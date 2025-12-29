"나만 나를 장애인으로 생각했다" 영화감독 백진이의 솔직한 고백

백진이

"제가 가지고 있는 뇌병변 장애만 해도 촬영을 할 수 있는 몸 상태가 되는지를 계속 생각하게 돼요. 저도 처음 이 일을 도전할 때 그게 가장 걱정이 되었고요. 내가 카메라를 떨지 않고 들 수 있는 체력이 되는 걸까? 내가 인물로 등장한 카메라 안에서 필요한 동작을 취할 수 있을까? 누군가의 작업을 도와줄 때 피해가 가지 않게 해낼 수 있을까? 그런 걸 계속 생각하다 보니 일을 처음 시작하는 것부터 망설이게 됐어요. 장애라는 신체적 한계가 정신적 한계가 되는 거죠. 그래서 도전을 망설이고 촬영 현장에서 계속 작아지는 거예요. 일을 지속한다는 건 그 한계점을 어떻게 극복해 나갈 수 있는가를 계속 생각하는 것이었죠."

"10년 전만해도 제가 자란 도시에서 번화가에 나가면 저를 무슨 동물원에 동물 보듯이 보는 사람이 굉장히 많았어요. 나이도, 성별도, 인종도 안 가리고요. 그냥 모든 사람들이 다 쳐다봤던 거 같아요. 그래서 친구들이 사람들과 많이 싸우기도 했고요.

근데 요즘은 달라진 걸 느껴요. 쳐다보더라도 휠체어가 특이해서 쳐다보는 정도랄까요. 한국 사회에서 장애가 그다지 이상하거나 눈에 띄는 게 아니란 인지가 되어 있다는 긍정적 신호일 수도 있겠지요.

하지만 인지하고 있다는 것과 어떻게 인식한다는 건 다른 이야기죠. 여전히 한국 사회에서 장애는 민감한 주제예요. 비장애인이 묘사한 장애인의 모습들을 보면 무겁게만 바라본다는 느낌이 들어요. 장애가 희화화되거나 조롱거리가 되면 안 된다는 건 이미 모두가 아는 사실이고 그 너머의 적정선을 찾아야 하는데 아직은 못 찾고 있는 것 같다는 느낌이 들어요."

스틸컷영화의 오프닝이 가져야 할 미덕이 관객의 정신을 붙드는 것이라면, 그를 위한 주요한 수단이 예상을 깨고 충격을 주는 것이라면 <우리가 만든 궤적>은 훌륭히 그 목적을 달성한다. 적어도 나와 같이 카페의 키오스크가 누군가를 아무렇지 않게 낙오시킬 수 있단 걸 모르고 지나쳤을 이에게 만큼은. 우리가 아무렇지 않게 나다니는 거리의 풍경이 누군가를 배제하고 낙오시킬 수 있다. 영화계에 장애를 가진 이를 찾아보기 힘든 것도, 전체 인구 5%에 이르는 장애인을 주변에서 마주하기 어려운 것도 마찬가지. 이와 관련해 이달 10일, 장애를 가진 감독으로 막 날갯짓을 시작한 백진이 감독의 이야기를 들어보았다.장애를 가진 영화인의 어려움에 대해 묻자 그 자신을 극복하는 일에 대한 답이 돌아왔다. 신체의 장애가 정신적 한계로 이어지고, 스스로의 한계를 규정하는 저 자신과 부단히 맞서 싸워야 했다는 이야기다. 장애인이 스스로 한계를 정하고 자신을 옭아매기까지 사회가 미친 영향을 무시할 수 없는 일이다.