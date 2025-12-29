사이트 전체보기
'리시브 10.67%' 인쿠시에게 닥친 냉정한 현실

[여자배구] 28일 기업은행전 8득점하고도 고질적인 리시브 불안으로 2세트 교체

양형석(utopia697)
25.12.29 09:16최종업데이트25.12.29 09:16
기업은행이 안방에서 최하위 정관장을 꺾고 연패에서 탈출했다.

여오현 감독대행이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 28일 화성 종합실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 정관장 레드스파크스와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(25-18, 25-22, 17-25, 25-17)로 승리했다. 여오현 감독대행 부임 후 7경기 연속 승점을 올리다가 24일 흥국생명 핑크스파이더스전에서 0-3 완패를 당했던 기업은행은 정관장에게 승점 3점을 따내며 전반기 일정을 마쳤다(7승 11패).

기업은행은 빅토리아 댄착이 서브득점 2개와 블로킹 3개를 포함해 16득점을 올렸고 최정민도 블로킹 4개와 함께 16득점을 기록하며 기업은행의 승리를 견인했다. 이날 경기는 양 팀 아시아쿼터의 활약에서 희비가 엇갈렸다. 기업은행의 엘리사 킨켈라가 서브득점 4개를 포함해 14득점을 올리며 맹활약한 반면에 정관장의 아시아쿼터 인쿠시는 고질적인 리시브 불안을 극복하지 못하다가 2세트 중반 교체됐다.

외국인 선수만큼 중요해진 아시아쿼터

아시아쿼터 드래프트에서 외면 받았던 인쿠시는 위파위의 대체 선수로 V리그 입성에 성공했다.
2023년 V리그에 아시아쿼터 제도가 도입될 때만 해도 중국이나 일본 같은 아시아 배구 강국의 주전급 선수가 오지 않는다면 리그 흥행이나 수준 향상에 큰 도움이 되지 못할 거라는 의견이 많았다. 하지만 아시아쿼터 선수가 합류한 후 한 시즌을 치르자 아시아쿼터에 대한 배구팬들과 구단들의 인식은 완전히 바뀌었다. 아시아쿼터의 활약에 따라 팀 성적과 운명이 달라지는 장면을 목격했기 때문이다.

실제로 아시아쿼터가 처음 활약한 2023-2024 시즌 봄 배구를 경험한 세 팀은 위파위 시통을 거느렸던 현대건설 힐스테이트와 레이나 토코쿠(GS칼텍스 KIXX)가 있었던 흥국생명, 메가왓티 퍼티위가 맹활약한 정관장이었다. 뛰어난 아시아쿼터의 활약은 팀 성적과 직결된다는 사실이 증명된 셈이다. 그리고 지난해부터 아시아쿼터의 선발 범위가 아시아 전역으로 넓어지면서 아시아쿼터에 대한 비중은 더욱 커졌다.

2024년 아시아쿼터 드래프트에서는 중남미에서 태어난 중앙아시아 국적의 유니에스카 로블레스 바티스타, 호주와 독일의 이중 국적을 가진 스테파니 와일러 같은 190cm 내외의 큰 신장을 가진 아웃사이드히터들이 대거 선발됐다. 여기에 중국 선수들의 참가로 각각 197cm, 196cm의 신장을 가진 미들블로커 장위와 황루이레이도 V리그 무대를 밟으면서 아시아쿼터 선수들은 외국인 선수 못지 않은 비중을 차지하게 됐다.

지난 시즌 역시 아시아쿼터의 활약에 따라 각 구단의 희비가 교차했다. 아시아쿼터 아닐리스 피치와 메가가 맹활약한 흥국생명과 정관장이 챔프전에서 격돌해 명승부를 펼친 반면에 위파위가 불의의 부상을 당한 현대건설은 시즌 막판 힘을 받지 못했다. 또한 아시아쿼터 선수가 시즌 초반 부상 등의 이유로 조기에 팀을 떠난 한국도로공사 하이패스와 GS칼텍스는 초반부터 하위권으로 밀리며 봄 배구 진출에 실패했다.

이렇게 아시아쿼터의 비중이 점점 커지면서 각 구단들은 외국인 선수 만큼이나 신중하게 아시아쿼터를 선발했고 많은 구단들이 이번 시즌에도 아시아쿼터의 활약 덕분에 시즌을 순조롭게 꾸려 가고 있다. 하지만 부상이 있는 위파위를 지명했던 정관장은 아시아쿼터 없이 시즌을 시작해 최하위에 허덕이며 고전하다가 지난 8일 아시아쿼터를 인쿠시로 교체했지만 아직 반등의 실마리를 찾지 못하고 있다.

뛰어난 공격 잠재력에도 부각되는 리시브 불안

인쿠시가 V리그에서 생존하기 위해선 약점으로 지적되는 서브 리시브를 반드시 보완해야 한다.
지난 4월 아시아쿼터 드래프트에서 정관장의 목표는 뚜렷했다. 반야 부키리치(일 비종떼 피렌체)와 표승주(KBS N 스포츠 해설위원)의 이탈로 큰 구멍이 뚫린 아웃사이드히터를 보강하는 것이었다. 하지만 야속하게도 정관장은 아시아쿼터 드래프트에서 가장 낮은 7순위를 뽑았고 킨켈라와 레이나, 자스티스 야우치(현대건설) 같은 아웃사이드히터 자원들은 이미 다른 구단에서 먼저 지명을 했다.

결국 정관장은 현대건설 시절이던 지난 2월 무릎 부상을 당해 수술을 받고 재활 중인 위파위를 지명했다. 하지만 위파위의 재활은 정관장의 기대만큼 빠르지 못했고 성적 부진이 겹치면서 정관장은 분위기 반전을 위해 아시아쿼터 교체를 선택했다. 그리고 정관장이 위파위의 대체 선수로 영입한 새로운 아시아쿼터는 바로 MBC 배구예능 <신인감독 김연경>으로 이름을 알렸던 몽골 출신의 인쿠시였다.

인쿠시는 만 20세의 젊은 나이에 180cm의 좋은 신장, 뛰어난 공격력을 겸비한 선수였다. 하지만 정관장에게 필요한 선수는 미래를 기대하게 만드는 유망주가 아니라 당장 팀 분위기를 바꿔줄 수 있는 즉시 전력감이다. 인쿠시는 정관장 합류 후 3경기에 출전해 32.14%의 성공률로 22득점을 기록하고 있는데 경기를 치를수록 출전 시간이 점점 줄어들고 있다. 인쿠시의 약점으로 꼽히는 리시브 불안 때문이다.

인쿠시는 지난 19일 GS칼텍스와의 홈경기에서 서브득점 1개와 블로킹 2개를 포함해 11득점을 올렸지만 리시브 효율은 6.06%에 불과했다. 인쿠시는 25일 현대건설전에서도 상대의 집중적인 목적타 서브의 희생양이 됐고 3세트 중반 곽선옥과 교체됐다. 인쿠시는 28일 기업은행과의 경기에서도 8득점을 기록했지만 2세트 중반까지 21개의 리시브를 집중적으로 받아내다가 결국 벤치로 물러나고 말았다.

인쿠시는 정관장에 합류해 3경기에서 10.67%의 리시브 효율을 기록하고 있다. 상대에게 자신을 집중 공략해 달라고 광고하는 것과 다름 없는 리시브 효율이다. 만약 인쿠시가 국내 선수였다면 미래를 보고 수비를 집중적으로 보완하는 훈련을 받겠지만 V리그에서 인쿠시의 신분(?)은 국내 선수가 아닌 아시아쿼터다. 안타깝지만 다른 유망주들처럼 잠재력을 보고 장기적으로 육성할 수 있는 자리가 아니라는 뜻이다.

