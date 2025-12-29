'리시브 10.67%' 인쿠시에게 닥친 냉정한 현실

한국배구연맹

인쿠시가 V리그에서 생존하기 위해선 약점으로 지적되는 서브 리시브를 반드시 보완해야 한다.지난 4월 아시아쿼터 드래프트에서 정관장의 목표는 뚜렷했다. 반야 부키리치(일 비종떼 피렌체)와 표승주(KBS N 스포츠 해설위원)의 이탈로 큰 구멍이 뚫린 아웃사이드히터를 보강하는 것이었다. 하지만 야속하게도 정관장은 아시아쿼터 드래프트에서 가장 낮은 7순위를 뽑았고 킨켈라와 레이나, 자스티스 야우치(현대건설) 같은 아웃사이드히터 자원들은 이미 다른 구단에서 먼저 지명을 했다.결국 정관장은 현대건설 시절이던 지난 2월 무릎 부상을 당해 수술을 받고 재활 중인 위파위를 지명했다. 하지만 위파위의 재활은 정관장의 기대만큼 빠르지 못했고 성적 부진이 겹치면서 정관장은 분위기 반전을 위해 아시아쿼터 교체를 선택했다. 그리고 정관장이 위파위의 대체 선수로 영입한 새로운 아시아쿼터는 바로 MBC 배구예능 <신인감독 김연경>으로 이름을 알렸던 몽골 출신의 인쿠시였다.인쿠시는 만 20세의 젊은 나이에 180cm의 좋은 신장, 뛰어난 공격력을 겸비한 선수였다. 하지만 정관장에게 필요한 선수는 미래를 기대하게 만드는 유망주가 아니라 당장 팀 분위기를 바꿔줄 수 있는 즉시 전력감이다. 인쿠시는 정관장 합류 후 3경기에 출전해 32.14%의 성공률로 22득점을 기록하고 있는데 경기를 치를수록 출전 시간이 점점 줄어들고 있다. 인쿠시의 약점으로 꼽히는 리시브 불안 때문이다.인쿠시는 지난 19일 GS칼텍스와의 홈경기에서 서브득점 1개와 블로킹 2개를 포함해 11득점을 올렸지만 리시브 효율은 6.06%에 불과했다. 인쿠시는 25일 현대건설전에서도 상대의 집중적인 목적타 서브의 희생양이 됐고 3세트 중반 곽선옥과 교체됐다. 인쿠시는 28일 기업은행과의 경기에서도 8득점을 기록했지만 2세트 중반까지 21개의 리시브를 집중적으로 받아내다가 결국 벤치로 물러나고 말았다.인쿠시는 정관장에 합류해 3경기에서 10.67%의 리시브 효율을 기록하고 있다. 상대에게 자신을 집중 공략해 달라고 광고하는 것과 다름 없는 리시브 효율이다. 만약 인쿠시가 국내 선수였다면 미래를 보고 수비를 집중적으로 보완하는 훈련을 받겠지만 V리그에서 인쿠시의 신분(?)은 국내 선수가 아닌 아시아쿼터다. 안타깝지만 다른 유망주들처럼 잠재력을 보고 장기적으로 육성할 수 있는 자리가 아니라는 뜻이다.