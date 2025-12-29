"나만 나를 장애인으로 생각했다" 영화감독 백진이의 솔직한 고백

"전 태어나자마자 장애를 가지고 있었고 제 삶에서 장애를 안 가지고 있었던 적이 없었어요. 학교도 장애인 친구들이랑 다니지 않아서 살면서 성인이 될 때까지 본 장애인 친구가 10명이 안 돼요. 그런데 요즘은 장애인을 정말 많이 봐요. 하루에 5명은 보죠. 여전히 장애인 친구가 많지 않지만요. 그 말은 장애인이 세상에 뛰쳐나오기 시작했다는 거겠죠. 더 많이 세상에 나왔으면 좋겠어요. 더, 더 많이 나와서 세상을 모두의 것으로 만들면 좋겠어요."
어느덧 인디다큐페스티벌의 빈자리를 메우고 한국 신인 다큐멘터리 창작자의 등용문으로 자리매김한 반짝다큐페스티발(반다페)이다. 백진이 감독은 내년 4회째를 맞이할 이 단편 다큐영화제 운영위원으로 바쁜 나날을 보내고 있다. 이제는 감독이란 표현이 제법 익숙해졌을 테다. 첫 작품 <우리가 만든 궤적>이 지난해 3회 반다페에서 상영되며 영화계에 제 존재를 알린 지 벌써 한 해가 흐른 것이다. 그동안 백진이는 작품을 상영한 감독을 넘어 함께 영화제를 만들어가는 영화인이 됐다. 그 당찬 행보가 또 어떤 작품으로 이어질지 기대하는 이도 제법 생겼다. 고백하자면 나 또한 그중 하나다.
<우리가 만든 궤적>은 내가 이 영화제서 본 여러 작품 가운데서도 제법 강한 인상을 남긴 영화다. 첫 회 때 만난 류승진의 <관>, 신나리의 < 8부두 >, 2회째 보았던 김예랑의 <그녀는 왜 사과를 따먹었을까>, 3회째 박슬희의 <웰컴 투 마이 홈>, 김아람의 <박멸의 공존>, 이한별의 <중년구직 분투기>, 최예린의 <숲, 틈>과 함께 백진이의 <우리가 만든 궤적>의 인상을 이따금 떠올리곤 한다. 특히 인상적이었던 것은 이 영화의 '오프닝', 나는 당시 내가 받은 충격을 분명히 기억하고 있는 것이다.
화면 가운데 놓인 어느 카페 몇 대의 키오스크, 화면 왼쪽 바깥에서 들어온 휠체어는 개중 한 대 앞에 멈춘다. 그리고 거기 탄 이가 손을 뻗어 주문을 하려는데, 손이 닿지 않는 것이다. 커피와 차, 디저트 따위를 구분하는 항목이 휠체어에 앉아서는 손에 닿지 않는다. 바들바들 떨리는 손으로 간신히, 개중 아랫것을 건드리는 주인공. 그러나 또 가장 인기 있는 음료는 저 위 높이 매달려 있다. 뇌병변 장애를 가진 백진이 감독 자신의 이야기를 담은 다큐 <우리가 만든 궤적>의 출발이 이렇다(관련 기사 : 상상도 못할 걸요, 휠체어 탄 사람의 불편을
