'리시브 10.67%' 인쿠시에게 닥친 냉정한 현실

기업은행이 안방에서 최하위 정관장을 꺾고 연패에서 탈출했다.
여오현 감독대행이 이끄는 IBK기업은행 알토스는 28일 화성 종합실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 3라운드 정관장 레드스파크스와의 홈경기에서 세트스코어 3-1(25-18, 25-22, 17-25, 25-17)로 승리했다. 여오현 감독대행 부임 후 7경기 연속 승점을 올리다가 24일 흥국생명 핑크스파이더스전에서 0-3 완패를 당했던 기업은행은 정관장에게 승점 3점을 따내며 전반기 일정을 마쳤다(7승 11패).
기업은행은 빅토리아 댄착이 서브득점 2개와 블로킹 3개를 포함해 16득점을 올렸고 최정민도 블로킹 4개와 함께 16득점을 기록하며 기업은행의 승리를 견인했다. 이날 경기는 양 팀 아시아쿼터의 활약에서 희비가 엇갈렸다. 기업은행의 엘리사 킨켈라가 서브득점 4개를 포함해 14득점을 올리며 맹활약한 반면에 정관장의 아시아쿼터 인쿠시는 고질적인 리시브 불안을 극복하지 못하다가 2세트 중반 교체됐다.
외국인 선수만큼 중요해진 아시아쿼터