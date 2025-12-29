오아시스부터 콜드플레이까지... 한국 찾은 슈퍼스타, 덕분에 행복했다

▲
2025 인천 펜타포트 락 페스티벌에서 열린 펄프(Pulp)의 공연인천 펜타포트 락 페스티벌
록 페스티벌에도 많은 사람들이 모였다. 인천 펜타포트 락 페스티벌은 영국 브릿팝의 거장 펄프의 기념비적인 첫 내한 공연을 성사시켰고, 9월에 열린 부산국제록페스티벌은 음악 팬들의 큰 호평을 받았다. 지역색을 살린 축제조직위원회의 정성스러운 기획, 그리고 관객의 편의를 고려한 운영이 훌륭한 조화를 이뤘다. 공연 역시 이에 부응했다. 90년대를 상징하는 록의 기린아 스매싱 펌킨스는 물론 일본의 메탈 아이돌 베비메탈, 브릿팝의 거장 스웨이드, 록의 옷을 입은 일렉트로니카 스타 포터 로빈슨 등이 모두 기억에 남을 공연을 펼쳤다. 진흙에 옷이 묻는 것도 아랑곳하지 않고 무대 밑으로 내려간 이승윤의 공연은 모든 관객을 하나로 묶었다.
2018년 출범 이후 음악 마니아들에게 철원을 '음악과 평화의 고장'으로 인식하게 만든 DMZ 피스트레인 뮤직 페스티벌은 올해에도 빛을 발했다. 폭우 속 감동의 공연을 펼친 재패니즈 브렉퍼스트를 비롯해 김현철, 람브리니 걸스, 하이테크 등 다양한 국적과 장르의 뮤지션들이 자신들의 세계를 맘껏 뽐냈다. 노년층부터 Z세대, 어린이까지 함께 모일 수 있었던 분수대 앞 디제잉 무대 '분비자'에서도 쉬지 않고 사람들이 춤췄다. 이외에도 올해로 2회째를 맞은 아시안 팝 페스티벌, 제이팝 뮤지션 중심의 페스티벌 원더리벳 페스티벌 등에도 많은 관객들이 모였다.
8년 만의 정규 앨범 <위버멘쉬>를 발표한 지드래곤, 성공적인 솔로 활동에 이어 완전체로 복귀한 블랙핑크 등 초대형 케이팝 아티스트들의 공연에도 많은 관객이 모였다. 이외에도 인디신에서는 철거를 앞둔 인왕 아파트에서 공연을 펼친 밴드 솔루션스의 기발한 기획이 여러 차례 회자되었다.
다채로운 공연 풍년, 그리고 그림자