규시즌의 딱 절반인 72경기에만 출장해 타율 0.248, 8홈런, 31타점 OPS 0.721 WAR(승리기여도/케이비리포트 기준) 0.19로 부진했다. 두산 이적 후 4년 연속 20홈런 이상을 기록하며 '잠실 거포'의 위용을 뽐냈던 모습은 온데간데 없었다.지난 6월 2일 이승엽 감독 퇴진 이후 2군행 통보를 받은 양석환은 이후 퓨처스리그 경기 중 사구를 맞고 갈비뼈에 금이 가는 부상을 당하는 등 부상과 부진으로 2군에서만 80여일의 시간을 보냈다. FA(4+2년 최대 78억 )첫 시즌이던 지난해 34홈런-107타점을 기록하며 팀의 가을야구 진출에 기여했던 양석환은 불과 1년 만에 '오버페이' 논란의 중심에 섰다.히팅 포인트를 앞에 두고 시원하게 돌리던 특유의 스윙은 정교함을 잃었고, 상대 배터리는 더 이상 양석환의 장타를 두려워하지 않았다. 문제는 양석환의 부진이 팀 타선에 미치는 영향이 상당하다는 점이다. 김재환이 이탈한 두산 타선에서 장타력이 기대되는 자원은 양의지와 외국인 타자, 그리고 양석환 정도 뿐이다. 양석환의 부진이 계속되면 타선의 힘이 약화될 수 밖에 없다.