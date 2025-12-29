"통일교의 '정교 일치'는 반헌법적 발상... 유착 의혹 계속 보도"

▲
뉴스타파 보도의 한 장면뉴스타파
전재수 전 해양수산부 장관 등 여권 인사도 통일교 금품 수수 의혹이 제기되면서 통일교가 이슈다. 이런 가운데 탐사 전문 매체인 <뉴스타파>는 지난 18일 통일교와 가평군의 유착 의혹을 제기했다.
보도에 따르면 한학자 통일교 총재는 정교 일치 사회를 꿈꾸고 있다고 한다. 지금 정치계 로비와 무관치 않아 보인다. 통일교 관련 보도에 대해 이야기를 들어보고자 지난 24일 전혁수 <뉴스타파> 기자와 전화 연결했다. 다음은 전 기자와 나눈 일문일답을 정리한 것이다.
"통일교 타운이라 할 정도로 건물 들어서 있는 상태"
- 18일에 통일교와 가평군의 유착 의혹에 대한 보도 하셨잖아요, 지금 이걸 보도한 이유가 있을까요?
"저희 취재 시작은 윤석열 정부와 권성동 의원 같은 분들의 유착 의혹이었잖아요. 그걸 취재하기 위해 통일교가 실제 위치하고 있는 가평을 다니다 보니 자연스럽게 이 내용들을 알게 된 거예요. 그래서 그 내용들을 저희가 취재한 대로 풀어놓는 것뿐입니다. 시점상 이유는 없습니다."
- 가평군 설악면 일대가 통일교 타운으로 불린다던데 어느 정도인가요?
"아마 서울 양양 고속도로를 타보신 분들은 다 아실 텐데요. 가평군 설악면 송산리에 가면 되게 큰 왕궁 같은 건물 3개가 보여요. 소위 말하는 통일교 종교 시설인데 그뿐만 아니라 통일교가 운영하는 관광시설 그리고 테마파크 그리고 복합 문화시설 같은 것도 있고요. 그 일대가 전부 다 통일교 건물입니다. 그래서 통일교 타운이라고 말하기에 손색이 없는 수준이라서 직접 한번 가보시는 걸 저는 추천을 드립니다."
- 통일교가 합법적으로 땅 매입해서 건물 지었다면 뭐라고 못할 거 같은데 그게 아닌 거죠?
"저희가 통일교 천원궁에 대해서 지구 단위 계획 변경에 대해서 보도한 거잖아요. 그 땅은 통일교 땅이 맞습니다. 근데 거기가 원래 도시관리계획에서 정하는 토지의 목적이라는 게 있지 않습니까? 거기는 농지라든지 보전 녹지 같은 게 원래 설정이 되어 있었고 대규모 종교 시설을 지을 수가 없어요."
- 거기가 산인 것 같거든요. 산에 있는 것도 의아한 거 같아요.
"거기에 있는 것 자체가 말씀드렸지만, 많은 분이 저건 대체 뭐지라고 생각하잖아요. 그래서 저희가 그걸 역으로 추정 해본 거예요. 이 허가 과정이 어떻게 됐는지. 이 토지가 어떻게 용도가 바뀌었는지. 이 건물의 용도는 어떻게 바뀌었는지 등을요. 안 되는 땅에 그 건물 짓게 해 주기 위해 처음에는 통일교가 박물관 짓겠다고 약속해요. 그래서 관광 휴양형 지구 단위 계획을 설정해 준 겁니다. 그것만 해도 일단 특혜라는 말이 나올 수도 있는 상황이죠. 특정 건물 짓기 위해서 해준 거니까요.
그럼에도 그 이후에 그 건물을 지어놓고 박물관 개장 하면 되지 않습니까? 근데 박물관을 개장하지 않고 그걸 다시 종교 시설로 용도를 변경해 달라고 요청해요. 그래서 가평군이 그 지구 단위 계획을 다시 특정형으로 바꿔주고 건물의 용도 변경까지 이루어지는 겁니다. 그러다 보니까 그 일련의 과정이 굉장히 이례적이라는 거죠. 불법적인 부분은 아무래도 더 찾아봐야 되겠지만 현재로서 보이는 것만 해도 이게 특혜를 의심할 구성은 충분히 많이 있다는 관점에서 저희가 기사를 작성한 겁니다."
- 거기에 박물관은 지을 수 있나요?
"원래 안 되는데 지구 단위 계획을 관광 휴양형으로 설정하면서 지을 수 있게 바뀐 거죠. 그리고 그 지구 단위 계획 변경 요청 자체를 통일교가 한 겁니다."
- 그렇게 할 수 있는 건가요? 통일교는 이해 당사자잖아요.
"이게 굳이 따지면 주민 제안이라는 제도 통해 할 수 있어요. 이게 한 번이 아니라 두 번에 걸쳐서 지구 단위 계획 변경까지 해줬잖아요. 그리고 저희가 이 건물을 지을 때 인테리어 계획 등 내부 자료 입수 많이 했어요. 그런 자료를 보면 이게 처음부터 박물관이라고 보기는 어렵고 종교 시설로 볼 수 있는 구석이 굉장히 많았거든요. 가평군이 이런 걸 제대로 관리하지 않고 종교 시설 짓도록 방치한 게 아닌가 보고 있는 거예요."
"유착 의혹 보도 계속... 정교 일치는 반헌법적 발상"