사이트 전체보기
이현파의 라이브 와이어 오아시스부터 콜드플레이까지... 한국 찾은 슈퍼스타, 덕분에 행복했다

오아시스부터 콜드플레이까지... 한국 찾은 슈퍼스타, 덕분에 행복했다

2025년 음악 팬을 흥분하게 했던 라이브 총 정리... 오아시스·콜드플레이·펄프·스매싱 펌킨스 등 내한

이현파(hyunpa2)
25.12.29 10:40최종업데이트25.12.29 10:40

지난 10월 21일 고양종합운동장에서 열린 오아시스의 내한 공연
지난 10월 21일 고양종합운동장에서 열린 오아시스의 내한 공연라이브네이션코리아

대중음악 팬들에게 있어 2025년은 그야말로 기념비적인 해로 기록될 것이다. 그 어느 해와 비교를 거부할 만큼 다채로운 대형 뮤지션들이 한국을 방문했고, 사람들은 아낌없이 지갑을 열었다. 공연예술통합전산망(KOPIS)이 발표한 '2025년 3분기 공연시장 티켓판매 현황분석 보고서'에 따르면 올해 3분기(7~9월) 공연 시장 티켓 판매액은 약 4615억 원에 달했다. 이는 2019년 이후 최고 수치다.

전례가 없을 만큼 많은 슈퍼스타들이 한국을 찾은 한해지만, 최대의 사건은 단 하나로 귀결될 것이다. 바로 10월 21일 고양종합운동장에서 열린 오아시스의 재결합 공연이다. 2009년 8월 밴드 해체 이후 16년 만의 내한이었다. 역대 내한 공연 중 하루 관객을 가장 많이 모은 공연으로도 기록되었다. 맨 리암 갤러거와 기타리스트 노엘 갤러거 형제의 호흡은 어렵지 않게 90년대를 소환했다. 관객의 대부분을 이룬 1030 세대 관객은 'Live Forever', 'Champagne Supernova', 'Don't Look Back In Anger' 등 록의 찬가를 자기 세대의 노래처럼 따라 불렀다.

오아시스와 같은 고양종합운동장에서 내한 공연을 펼친 콜드플레이(Coldplay)의 기세도 만만치 않았다. 콜드플레이는 무려 6회에 걸쳐 30만 명의 관객을 동원했고, 역대 내한 공연 역사상 최다 관객과 최다 수익을 경신했다. 'Viva La Vida', 'Fix You', 'Paradise' 등 수많은 히트곡에 맞춰 반짝이는 수만 개의 LED 팔찌 '자일로 밴드'가 반짝이며 황홀경을 연출했다. 크리스 마틴 역시 쉬지 않는 에너지로 무대를 활보하며 아티스트와 관객의 거리를 좁혔다. 'People Of The Pride'를 부르는 동안 무지개 깃발을 흔들며 LGBTQ(레즈비언·게이·양성애자·트랜스젠더·퀴어)커뮤니티와 연대했다. 공연 내내 환경 의제의 중요성을 강조하는 등 가치와 스타일을 모두 장악한 공연이었다.

페스티벌 전성시대, 언제까지 계속될까?

2025 인천 펜타포트 락 페스티벌에서 열린 펄프(Pulp)의 공연
2025 인천 펜타포트 락 페스티벌에서 열린 펄프(Pulp)의 공연인천 펜타포트 락 페스티벌

록 페스티벌에도 많은 사람들이 모였다. 인천 펜타포트 락 페스티벌은 영국 브릿팝의 거장 펄프의 기념비적인 첫 내한 공연을 성사시켰고, 9월에 열린 부산국제록페스티벌은 음악 팬들의 큰 호평을 받았다. 지역색을 살린 축제조직위원회의 정성스러운 기획, 그리고 관객의 편의를 고려한 운영이 훌륭한 조화를 이뤘다. 공연 역시 이에 부응했다. 90년대를 상징하는 록의 기린아 스매싱 펌킨스는 물론 일본의 메탈 아이돌 베비메탈, 브릿팝의 거장 스웨이드, 록의 옷을 입은 일렉트로니카 스타 포터 로빈슨 등이 모두 기억에 남을 공연을 펼쳤다. 진흙에 옷이 묻는 것도 아랑곳하지 않고 무대 밑으로 내려간 이승윤의 공연은 모든 관객을 하나로 묶었다.

2018년 출범 이후 음악 마니아들에게 철원을 '음악과 평화의 고장'으로 인식하게 만든 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌은 올해에도 빛을 발했다. 폭우 속 감동의 공연을 펼친 재패니즈 브렉퍼스트를 비롯해 김현철, 람브리니 걸스, 하이테크 등 다양한 국적과 장르의 뮤지션들이 자신들의 세계를 맘껏 뽐냈다. 노년층부터 Z세대, 어린이까지 함께 모일 수 있었던 분수대 앞 디제잉 무대 '분비자'에서도 쉬지 않고 사람들이 춤췄다. 이외에도 올해로 2회째를 맞은 아시안 팝 페스티벌, 제이팝 뮤지션 중심의 페스티벌 원더리벳 페스티벌 등에도 많은 관객들이 모였다.

8년 만의 정규 앨범 <위버멘쉬>를 발표한 지드래곤, 성공적인 솔로 활동에 이어 완전체로 복귀한 블랙핑크 등 초대형 케이팝 아티스트들의 공연에도 많은 관객이 모였다. 이외에도 인디신에서는 철거를 앞둔 인왕 아파트에서 공연을 펼친 밴드 솔루션스의 기발한 기획이 여러 차례 회자되었다.

다채로운 공연 풍년, 그리고 그림자

2025 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌에서 열린 재패니즈 브렉퍼스트(Japanese Breakfast)
2025 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌에서 열린 재패니즈 브렉퍼스트(Japanese Breakfast)DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌

한 때 힙합 내한은 돈이 되지 않는다는 풍문이 돌았던 것도 이젠 옛말이다. 4만 8000명의 관객을 동원한 트래비스 스캇을 비롯해 칸예 웨스트, 타일러 더 크리에이터 등 현 시대 가장 많은 지지를 받고 있는 힙합 슈퍼스타들이 올 한해 모두 한국을 찾았다. 그뿐 아니라 오늘날 힙합의 새로운 물결을 보여주고 있는 아티스트들의 공연에도 많은 사람이 모였다.

올해 앨범으로 한국적인 레이지 장르에 대한 대답을 제시한 식케이와 그의 레이블 KC의 콘서트 'KOLLECTIVE, Seoul'는 장충체육관을 매진시켰다. 투홀리스(2hollis)와 에피등 힙합의 새로운 미래를 제안하는 신예의 공연에도 많은 Z세대 음악 팬이 모였다. 몇 년 전만 해도 힙합 팬들에게 낯선 문화였던 '모쉬핏'이 어느 때보다 보편화된 해이기도 했다.

기념비적인 공연들이 많았지만 이면의 그늘도 있었다. 물가 상승을 고려하더라도 티켓 가격이 코로나 이전에 비해 과도하게 올랐다. 공연 티켓을 재테크의 수단으로 여긴 암표상들 때문에 공연을 가고 싶어도 가지 못하는 경우도 많아졌다. 오아시스의 내한 공연부터 케이팝 슈퍼스타의 컴백 공연까지 사정은 마찬가지였다. 티켓 가격의 몇 배 웃돈을 주고 암표를 사는 이들도 있었다.

현행 국민체육진흥법에서는 암표의 판매를 금지하고 있으나, 실제 효력은 미미하다. 최근 문화체육관광부에서 '정가 초과 재판매 전면 금지', '과징금 상향 및 상습범 가중 처벌', '신고포상금 체계 구축' 등 3개 근절 대책을 마련했고, 이재명 대통령 역시 국무회의 도중 암표상에 대한 과징금 상향을 언급했으나 아직 갈 길은 멀다.

대형 아티스트의 공연에는 기록적인 인파가 몰리는 반면, 허리 역할을 해야 할 중형급 아티스트나 인디 신의 단독 공연은 객석을 채우지 못하는 양극화적 현상도 여전하다. 초대형 거장의 공연이 수만 관객을 흥분하게 하면서, 떠오르는 신예와 중견 아티스트, 소규모 라이브 클럽의 공연에도 더 많은 사람이 모이는 2026년을 기대해 본다.
오아시스 콜드플레이 부산락페 DMZ피스트레인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이현파 (hyunpa2) 내방

대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람

이 기자의 최신기사 '위켄드부터 샬라메까지', 어떤 공연 보여줄까?